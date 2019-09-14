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《城南旧事》导演吴贻弓逝世 享年80岁

曾任影协主席 2012年荣获导演协会终身成就奖

2019-09-14 11:05:30 来源：Mtime时光网

《城南旧事》是民国北京为背景的电影，影片如诗意一般的风格让人难以忘怀，只要是提到有关老北京题材的电影，《城南旧事》几乎是绕不开的作品。


　　时光网讯 据《文汇报》消息，著名导演吴贻弓于2019年9月14日早7时在上海瑞金医院逝世，享年80岁。

　　吴贻弓导演是中国第四代导演，曾任中国文联副主席，中国电影家协会主席。他祖籍浙江杭州，1938年生于重庆，1948年开始定居上海，1960年毕业于北京电影学院导演系，之后被分配到上海工作，从导演助理做起，之后是副导演、导演。



　　吴贻弓导演的代表作品有《巴山夜雨》《城南旧事》《少爷的磨难》《阙里人家》等等。以文革为背景的《巴山夜雨》讲述了“四人帮”横行时期，被关押了六年的诗人秋石在专案人员李彦、刘文英的押送下，秘密登上由四川开往武汉的江轮。在与他们同舱的旅客中，有卖身还债的农村姑娘杏花，有来川江祭奠在武斗中丧生的儿子的老大娘，有以玩世不恭的态度表露爱憎的青年工人宋敏生，有被折磨得有如惊弓之鸟的京剧演员关盛轩，不同的人物成为“文革”时代的缩影。


　　《城南旧事》是民国北京为背景的电影，影片如诗意一般的风格让人难以忘怀，只要是提到有关老北京题材的电影，《城南旧事》几乎是绕不开的作品。

　　吴贻弓导演的最后一部电影作品是《那些女人》，影片于2018年9月3日上映，讲述抗日战争时期的一群女人的故事，通过回忆的方式再现了那段峥嵘岁月中的悲情壮歌。

　　据一位媒体记者回忆，他上个月还与吴贻弓导演通过电话，约他近期采访，他当时已在住院，希望病情好转之后再联系，没想到今天突然就看到了他走了的消息，感到无比惋惜。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 吴贻弓 逝世 城南旧事 巴山夜雨
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吴贻弓

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Yigong Wu

职业：导演

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