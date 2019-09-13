罗杰·米歇尔这部深刻但缓慢的电影讲述了一位身患绝症的母亲将家庭成员召集起来，做最后的道别。





米歇尔的电影有些时候会让人觉得，如果将其搬上戏剧舞台会更好——剧情于汉普顿一座美丽的海滩别墅展开，这不同于其它海滩戏份，而是将场景禁锢在四面墙中，角色们在里面吃、喝、争辩，还要努力去克服那种像大麻烟雾一样的恐惧，而这是他们自己在一场戏中点燃的。











也许这就是重点。萨兰登女士所扮演的莉莉人生即将走到终点，这是无可争辩的事实——她患有肌萎缩侧索硬化症，这是一种会不断发展的神经退化病症——她决定在医生老公Paul（山姆·尼尔饰）的帮助下结束自己的生命，后者帮她调制了一杯致命鸡尾酒。对于莉莉来说，她的屋外不会再有太阳升起，而这也是最后的道别。





莉莉亲自挑选了最后道别的嘉宾——她拘谨的大女儿Jennifer（温丝莱特饰）和其丈夫Michael（雷恩·威尔森饰），以及他们处在青春期的儿子Jonathan（安森·布恩饰）；莉莉任性的小女儿安娜（米娅·华希科沃斯卡饰）及其同性伴侣Chris（贝克斯·泰勒-克劳斯饰）；还有莉莉从大学时候的至交好友Liz（林赛·邓肯饰）。





她仔细安排了自己生命中的最后几天——她想提前庆祝圣诞，要有火鸡、圣诞树、一切装饰和礼物。但当然，即使时钟在继续无情地走着，这个精心制作的计划也很容易跑偏。秘密被一个个地揭开，家庭真相即将到来。





两个女儿之间持续发酵的紧张关系即将爆发，Liz和Paul之间亲密的关系也让Jennifer不禁怀疑，他们是不是有婚外情？父亲帮助母亲自杀的原因是不是仅仅是满足Liz的愿望？





苏珊·萨兰登 萨兰登女士饰演的莉莉非常有说服力，这位具有掌控权的母亲必须面对一些来自女儿的残忍真相。莉莉是一位有话直说、从不说废话的女性，她决心要说出一些自己的心声。





同时，她也令人十分心碎：当我们看到她独自一人，艰难地起床；在爬楼梯时险些摔下；当她一心一意想做对的事情这个公众面具掉落时，她心中的软弱与惧怕显现了出来。





然而，通常令人信服的温丝莱特这次饰演的女性，一位逐渐失去掌控权、不得不试图跟上生活与家庭步伐的女性，却并没有那么真切；山姆·尼尔饰演的Paul帅气又严肃地走来走去，但除了倒酒好像也没有什么太多别的戏份了。





还有几场戏，都让人觉得放错了地方，非常尴尬——比如孙子Jonathan在提前庆祝圣诞节的晚宴上表演了一段说唱式诗朗诵，这是彻头彻尾的尴尬，但显然这本应该让人觉得暖心。另一场戏是Michael和Jennifer试图在车库抓住沉痛悲伤下所激发出的激情。这看起来就是让人觉得不太真实。一个青春期男孩被叫去陪伴祖母最后的日子，他真的会做这种事吗？





那场大麻烟雾的戏——莉莉决定在晚餐餐桌上夹一块烤肉，这也有一种矫揉造作的感觉。





《黑鸟》翻拍自比利·奥古斯特指导的丹麦电影《沉默的心》（2014），其中Ghita Nørby完美饰演了母亲一角。那部电影将一部普通电影分块，营造出了卓越的情况，带有的情感却较少，但结果显然比本片令人印象深刻。





米歇尔是一位出色的电影人——他的《蜜月重温》（2013）同样邀请了琳赛·邓肯加盟，还有吉姆·布劳德本特，他们饰演一对在最后一刻踏上巴黎旅途的夫妻，化学反应绝佳。在主流大片方面，《诺丁山》这部汇集休·格兰特和茱莉亚·罗伯茨的浪漫爱情喜剧让人赏心悦目。但他也有过失误，像是沉闷的年代剧《总统别恋》。《黑鸟》绝对不是米歇尔最出色的作品。





凯特·温丝莱特 其实也不是那么糟糕——萨兰登女士的表演尤其可圈可点，邓肯女士也出色地出演了一名将自己的情感生活与朋友联系起来的女性。但这远远没有达到我们对其的高水准期待。





《黑鸟》在多伦多收获了褒贬不一的评价。《卫报》在五星制评分中，对《黑鸟》给出了两颗星，抱怨称这部电影“平平无奇”，“缺乏深刻感想和有力的冲突。”





《综艺》则给出了更为积极的评价：“这是部高质量作品，对于成人观众来说具有无限的意义，而且如果在圣诞节前后公映，会给本片带来颁奖季的最大曝光度。”





Indie Wire也非常欣赏本片，说道：“《黑鸟》也许是部催人泪下的电影，但还在警示着人们，除了悲剧，还有很多事情可以换来眼泪，即使这个人正在经历着失去的悲痛。”