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肖战孟美岐《诛仙Ⅰ》夺得周五单日票房冠军

《名侦探柯南：绀青之拳》创最高开画纪录

2019-09-14 09:27:15 来源：Mtime时光网

暑期档之后，中国内地电影市场的单日票房收入就大幅下滑，工作日的影院生日冷清，这时候就需要节假日来刺激消费了。


　　时光网讯 9月13日周五中秋节，中国内地电影市场大盘报收3.57亿元！较之9月12日周四大盘报收8787万元的成绩，飙升了4倍多！

　　中秋节档期果然还是有一定的爆发力，具体到影片来看，《诛仙Ⅰ》和《名侦探柯南：绀青之拳》两部新片的贡献力度最大，两部影片合计票房占比达到58%！《小小的愿望》上映第二天票房位列第三，在9月14日会累计收入票房破亿。

　　暑期档之后，中国内地电影市场的单日票房收入就大幅下滑，工作日的影院生日冷清，这时候就需要节假日来刺激消费了。中秋节当天，电影市场的热度果然没有让业内外失望，3.57亿的票房收入比去年中秋节当天票房1.84亿有了近两倍的提升。去年中秋节票房前三甲是《黄金兄弟》（单日5438万）、《悲伤逆流成河》（单日4463万）、《反贪风暴3》（当日2700万），相比今年《诛仙》等片的表现，差距很大。

　　肖战、李沁、孟美岐主演的《诛仙Ⅰ》上映首日即报收1.34亿元，大IP与大明星阵容果然号召力非同小可。《名侦探柯南：绀青之拳》昨天上映首日即拿下7253万元，这是《柯南》电影版在中国内地最高首日票房，9月14日的票房累计应该会破亿，这也是《名侦探柯南》系列在中国内地破亿最快的作品，无悬念会创造该系列的最高票房成绩。

　　《小小的愿望》昨日累计票房8474万元，影片经历了暑期档延期改名之后终于上映，目前的表现中规中矩。

《罗小黑》“大战在即”版预告


　　《罗小黑战记》和《哪吒之魔童降世》两部国漫作品走势平稳，《罗小黑战记》稳中上升，目前累计票房1.69亿，在冲向2亿元票房大关。《哪吒》昨天是上映第49天，单日票房还能报收2122万！累计票房高达47.9亿，已经是今年的内地票房总冠军了，还有谁能挑战《哪吒》？没有了吧？




   编辑：汀

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关键词： 内地票房 单日票房 诛仙 名侦探柯南
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