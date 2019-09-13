《决胜时刻》讲述1949年党中央进驻香山为新中国奠基的重要历史。

时光网讯 在庆祝新中国成立70周年前夕，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平12日专程前往中共中央北京香山革命纪念地，瞻仰双清别墅、来青轩等革命旧址，参观香山革命纪念馆，观看《为新中国奠基》主题展览，回顾中国共产党领导中国人民夺取全国胜利和党中央筹建中华人民共和国的光辉历史，缅怀毛泽东同志等老一辈革命家的丰功伟绩。









1949年3月25日，中共中央进驻北平香山，历史在这里翻开崭新一页，作为中国共产党由农村转向城市的第一站，香山的历史地位毫不逊色于井冈山、瑞金、遵义、延安、西柏坡等革命圣地。





《决胜时刻》再现了中共中央进驻香山后在此完成国共和谈、指挥渡江战役、筹备新政协会议和开国大典等大事，短短半年时间里，共和国缔造者以非凡的远见卓识、敢为人先的魄力，开创了中国历史的新纪元。

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