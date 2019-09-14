时光网讯
“滚导”詹姆斯·古恩
今日在推特上自曝《自杀小队2》
全卡司名单和片名Logo。“小丑女”玛歌特·罗比、“瑞克”乔尔·金纳曼、“阿曼达”维奥拉·戴维斯、“回旋镖队长”杰·科特尼将回归继续饰演《自杀小队》
中的角色。而新加盟的角色有伊德瑞斯·艾尔巴、《雷神3》导演塔伊加·维迪提、约翰·塞纳等。
前集中的两个主要演员“小丑”杰瑞德·莱托和威尔·史密斯都没有出现在名单上。饰演死亡射手的威尔·史密斯先前因为档期原因已经宣布会继续出演。后来有传言伊德瑞斯·艾尔巴将接替这一角色，但在今年4月，《综艺》报道在续集中死亡射手将不会出现在“自杀小队”中，而艾尔巴饰演的将是一个新的角色，而在《亢奋》和《时间的褶皱》中出演角色的小演员斯托姆·里德将饰演他的女儿。
事实上，滚导和华纳目前只是曝光的演员名单，除了已知的回归角色外，新加入的演员将饰演那些角色尚没有官宣。
2016年上映的由大卫·阿耶执导的首部《自杀小队》虽然口碑不佳，但在商业方面无疑是成功的，全球拿下了7.47亿美元的票房。而《自杀小队2》已经定档2021年8月6日，预计于9月23日在亚特兰大开拍，明年1月31日杀青。
玛格特·罗比（小丑女）
乔尔·金纳曼（瑞克·弗莱格）
维奥拉·戴维斯（阿曼达·沃勒）
杰·科特尼（回旋镖队长）
大卫·达斯马齐连 （Kurt）
丹妮拉·曼希沃（捕鼠者）
史蒂夫·艾吉（鲨鱼王）
伊德瑞斯·艾尔巴
塔伊加·维迪提
约翰·塞纳
斯托姆·里德
弗卢拉·伯格
内森·菲利安
彼得·卡帕尔蒂
Micheal Rooker
西恩·古恩
Mayling Ng
詹妮佛·赫兰德
皮特·戴维斯
胡安·迭戈·波托
艾莉丝·布拉加
Tinashe Kajese
Julio Ruiz
Joaquín Cosío