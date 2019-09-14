影片二十余位主创及特邀嘉宾奔赴北京、天津、南京、武汉、重庆、昆明、深圳七座城市，与当地群众欢度中秋佳节，共同唱响祖国。









北京你好预告 同时活动还邀请游泳奥运冠军火炬手钱红、羽毛球奥运冠军张宁、跳水奥运冠军林跃、霍思燕、杜宇麒（嗯哼）、陆宇鹏等助阵嘉宾，与香港回归升旗手朱涛等影片角色原型及历史亲历者一并出席并参与各地活动。





活动中，总导演陈凯歌介绍影片描绘的“不仅仅是祖国的发展和进步，更是推动发展和进步背后的每一个中国人”；总制片人黄建新说到“7个优秀的导演，选择了70年来特别重要的历史瞬间，这是中国电影人献给祖国最好的礼物”；在影片“回归”故事中饰演女港警的香港演员惠英红，直言自己能参演本片十分激动，并分享在拍摄片场与97回归真实港警相遇故事，致敬爱国港警、为自己身为中国人而自豪万分。













特别值得一提的是，作为全球首场电影发布5G直播活动，本次活动利用国人骄傲的5G技术及媒体融合传播手段将线下的活动影响力在线上发挥至极致。





电影《我和我的祖国》由陈凯歌任总导演，黄建新任总制片人，陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野7位导演合力打造，影片预售正在进行中，将于9月30日全国献映。

编辑：羊羊