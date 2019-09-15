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丹泽尔华盛顿有可能演黑人万磁王??

"炸鸡叔"也可能在漫威内部有色演员名单上

2019-09-15 09:32:02 来源：Mtime时光网

看来我是真的还没睡醒。


　　时光网讯　今天早上MCU的两条新闻都让人充满迷惑，刚刚看到Deadline报道说，唐尼有可能身为钢铁侠，在《黑寡妇》中回归出现（新闻链接：http://news.mtime.com/2019/09/15/1597098.html），这厢又有了条大新闻——或者说是大传言。

　　《X战警：黑凤凰》成绩并不好，“X战警”这一系列从福斯来到迪士尼后，也要面临重启了。而根据外媒WeGotThisCovered报道，漫威想要为他们自己版本的万磁王和X教授，选择有色人种的演员，而他们现在看上的是丹泽尔·华盛顿来出演万磁王


“法鲨”版万磁王

　　为了证实这一消息的真实性，该外媒网站特意强调，当初是同一消息源告诉他们，“月光骑士”和“黑骑士”也都有可能加盟MCU，后来这两个角色都得到了官宣——《月光骑士》准备拍Disney+原创限定剧集，“黑骑士”变身超级英雄之前的“人格”戴恩·惠特曼将出现在电影《永恒族》中（“囧雪”基特·哈灵顿出演），换句话说，该网站认可这个消息源，觉得它还蛮靠谱的。

　　丹泽尔对于动作戏份吃重的电影并不陌生，而MCU的有色人种“万磁王”演员名单上，也包括《绝命毒师》中的“炸鸡叔”吉安卡洛·埃斯珀西多。不过这两个人选都在漫威的内部心愿名单上，还没有对他们发出过正式邀请，演员们本人可能还不知道。


“炸鸡叔”

　　在MCU的《蜘蛛侠：英雄归来》中，黑人女演员赞达亚饰演的MJ，和危地马拉裔男演员托尼·雷沃罗利饰演的“Flash”（老欺负彼得·帕克的那个富二代同学），已经引起了不少争议。然而这一次，万磁王背后的肤色争议其实含义更深，因为这个从小被扔进纳粹集中营的角色，必须得是犹太人。

　　推特上有位网友给出了反驳意见，不妨贴一下：

　　1.不是所有犹太人都是白人（但是二战期间的欧洲有黑人犹太人……？）

　　2. 演过福斯“万磁王”的伊恩·麦克莱恩爵士，和“法鲨”迈克尔·法斯宾德都不是犹太人（然而都是白人）


伊恩·麦克莱恩版万磁王

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： X战警 万磁王 丹泽尔·华盛顿 炸鸡叔 漫威 MCU
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