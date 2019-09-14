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《我和我的祖国》七城直播同庆中秋节

全球首场5G直播 陈凯歌等主创共同唱响祖国

2019-09-14 09:55:50 来源：Mtime时光网

影片二十余位主创及特邀嘉宾奔赴北京、天津、南京、武汉、重庆、昆明、深圳七座城市，与当地群众欢度中秋佳节，共同唱响祖国。
      时光网讯 2019年9月13日中秋节，国庆献礼片《我和我的祖国》和电影频道节目中心共同在全国范围内举办“家国同圆·七城接力”——电影《我和我的祖国》国庆献礼全球首场电影发布5G直播活动，影片二十余位主创及特邀嘉宾奔赴北京、天津、南京、武汉、重庆、昆明、深圳七座城市，与当地群众欢度中秋佳节，共同唱响祖国。

      总制片人黄建新、导演宁浩及演员龚蓓苾出席北京会场，导演管虎及演员欧豪王天辰出席天津会场，导演徐峥及演员韩昊霖樊雨洁出席南京会场，总导演陈凯歌及演员陈飞宇田壮壮出席武汉会场，导演张一白及演员张译任素汐彭昱畅、郭丞出席重庆会场，导演文牧野及演员宋佳韩东君出席昆明会场，导演薛晓路及演员杜江惠英红出席深圳会场。

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      同时活动还邀请游泳奥运冠军火炬手钱红、羽毛球奥运冠军张宁、跳水奥运冠军林跃、霍思燕、杜宇麒（嗯哼）、陆宇鹏等助阵嘉宾，与香港回归升旗手朱涛等影片角色原型及历史亲历者一并出席并参与各地活动。

      活动中，总导演陈凯歌介绍影片描绘的“不仅仅是祖国的发展和进步，更是推动发展和进步背后的每一个中国人”；总制片人黄建新说到“7个优秀的导演，选择了70年来特别重要的历史瞬间，这是中国电影人献给祖国最好的礼物”；在影片“回归”故事中饰演女港警的香港演员惠英红，直言自己能参演本片十分激动，并分享在拍摄片场与97回归真实港警相遇故事，致敬爱国港警、为自己身为中国人而自豪万分。



      特别值得一提的是，作为全球首场电影发布5G直播活动，本次活动利用国人骄傲的5G技术及媒体融合传播手段将线下的活动影响力在线上发挥至极致。 

      电影《我和我的祖国》由陈凯歌任总导演，黄建新任总制片人，陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野7位导演合力打造，影片预售正在进行中，将于9月30日全国献映。

   编辑：羊羊

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关键词： 我和我的祖国
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