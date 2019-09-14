演员尼娜·霍斯和导演凯特琳·葛蓓在多伦多电影节上关于电影《鹈鹕之血》的采访









这是一部恐怖的心理惊悚片，霍斯扮演的维布科是一位驯马师，她成功收养了一名保加利亚女孩。她们在德国农村风景如画的农场上享受着田园诗般的生活，但当她决定收养另一个保加利亚孩子时，麻烦就开始了。





《鹈鹕之血》片段





专访实录：

时光网：你的电影在威尼斯反响非常棒。对此你感受如何？

凯特琳·葛蓓：是的，我非常享受这部电影的首次公开上映，可以看到观众们对这部电影的反应，不仅仅来自影评人，还来自普通观众。我们得到了许多情感上的反馈，电影非常感人，许多观众看的时候都哭了。这真是太棒了。我们拥有非常优秀的观众群体，这让我乐在其中。

时光网：现在你们带着作品来到多伦多，这两个电影节是不是很不一样？

凯特琳·葛蓓 ：非常不一样。威尼斯电影节更多的是在以一种更加迷人的方式展示它自己——你乘船往返酒店，被各种美丽建筑包围，这种感觉非常迷人，因为这就是一场由电影节主导的丽都酒店之旅。多伦多电影节则是让你感受这个城市，我特别喜欢的是，这里有很多年轻人，观众非常多样化，你可以看到很多独特另类的人，感觉它更像是为观众而办的电影节。它的精神内核非常好。





威尼斯很热情，但也许更为偏向于电影批评，但在多伦多，人们给予我们更多的是支持。比如说，这里有很多活动可以让你与其他电影创作者建立联系，我很高兴能够认识其他女性导演。

尼娜·霍斯 ：我同意卡特琳说的，对我来说，柏林电影节跟多伦多电影节有点像。它是个真正的以观众为中心的电影节。我以前也来过多伦多电影节，我很喜欢人们针对电影提问的方式，他们非常投入，能够被电影所感动，并愿意主动提出问题。这太好了。

时光网：我可以想象这部电影会有很多人想提问……

凯特琳·葛蓓： 确实是这样，我特别喜欢问答环节，因为你可以了解到观众是怎么想的。









时光网：凯特琳，能跟我们讲讲电影背后的想法吗？你想探索些什么呢？

凯特琳·葛蓓 ：我从研究精神病患者的童年开始进行创作。我想知道他们的童年是什么样的，如果存在一个使他们变成精神病患者的时刻，你是否能改变它？以前也有过一些案例，在那样的情况下，母亲是一个非常重要的角色，她是真正能够发现问题的人，如果发现自己的孩子有严重问题，那么作为母亲她将面临所有挑战。





这部电影逐渐成为一部关于一个女性发现自己陷入困境的电影。我想质疑母性和母性的界限。在我们的故事中你可以从许多角度看待这个问题：一方面你真的希望她无论做什么都能取得成功，她不想放弃这个孩子。但有趣的是，在多伦多的观众中有一些人在说，“她怎么能那么过分？这样不行......”

尼娜·霍斯 ：观众有很多不同的反应，比如‘在一个文明的国家，没有哪个母亲可以做到这一点。警察会出来管的。社会服务机构也会介入……’

凯特琳·葛蓓 ：但对我来说有趣的是，在我们的故事中，像维布科这样的母亲不会放弃她的孩子。这是个很重要的问题。这部电影最终变成了一种寓言，它提出了一个问题：“我们要如何对待有这种创伤障碍的人，不仅仅是儿童，而是所有人？我们如何对待那些不符合我们制定的系统和规范的人？”现有社会的答案是尝试让他们适应，如果他们不适应我们就把他们关起来，把成年人关在精神病机构，把儿童关在孤儿院里。除了将他们从社会移除之外，我们没有别的解决办法。这就是影片中的很多人对电影中的母亲维布科所说的话，但她拒绝放弃这个孩子。因此，比起普通的母亲来说，她必须在精神上和身体上为孩子付出更多。









时光网：尼娜，你是如何与维布科这个角色进行连接的？你会把一部分自己放进这个角色吗？





尼娜·霍斯 ：我想是的。如果我无法与我扮演的角色产生连接，在某种程度上我会不明白自己应该怎么做。所以我可以和维布科产生连接。从某些方面来说，她是一个受伤的人，她经历过创伤之后决定活下去，因此她拥有很多力量。她很独立，选择了独自与收养的孩子一起生活在一个养马的农场里。





她处理了许多受伤的马匹，甚至是遭受过心理创伤的马匹，她选择了这样的人生。她认为她是有可能扭转这些创伤的，并且不会放弃这种想法。她尝试过扭转马匹的创伤并且成功了，所以对她而言，瑞亚也是一样的，她认为，“我为什么不能改变这个孩子呢？”甚至当医生告诉她瑞亚需要去医院，去专业机构，因为她受到创伤太严重了，维布科仍然不肯放弃，她仍然说‘那不可能，我一定能做些什么’。”

时光网：你觉得社会是不是太容易放弃这些人了？

尼娜·霍斯 ：我认为我们生活在一个非常容易放弃的时代：我们放弃恋情、放弃友情，有时候放弃孩子，都放弃得太快了。同样的还有难民。就好像是“我看不到，所以问题就不存在”。当然你不必执着于每一段关系，这部电影也并没有这个意思，但是如果出现了一点问题的话，还是希望人们能多坚持一会儿。

时光网：你拍了很多与马在一起的场景。你在拍这部电影前会骑马吗？

尼娜·霍斯： 会的，我在几年前为另一部电影学过骑马，那时候我就爱上了马儿们，爱上了骑马。



导演凯特琳·葛蓓和尼娜·霍斯现身多伦多电影节

时光网：有意思的是，这部电影关注的焦点如何变化的，随着维布科开始采取更极端的方式去帮助那个女孩，观众也开始觉得她是不是疯了……

尼娜·霍斯 ：是的，她可以寻求帮助的，但是她就不。

时光网：你得找到一个小演员来扮演这个备受折磨的孩子。你是怎么做的？在那些比较困难的场景中，是怎么与她一起工作的？

尼娜·霍斯 ：其实非常困难。她是个非常有天赋的演员，她很专业并且知道自己在做什么。她妈妈就是演员，她从小在剧场中长大，她妈妈也在剧场中与孩子一起工作。所以她知道如何与孩子合作，比如电影中比较残酷的场景，可能比较吓人，我们告诉这个小女孩卡塔丽娜（瑞亚的扮演者）的是一件完全不同的事情。我们告诉她，她要假装是一名兽医，需要接受一个小测验，如果通过了测验她就能得到证书。所以我们给她的是一部完全不同的电影（笑），这样我们就能得到我们想要的镜头，而不需要告诉她我们实际上在拍什么。她有属于她自己的酷电影。这就是为什么她在那些需要大喊大叫的场景中并没有感到害怕的原因。

凯特琳·葛蓓 ：我们告诉她，她需要发出动物的声音。她妈妈会说，“你要假装自己是一只狮子”，于是她就会像狮子那样咆哮，所以对她来说都是些正面的东西，她从来不会感到害怕。

尼娜·霍斯 ：但是在一些出乎她意料之外的反应时，事情会变得有些棘手。因为她以为她是在做游戏，而如果我不得不以某种方式做出反应，她就会问“她为什么这样做呢？”所以这是比较困难的部分，你会想‘这样做对吗？’ 而且你知道，她做这些的时候很开心，她不喜欢重拍很多次（笑）。所以我们必须非常快速地完成并得到我们想要的镜头。

凯特琳·葛蓓 ：我们会在她到来之前做好准备，让所有人各就各位，通常第一遍拍摄的镜头就是最好的。

时光网：你以前就想把《鹈鹕之血》拍成这种惊悚类型片吗？

凯特琳·葛蓓 ：当我开始写剧本时，我想到了很多惊悚片的场景，比如瑞亚半夜站在维布科的床边时的场景。我研究过这些东西，我发现父母通常会在这时候开始非常害怕自己的孩子。我觉得这很吸引人。除了惊悚片之外，并没有很多关于此类场景的电影，而在惊悚片里，你会有“我想杀死这个邪恶的孩子......”的想法，但这不是我要讲的故事。





因此，我喜欢惊悚片所创造的抽象层面的东西，它让我有可能以某种方式探索一个更高的世界，但对我来说，永远不要把戏剧完全类型化。我希望电影能有一些层次，让观众可以感受到某些只发生在维布科想象中的东西。





这是个严肃的主题，它关乎一个孩子的生活，我不想让她成为你想要杀死的邪恶事物。这是个受过创伤的孩子，她的人生需要一个机会。我不想讲一个关于母亲放弃孩子的故事，相反，我认为她们需要更多的支持。但与此同时，我确实喜欢电影惊悚的一面，因为它很有娱乐性，会吸引那些可能不喜欢社会性戏剧的人。











时光网：尼娜同意在你的电影中扮演主角，作为导演，你一定很高兴吧？

凯特琳·葛蓓 ：我以前不认识尼娜，但是我一直关注着她的作品。在我写《鹈鹕之血》的剧本时我想，“德国并没有很多能够饰演这个角色的演员”。当然，尼娜是我的第一选择，但我觉得她可能不愿意演，不过我想，‘不妨试一下……’于是我们联系了她的经纪人，经纪人说‘尼娜现在正在出演一部舞台剧，大概一个月左右等她回来之后可以联系你们……’但只过了一天我就收到了消息：‘尼娜愿意和你们见面’。这真是太赞了。

尼娜·霍斯 ：我收到了剧本就开始读，然后就停不下来了。剧情总是让我感到惊奇，我当时的反应是，“这是什么？”我读到小女孩半夜站在维布科床边的场景时，我感叹道，“哇哦，这是什么剧情走向？”我觉得我当时边读剧本边目瞪口呆，这部电影带给你的疯狂旅程实在是太吸引人了。于是我说‘是的，我必须要演这个……’

凯特琳·葛蓓：我还是个新人导演，尼娜如此信任我，认可我这部电影展现的东西。她是冒了风险的，我非常感激她愿意这么做。