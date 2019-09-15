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卡抽:韦恩斯坦曾让我别出柜+长胡子

"你和被媒体同框拍到的那些女的都睡过么?"

2019-09-15 09:55:38 来源：Mtime时光网

“卡抽”卡拉·迪瓦伊近日在采访中提到，哈维·韦恩斯坦当年告诉她，她身为同性恋女星，永远无法在好莱坞立足，最好别出柜，“长个胡子”。


　　时光网讯　[哈维·韦恩斯坦]凉了，很多人没有忘了他当年对她们所造成的伤害——“卡抽”[卡拉·迪瓦伊]就是其中之一。“哈维·韦恩斯坦曾对我说过，你身为同性恋女人，永远不会在这个行业成功的，长个胡子吧，”在与外媒的访谈中，由模特转型当了演员的卡抽说，她近日与[奥兰多·布鲁姆]共同主演的美剧《狂欢命案》刚刚首播。

　　“当我刚刚开始为电影试镜的时候，他挨个指出我的女性明星好友，问我‘你跟她睡过么’？我当时的想法是：他疯了吧。”2017年10月时，卡抽曾在ins上写到，韦恩斯坦给她打过电话，“问她有没有跟被媒体同框拍到的那些女人们睡过”，还说他此前曾经想摸她。


《狂欢命案》

　　“这个电话非常奇怪，让人非常不舒服，”她写到，“他的问题我一个都没回答，匆匆挂了，但是在挂之前他说，如果我是gay（这个词男女都可用），决定在公开场合和女人在一起，我永远无法出演直女的角色，无法在好莱坞立足。”

　　卡抽在《自杀小队》中饰演了女巫Enchantress，目前和美剧《美少女的谎言》的女主角[艾什莉·本森]已经好了一年多，对于自己的性取向直言不讳，但是拒绝给自己贴标签，“给每件事都贴标签让我不爽，我不喜欢给自己贴标签，”她在采访中说。“我去参加过很多次晚宴，大家都问，‘你是LGBTQ么？’我会说，‘真的嘛？咱就聊这个？’我每天都会变化的。”

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 卡抽 卡拉·迪瓦伊 哈维·韦恩斯坦
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哈维·韦恩斯坦

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