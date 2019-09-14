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娜塔莉波特曼新片"天空中的露西"砸了

矫揉造作的失手之作 2小时电影感觉有4小时

2019-09-14 14:14:16 来源：Mtime时光网

由娜塔莉·波特曼主演、在多伦多电影节进行全球首映的《天空中的露西》，从任何层面来说都让人觉得摸不着头脑。


　　时光网讯　作为导演，诺亚·霍利可能在电视剧行业更成功——他是好评剧《冰血暴》《大群》背后的编剧兼制作人。然而，他的长片处女作《天空中的露西》则是一部矫揉造作的失手之作，故事聚焦于一位刚从太空归来的女宇航员，她在情感方面错综复杂，漫谈式的剧情也没能抓住很好的升空时机。

　　娜塔莉·波特曼饰演女主角露西·科拉，一位功勋卓著的美国宇航员，她与丈夫Drew（“大表哥”丹·史蒂文斯饰）生活在佛罗里达的郊区。在她执行完太空任务归来不久，露西任性的侄子Blue Iris（Pearl Amanda Dickson饰）就来与他们夫妻一同生活。同时，露西发现自己越来越深陷于破碎的思想和断裂的情感，无法自拔。

　　在为将来可能继续的任务进行地面训练时，露西与老兵Mark Goodwin（乔·哈姆饰）、以及新来的实习宇航员Erin Eccles（莎姬·贝兹饰）形成的三角恋，使得她的情感状态愈加摇摆，最终演变为了嫉妒和疯狂。

　　一上来，本片就以一行“根据真实事件改编”的头衔开场，呼应了关于丽莎·诺瓦克的真实故事——一位美国海军飞行员、NASA宇航员，她在犯下了一些明显奇怪且较轻微的犯罪行为后被逐出军队，而这都是一场她与另一位宇航员破裂三角恋关系的余波。这基本上是《天空中的露西》的灵感主要来源，但其本身非常松散、难懂，是对于情感混乱的一种解读。

　　故事的呈现方式，就是目瞪口呆地看着如同一个苍白蓝色圆点的地球所惊叹，其实就好像是我们通常说的“神经质”，或是潜水员如果过快浮出水面，会有的那种迷失方向的感觉。《天空中的露西》由导演霍利、Elliott DiGuiseppiBrian C. Brown共同编剧，但其前25到30分钟基本上是没什么结构的。

　　在这段时间里，介绍了上面提到的人物，但似乎没什么牵引着他们的东西——我们只是独自漂流着，对于角色来说，我们就像是寻找着故事线的囚徒。这部电影乏味得使人呆滞，极度缺乏活力；最典型的例子可能就是一场水下训练的戏，露西的训练出现了问题，而霍利竟然将所有的紧张感、兴奋度或是那些让人感兴趣的东西全部抽干。



　　当露西与Mark发展出肉体关系，即将影响她婚姻的时候，这部电影的基本剧情轨迹自动浮现，但对于露西脑中的精神状态，导演却并没有给出一个可信或是真实的说明。《天空中的露西》总得来说还是一部具有电影气质的作品，如果让一个表达更有力，或者更有经验的电影人接手，或许是可行的，但本片最后呈现出的执行力却是从头到脚的糟糕

　　这部电影在叙事比例上有所不同（基本是1.33：1），但手法粗糙随意，以至于Polly Morgan那沉浸在棕黄色中的镜头显得毫无吸引力。剪辑师Regis Kimble也同样没能赋予霍利拍摄的镜头一些结构或活力。本片中的一切都好像失速的汽车一般缓慢，或者直接说的话，就是无聊——电影片长124分钟，看起来的感觉却好像有4个小时那么长
 

《天空中的露西》预告片

　　说到表演，饰演露西祖母的艾伦·波斯蒂恩在几场戏中还是很亮眼的，乔·哈姆毫无疑问地为本片注入了那种亟需的魅力，成功演出了Mark的冷幽默与善于调情的特点。但台词的过于公式化限制了观众，让大家无法将其当成一部完整的作品欣赏。这些角色显得毫无生命力，仿佛一不与露西共处于同一镜头下，他们就没有自己的生活了似的。

　　从标题、结构和编排来看，《天空中的露西》完全靠在了波特曼的肩上。虽然波特曼马上会回归大制作，继续出演漫威电影宇宙中的简·福斯特，她在最近几年出演的影片（包括《湮灭》《光之声》《约翰·多诺万的死与生》）都表明，她希望与作者导演合作，表现他们的那些导演鉴赏力。即使是在《第一夫人》中饰演的杰奎琳·肯尼迪，也有着导演自带的滤镜，透着智利导演帕布罗·拉雷恩的独特气质。

　　《天空中的露西》绝对延续了她的这一选片标准，而波特曼也对霍利的视野百分百地信任和执行，甚至有些盲从。不幸的是，结果并没有展现出那种具有凝聚力的表演。在这位38岁的女演员勇敢的尝试下，她的专业与天赋至少让本片在几场戏中显得值得一看，但《天空中的露西》的绝大部分还是显得呆滞、缓慢


娜塔莉在多伦多电影节首映红毯上

　　霍利的长片处女作节奏完全混乱，其在电视剧中展现出的招牌强力视觉风格，在这部片中也难以寻迹——只有在本片最有冲击力的一场戏中，当露西得知祖母中风后的一些具有情感的镜头，才能窥见一二。

　　总得来说，这就是一部不知道要如何展现主角内心不安与选择的电影，其大部分时间都在那种朦胧的不确定性中游荡，偶尔用手掌压几个印记。无论是从银幕上呈现出的美感还是天分来说，这对于观众们来说是十分沮丧的，影片将于10月4日在美国公映。

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 天空中的露西 多伦多电影节 影评 娜塔莉·波特曼 BrentSimon
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