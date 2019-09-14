《城南旧事》是民国北京为背景的电影，影片如诗意一般的风格让人难以忘怀，只要是提到有关老北京题材的电影，《城南旧事》几乎是绕不开的作品。











吴贻弓导演是中国第四代导演，曾任中国文联副主席，中国电影家协会主席。他祖籍浙江杭州，1938年生于重庆，1948年开始定居上海，1960年毕业于北京电影学院导演系，之后被分配到上海工作，从导演助理做起，之后是副导演、导演。



















《城南旧事》是民国北京为背景的电影，影片如诗意一般的风格让人难以忘怀，只要是提到有关老北京题材的电影，《城南旧事》几乎是绕不开的作品。





吴贻弓导演的最后一部电影作品是《那些女人》，影片于2018年9月3日上映，讲述抗日战争时期的一群女人的故事，通过回忆的方式再现了那段峥嵘岁月中的悲情壮歌。





据一位媒体记者回忆，他上个月还与吴贻弓导演通过电话，约他近期采访，他当时已在住院，希望病情好转之后再联系，没想到今天突然就看到了他走了的消息，感到无比惋惜。