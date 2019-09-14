《自杀小队2》全卡司名单和片名Logo正式曝光，“小丑女”玛歌特·罗比确认回归，伊德瑞斯·艾尔巴、《雷神3》导演塔伊加·维迪提、约翰·塞纳全新加盟。

















前集中的两个主要演员“小丑”杰瑞德·莱托和威尔·史密斯都没有出现在名单上。饰演死亡射手的威尔·史密斯先前因为档期原因已经宣布会继续出演。后来有传言伊德瑞斯·艾尔巴将接替这一角色，但在今年4月，《综艺》报道在续集中死亡射手将不会出现在“自杀小队”中，而艾尔巴饰演的将是一个新的角色，而在《亢奋》和《时间的褶皱》中出演角色的小演员斯托姆·里德将饰演他的女儿。





事实上，滚导和华纳目前只是曝光的演员名单，除了已知的回归角色外，新加入的演员将饰演那些角色尚没有官宣。





2016年上映的由大卫·阿耶执导的首部《自杀小队》虽然口碑不佳，但在商业方面无疑是成功的，全球拿下了7.47亿美元的票房。而《自杀小队2》已经定档2021年8月6日，预计于9月23日在亚特兰大开拍，明年1月31日杀青。



