网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

吴恬敏&洛佩兹"舞女大盗"首日票房登顶

《小丑回魂2》次位 妮可《金翅雀》惨败

2019-09-15 09:23:20 来源：Mtime时光网

本周《舞女大盗》和《小丑回魂2》谁将登顶，还说不准。


　　时光网讯 北美周五票房成绩公布。STX影业新片《舞女大盗》以1310万美元首日票房登顶，上映到次周的《小丑回魂2》位居次位。不过两片的差距不大，本周周末谁将登顶还说不准。

《舞女大盗》预告片

　　《舞女大盗》由吴恬敏和詹妮弗·洛佩兹联袂主演，讲述了一个涉及大尺度内容的真实故事——一群脱衣舞女郎将那些在金融业工作的白领男性们的钱包掏光光。前不久该片在多伦多电影节上进行了展映，时光网前方记者看完后认为，该片试图从女性角度理解脱衣舞女郎这一群体的出发点是好的，但是最终拍出来欠缺深度。影片北美正式开画首日获得"B-" 的CinemaScore评分。


《舞女大盗》首映礼，集齐了各个种族的“舞女”演员

　　此前STX影业的开画纪录是2016年《坏妈妈》的2380万美元。《舞女大盗》有望打破这一纪录。



　　跻身周五票房前五的影片中，除了《舞女大盗》妮可·基德曼主演、罗杰·狄金斯摄影的《金翅雀》也是新片。不过该片的开画表现非常不理想，首日仅拿下87万美元；根据BoxOffice Mojo数据，影片在北美2542块屏幕大规模开画，场均票房仅342美元。

　　《金翅雀》也是先亮相了多伦多电影节，口碑完败，烂番茄口碑解禁时新鲜度仅29%，媒体纷纷称这是一次“失败的小说改编”。影片获得"B"的观众评分，竟然比《舞女大盗》还好一点儿。

　　除了上述两部新片，跻身周五票房第二、三、四的都是老片，分别是恐怖片《小丑回魂2》杰拉德·巴特勒主演《天使陷落》，R级喜剧片《好小子们》

9月13日（周五）北美票房前五



   编辑：飒飒

关键词： 舞女大盗 周五票房 首日票房 北美周五票房
关注时光网微信

相关电影/影人

舞女大盗

舞女大盗 (2019)

0.0

导演：劳伦·斯卡法莉娅

主演：詹妮弗·洛佩兹

在线播放

小丑回魂2

小丑回魂2 (2019)

-1.0

导演：安德斯·穆斯切蒂

主演：比尔·斯卡斯加德

在线播放

詹妮弗·洛佩兹

詹妮弗·洛佩兹

Jennifer Lopez

职业：演员 | 制作人 | 编剧

查看影人作品  >

金翅雀

金翅雀 (2019)

0.0

导演：约翰·克劳利

主演：安塞尔·埃尔格特

在线播放

天使陷落

天使陷落 (2019)

-1.0

导演：里克·罗曼·沃夫

主演：杰拉德·巴特勒

在线播放

好小子们

好小子们 (2019)

0.0

导演：吉恩·斯图普尼..

主演：雅各布·特瑞布雷

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

请以你的名字呼唤我

那些被“脸盲”的好莱坞明星

撞脸恒久远，一张永流传。
2

DC大作《小丑》夺得第76届威尼斯金狮奖！

超级英雄电影首次登顶欧洲三大电影节

20
《小丑》居然获得金狮奖，DC的超级英雄电影开创了三大电..
3

活久见！美国队长与蝙蝠侠拥抱

金球奖多伦多派对超多大牌影星玩嗨

56
导演奉俊昊与演员妮可·基德曼同框。“小雀斑”埃迪·雷..
4

卡梅隆谈"阿凡达"纪录被破:如释重负

复联4证明了电影院对观众仍有吸引力

10
大导演卡梅隆也担心起了流媒体对影院生意的冲击。
5

又帅回来了！基努里维斯日本亮相

认真宣传《疾速追杀3》 现场比划忍者手势

35
基努·里维斯赴日宣传《疾速追杀3》，日本粉丝躁动了。

查看更多