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妮可基德曼多伦多受访为华纳点赞

谈新片《金翅雀》 罗杰迪金斯摄影精致优雅

2019-09-13 15:24:14 来源：Mtime时光网

妮可表示类似这样的故事都是非常低成本的独立制作，你根本无法想象华纳正在坚持做一件非常难得的事情。


　　时光网讯 唐娜·塔特颇负盛名的784页小说《金翅雀》，曾获得2014年普利策小说奖和一些其他奖项。这种类型的小说通常都是好莱坞电影公司用来改编搬上大银幕的首选，但这种情况也在日益减少。

《金翅雀》电影海报

　　因为虽然像塔特这样的书拥有一众粉丝读者，但这一点并不能保证电影改编也会因此获得突破性地商业成功。相反越来越多的情况是，这类故事会选择电视作为载体，那些6集、8集或者10集的电视剧能够让演员们有更多的时间去挖掘和探索他们的角色、冲突和世界。

　　妮可·基德曼《大小谎言》（2017）中就亲历了这一切。这部由HBO出品、改编自Liane Moriarty小说的电视剧在大获成功之后，已经迎来第二季。最近妮可在改编自《金翅雀》的电影中，饰演了一位社交名媛Samantha Barbour。她收留了一个在一场惨烈爆炸之后幸存的孤儿。虽然这个小男孩在情绪上有些问题，但Barbour还是看到了男孩和自己的女儿订婚。

　　妮可相信她回归大银幕是个正确的选择。“长剧情的电视剧是很棒的，但同时你也想在大银幕上看到这样的电影，”这位获奖无数的女演员在本周的多伦多电影节上对时光网记者这样说到，“有时候你就是会有那样的时刻，会说‘拜托，让我们看那个吧，给我们那样的吧。’”


妮可和饰演男主人公的两位演员安塞尔·埃尔格特和奥克斯·费格雷现身《金翅雀》多伦多首映

　　“我之所以这样说，是因为听到这些真的很重要，” 基德曼继续说道。“华纳兄弟此刻正在做的非常棒。因为在华特迪士尼收购20世纪福斯之后，工作室又减少了一家，这让处境变得越来越难。因此当华纳兄弟说‘不，我们要做非常复杂、丰富、内容紧凑的电影，我们也将会投入工作室的力量到其中’，这就非常难得了。

《金翅雀》终极中文预告

　　很多时候，类似这样的故事都是非常低成本的独立制作，你可能无法完全意识到——你根本没法负担得起罗杰·狄金斯这样的摄影师以及他出色的灯光效果。他为这部电影带来了很多，他非常得精致优雅，不过你需要工作室的支持才能做到这样。因此，我真的非常感谢他们的支持。更好的是，他们说他们会继续这样做的。”

　　“这就是为什么我和其他演员会站出来，对于这样的电影表示支持。因为当我们这么做的时候，工作室就会觉得‘好的，他们会站出来支持，’然后工作室就会继续支持，并去推动这类型的电影，”妮可在最后这样说到，“我相信这就是艺术的本质，你必须不断努力表示你不会因为市场变化而停下脚步，我们会继续努力向前，我们会持续推动，努力尝试，而不仅仅是说‘哦，现在都不一样了，（有些）事情已经结束了’。”

作者：Brent Simon   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 妮可·基德曼 金翅雀 多伦多电影节 BrentSimon
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