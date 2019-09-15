时光网讯
北美周五票房成绩公布。STX影业新片《舞女大盗》
以1310万美元首日票房登顶，上映到次周的《小丑回魂2》
位居次位。不过两片的差距不大，本周周末谁将登顶还说不准。
《舞女大盗》
由吴恬敏和詹妮弗·洛佩兹
联袂主演，讲述了一个涉及大尺度内容的真实故事——一群脱衣舞女郎将那些在金融业工作的白领男性们的钱包掏光光。前不久该片在多伦多电影节上进行了展映，时光网前方记者看完后认为，该片试图从女性角度理解脱衣舞女郎这一群体的出发点是好的，但是最终拍出来欠缺深度。影片北美正式开画首日获得"B-" 的CinemaScore评分。
《舞女大盗》首映礼，集齐了各个种族的“舞女”演员
跻身周五票房前五的影片中，除了《舞女大盗》
，妮可·基德曼
主演、罗杰·狄金斯
摄影的《金翅雀》
也是新片。不过该片的开画表现非常不理想，首日仅拿下87万美元；根据BoxOffice Mojo数据，影片在北美2542块屏幕大规模开画，场均票房仅342美元。
《金翅雀》
也是先亮相了多伦多电影节，口碑完败，烂番茄口碑解禁时新鲜度仅29%，媒体纷纷称这是一次“失败的小说改编”。影片获得"B"的观众评分，竟然比《舞女大盗》
还好一点儿。