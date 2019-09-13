《蜘蛛侠：英雄远征》今日发布“花好月圆”版中秋贺图，蜘蛛侠与MJ月下甜蜜相拥狂撒狗粮，满满爱意溢出屏幕。

时光网讯





正值青涩年纪的蜘蛛侠也遇到了许多少年都会有的烦恼，他如何担起超级英雄的责任，同时也抱得美人归，让我们在电影中一探究竟。影片已与9月11日24点登陆全网，各大视频网站均可以在线观看，中秋佳节，一起迎接蜘蛛侠的欢乐出行。中秋佳节到来之际，“英雄远征”发布一组“花好月圆”版中秋贺图，蜘蛛侠与MJ月下甜蜜相拥狂撒狗粮，满满爱意溢出屏幕。





作为全球最知名的超级英雄之一，蜘蛛侠也是中国观众认知度颇高的一位超级英雄。而此次《蜘蛛侠：英雄远征》不仅让蜘蛛侠重回少年时代，也为这位超级英雄添加了许多精彩绝伦的蜘蛛侠动作戏和极致绚烂的视效，并在今年暑期一举拿下全球11亿美元票房，成为蜘蛛侠电影中的系列最高，被评为“史上最好看的蜘蛛侠电影”。目前电影已登陆各大视频网站，欢乐首选随时嗨翻。

《蜘蛛侠：英雄远征》由导演乔·沃茨再次执导，“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德、“局长”塞缪尔·杰克逊重磅加盟！更有好莱坞实力派巨星杰克·吉伦哈尔饰演新角色“神秘客”。玛丽莎·托梅、乔恩·费儒、赞达亚、雅各布·巴特朗等原班人马也将悉数回归。蜘蛛侠独挑大梁，劫后重生决战千里，2019年度必看漫威宇宙大片！影片已登陆全网，火爆热映中！

由美国哥伦比亚影片公司出品的漫威超英巨制《蜘蛛侠：英雄远征》今日发布“花好月圆”版中秋贺图，蜘蛛侠与女友MJ月下相拥，满满爱意溢出屏幕。在电影“英雄远征”中，彼得·帕克趁欧洲游学期间，制定了“周密”的告白计划，准备向心意已久的MJ表明爱意，但反派元素众的出现却让他陷入两难。

编辑：甄甏甏