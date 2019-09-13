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《决胜时刻》再现香山光辉历史

9月12日开始点映 9月20日全线上映

2019-09-13 23:54:49 来源：Mtime时光网

《决胜时刻》讲述1949年党中央进驻香山为新中国奠基的重要历史。
      时光网讯 在庆祝新中国成立70周年前夕，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平12日专程前往中共中央北京香山革命纪念地，瞻仰双清别墅、来青轩等革命旧址，参观香山革命纪念馆，观看《为新中国奠基》主题展览，回顾中国共产党领导中国人民夺取全国胜利和党中央筹建中华人民共和国的光辉历史，缅怀毛泽东同志等老一辈革命家的丰功伟绩。

      习近平发表重要讲话强调，全党全国各族人民要紧密团结起来，不忘初心、牢记使命，锐意进取、开拓创新，沿着中国特色社会主义道路，满怀信心继续把新中国巩固好、发展好，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦而不懈奋斗！最近，一部讲述1949年党中央进驻香山为新中国奠基的重要历史的电影《决胜时刻》，即将于9月12日开始点映并接受各界团体包场，20日全线上映。

      1949年3月25日，中共中央进驻北平香山，历史在这里翻开崭新一页，作为中国共产党由农村转向城市的第一站，香山的历史地位毫不逊色于井冈山、瑞金、遵义、延安、西柏坡等革命圣地。

      《决胜时刻》再现了中共中央进驻香山后在此完成国共和谈、指挥渡江战役、筹备新政协会议和开国大典等大事，短短半年时间里，共和国缔造者以非凡的远见卓识、敢为人先的魄力，开创了中国历史的新纪元。

   编辑：EN

关键词： 决胜时刻
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导演：宁海强

主演：唐国强 刘劲

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