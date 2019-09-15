









寡姐和托尼在《复联4》中都以悲情的方式谢了幕，如果他们能在《黑寡妇》中重逢，会十分激动人心。可如果MCU真的搞了这么一出大惊喜，会在离影片上映还有大半年的时候就把这一点剧透了么？还是说唐尼来都来了，必须要提前通知粉丝们，让更多人去电影院中感受一下？









明年5月1日《黑寡妇》公映，到底唐尼会不会回归，这短短一句话新闻到底是不是真的，让我们到时候见分晓吧。