“当我刚刚开始为电影试镜的时候，他挨个指出我的女性明星好友，问我‘你跟她睡过么’？我当时的想法是：他疯了吧。”2017年10月时，卡抽曾在ins上写到，韦恩斯坦给她打过电话，“问她有没有跟被媒体同框拍到的那些女人们睡过”，还说他此前曾经想摸她。







《狂欢命案》





“这个电话非常奇怪，让人非常不舒服，”她写到，“他的问题我一个都没回答，匆匆挂了，但是在挂之前他说，如果我是gay（这个词男女都可用），决定在公开场合和女人在一起，我永远无法出演直女的角色，无法在好莱坞立足。”





卡抽在《自杀小队》中饰演了女巫Enchantress，目前和美剧《美少女的谎言》的女主角[艾什莉·本森]已经好了一年多，对于自己的性取向直言不讳，但是拒绝给自己贴标签，“给每件事都贴标签让我不爽，我不喜欢给自己贴标签，”她在采访中说。“我去参加过很多次晚宴，大家都问，‘你是LGBTQ么？’我会说，‘真的嘛？咱就聊这个？’我每天都会变化的。”