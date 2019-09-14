由娜塔莉·波特曼主演、在多伦多电影节进行全球首映的《天空中的露西》，从任何层面来说都让人觉得摸不着头脑。



















一上来，本片就以一行“根据真实事件改编”的头衔开场，呼应了关于丽莎·诺瓦克的真实故事——一位美国海军飞行员、NASA宇航员，她在犯下了一些明显奇怪且较轻微的犯罪行为后被逐出军队，而这都是一场她与另一位宇航员破裂三角恋关系的余波。这基本上是《天空中的露西》的灵感主要来源，但其本身非常松散、难懂，是对于情感混乱的一种解读。









在这段时间里，介绍了上面提到的人物，但似乎没什么牵引着他们的东西——我们只是独自漂流着，对于角色来说，我们就像是寻找着故事线的囚徒。这部电影乏味得使人呆滞，极度缺乏活力；最典型的例子可能就是一场水下训练的戏，露西的训练出现了问题，而霍利竟然将所有的紧张感、兴奋度或是那些让人感兴趣的东西全部抽干。











当露西与Mark发展出肉体关系，即将影响她婚姻的时候，这部电影的基本剧情轨迹自动浮现，但对于露西脑中的精神状态，导演却并没有给出一个可信或是真实的说明。《天空中的露西》总得来说还是一部具有电影气质的作品，如果让一个表达更有力，或者更有经验的电影人接手，或许是可行的，但本片最后呈现出的执行力却是从头到脚的糟糕。













《天空中的露西》绝对延续了她的这一选片标准，而波特曼也对霍利的视野百分百地信任和执行，甚至有些盲从。不幸的是，结果并没有展现出那种具有凝聚力的表演。在这位38岁的女演员勇敢的尝试下，她的专业与天赋至少让本片在几场戏中显得值得一看，但《天空中的露西》的绝大部分还是显得呆滞、缓慢。







娜塔莉在多伦多电影节首映红毯上





霍利的长片处女作节奏完全混乱，其在电视剧中展现出的招牌强力视觉风格，在这部片中也难以寻迹——只有在本片最有冲击力的一场戏中，当露西得知祖母中风后的一些具有情感的镜头，才能窥见一二。





总得来说，这就是一部不知道要如何展现主角内心不安与选择的电影，其大部分时间都在那种朦胧的不确定性中游荡，偶尔用手掌压几个印记。无论是从银幕上呈现出的美感还是天分来说，这对于观众们来说是十分沮丧的，影片将于10月4日在美国公映。