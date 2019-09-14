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"滚导"曝光《自杀小队2》卡司名单

"小丑女"玛歌特·罗比确认回归 "小丑"缺席

2019-09-14 09:49:41 来源：Mtime时光网

《自杀小队2》全卡司名单和片名Logo正式曝光，“小丑女”玛歌特·罗比确认回归，伊德瑞斯·艾尔巴、《雷神3》导演塔伊加·维迪提、约翰·塞纳全新加盟。


　　时光网讯 “滚导”詹姆斯·古恩今日在推特上自曝《自杀小队2》全卡司名单和片名Logo。“小丑女”玛歌特·罗比、“瑞克”乔尔·金纳曼、“阿曼达”维奥拉·戴维斯、“回旋镖队长”杰·科特尼将回归继续饰演《自杀小队》中的角色。而新加盟的角色有伊德瑞斯·艾尔巴、《雷神3》导演塔伊加·维迪提、约翰·塞纳等。



　　前集中的两个主要演员“小丑”杰瑞德·莱托和威尔·史密斯都没有出现在名单上。饰演死亡射手的威尔·史密斯先前因为档期原因已经宣布会继续出演。后来有传言伊德瑞斯·艾尔巴将接替这一角色，但在今年4月，《综艺》报道在续集中死亡射手将不会出现在“自杀小队”中，而艾尔巴饰演的将是一个新的角色，而在《亢奋》和《时间的褶皱》中出演角色的小演员斯托姆·里德将饰演他的女儿。

　　事实上，滚导和华纳目前只是曝光的演员名单，除了已知的回归角色外，新加入的演员将饰演那些角色尚没有官宣。

　　2016年上映的由大卫·阿耶执导的首部《自杀小队》虽然口碑不佳，但在商业方面无疑是成功的，全球拿下了7.47亿美元的票房。而《自杀小队2》已经定档2021年8月6日，预计于9月23日在亚特兰大开拍，明年1月31日杀青。

滚导曝光的24人卡司名单：

卡司名单和片名LOGO曝光


玛格特·罗比（小丑女）
乔尔·金纳曼（瑞克·弗莱格）
维奥拉·戴维斯（阿曼达·沃勒）
杰·科特尼（回旋镖队长）
大卫·达斯马齐连 （Kurt）
丹妮拉·曼希沃（捕鼠者）
史蒂夫·艾吉（鲨鱼王）
伊德瑞斯·艾尔巴
塔伊加·维迪提
约翰·塞纳
斯托姆·里德
弗卢拉·伯格
内森·菲利安
彼得·卡帕尔蒂
Micheal Rooker
西恩·古恩
Mayling Ng
詹妮佛·赫兰德
皮特·戴维斯
胡安·迭戈·波托
艾莉丝·布拉加
Tinashe Kajese
Julio Ruiz
Joaquín Cosío

   编辑：ruo

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关键词： 自杀小队2 卡司 滚导
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