时光网讯
在《复仇者联盟4：终局之战》
中，托尼·史塔克做出了终极牺牲，换来了最后的胜利，也让MCU钢铁侠这一角色的征程走到了尽头。根据外媒Deadline报道，小罗伯特·唐尼
将会在MUC的新单兵电影《黑寡妇》
中，“再出现一次”，不过正篇报道也就提到了这一句。
如果这是真新闻的话，粉丝们可能没想到唐尼会这么快再出山，不过Deadline还提醒到，斯嘉丽·约翰逊
主演的这部间谍电影算是前传，故事部分发生在2016年的《美国队长3》
之后。身为队长“秘密复仇者”中的一份子，娜塔莎·罗曼诺夫当时正在逃亡的过程中，可能正是在此期间再次遇到了史塔克。
寡姐和托尼在《复联4》中都以悲情的方式谢了幕，如果他们能在《黑寡妇》中重逢，会十分激动人心。可如果MCU真的搞了这么一出大惊喜，会在离影片上映还有大半年的时候就把这一点剧透了么？还是说唐尼来都来了，必须要提前通知粉丝们，让更多人去电影院中感受一下？
此前，粉丝们本来都在期待唐尼能在《蜘蛛侠：英雄远征》
中露面，至少是作为个AI或者全息影像人物，不过这一点并没有实现。
明年5月1日《黑寡妇》公映，到底唐尼会不会回归，这短短一句话新闻到底是不是真的，让我们到时候见分晓吧。