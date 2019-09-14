《两个教皇》是一部精彩的电影，用幽默而高雅的方式诠释了一个棘手的主题，两位主演的演技也算得上是年度最佳表演了。





电影讲述了在21世纪初天主教会丑闻爆出之后，教皇本笃十六世辞去职务，权力交换之下，贝尔格里奥成为了新一任教皇。电影基调比较轻快，但依然很有戏剧性，通过普雷斯跟霍普金斯的精彩表演，从两个非常不一样的男人的视角展现了天主教会的内部工作。





我个人非常喜欢费尔南多·梅里尔斯的《不朽的园丁》，我认为它是本世纪最好的电影之一，所以我对《两个教皇》非常期待，我现在也可以很开心地说，我并没有失望。梅里尔斯在画面上有着非常好的审美，他跟摄影师恺撒·查隆一起用镜头刻画了罗马，特别是梵蒂冈城的绝美景色。





尽管《不朽的园丁》也有一定的幽默，但那部电影基本上还是一部政治惊悚片，但《两个教皇》更像一部政治喜剧片，同时也有几场非常具有戏剧性的戏。尽管影片的戏剧主题非常沉重，但其中的喜剧元素发挥得恰到好处，这恐怕要归功于镜头前两位传奇演员的精彩演绎了。对这样一部电影来说，节奏和基调是非常重要的，梅里尔斯非常擅长把握强戏剧冲突和体现人性的现实主义之间的平衡，可以说是这方面的大师。





中文预告 我也很喜欢电影的叙事手法，一开始就给观众展现了教皇的选举过程，也刻画出了拉辛格和贝尔格里奥之间的巨大差异，给整部片子打下了基础。之后故事迅速发展到2013年，并且用一段蒙太奇展现了教皇本笃十六世掌权期间遇到的争议，为接下来的情节做了铺垫。





电影还很明智地在拉辛格和贝尔格里奥的会面中穿插了一系列的闪回，交代了贝尔格里奥一路走到现在这个位置的经历，解释了他是如何成为改革派的，以及他为什么想要退休的原因。胡安·米奴金饰演年轻的贝尔格里奥，演得很好，尽管他长得跟普雷斯并不像。





但这部电影真正精彩的看点还是两位主演，他们在片中都展现了精湛的演技，让电影有了很多乐趣。安东尼·霍普金斯完美演绎了教皇本笃十六世，演出了愤怒、痛苦、固执，冷漠的感觉，但他又找到了一种方法让这个人物在结尾的时候转变成了一个脆弱且富有同情心的人。





相应的，乔纳森·普雷斯饰演的红衣主教贝尔格里奥则是一个生机勃勃，过得很愉快的人，尽管他内心也有挣扎与痛苦。我必须要说，普雷斯在这部电影里的表演是他职业生涯里最好的表演之一，而且很有可能入围奥斯卡奖。如果霍普金斯也入围奖项的角逐，我也丝毫不会觉得惊讶。看这部电影的乐趣就在于看着这两位演技巨匠在两个小时的时间里面对面，电影基本上都是这两人的对话。电影写得有点像戏剧，恐怕只有像霍普金斯和普雷斯这样的演员才能撑得起这种作品。





最后，《两个教皇》是一部精彩的电影，用幽默而高雅的方式诠释了一个棘手的主题，两位主演的演技也算得上是年度最佳表演了。