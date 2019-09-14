





时光网讯 9月13日周五中秋节，中国内地电影市场大盘报收3.57亿元！较之9月12日周四大盘报收8787万元的成绩，飙升了4倍多！













肖战、李沁、孟美岐主演的《诛仙Ⅰ》上映首日即报收1.34亿元，大IP与大明星阵容果然号召力非同小可。《名侦探柯南：绀青之拳》昨天上映首日即拿下7253万元，这是《柯南》电影版在中国内地最高首日票房，9月14日的票房累计应该会破亿，这也是《名侦探柯南》系列在中国内地破亿最快的作品，无悬念会创造该系列的最高票房成绩。





《罗小黑》“大战在即”版预告 《小小的愿望》昨日累计票房8474万元，影片经历了暑期档延期改名之后终于上映，目前的表现中规中矩。



