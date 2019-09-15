时光网多伦多讯
刚刚在多伦多电影节上全球首映的《普通人》
，善于观察、仔细运用了两手抓的角色建立方法，刻画了一对退休夫妇，并避免了许多电影中角色得知自己身患癌症后，那些过多的煽情和闹剧。
取而代之的是在家庭生活的大量占比，迷人地呈现出了关于“无论丰腴困厄”这句话全面、立体的描绘；而本片将这句通常在婚礼上听到的誓词，真正地变为了现实。这部电影没有一味地输出温情，也没有那些观众以前看过同类电影中的老套桥段。
如此，一段丰富、复杂的深刻爱情自然地浮出了水面。
《普通人》
本片聚焦于汤姆·汤普森和乔安·汤普森（分别由连姆·尼森
和莱丝利·曼维尔
饰演），一对在北爱尔兰郊区享受悠闲退休生活的夫妇。有时，汤姆可能喝得多了一点儿，这让乔安有点不喜欢，但他们经常一起健步走，还时不时地互开一些善意的玩笑。当有时被乔安逼到一定地步，汤姆会说：“那你还是跟我在一起啊，”乔安会摆出一副苦笑的样子回答道：“噢，我只是没有灵魂地站在这罢了。”
这对夫妻的世界在乔安的胸部发现肿块后改变了，他们得去看医生，来确定这到底是恶性还是良性。接下来，影片记录了这对夫妻接下来一年中的生活，包括乔安接受药物治疗，而汤姆则对自己并不擅长的照料工作感到十分纠结。
《普通人》
由爱尔兰剧作家Owen McCafferty编写剧本，他个人生活中相似的真实经历也帮助建立了多层次的角色，以及那些短小精悍的对话。渐渐地，观众们就会了解到这对夫妇过去所遭受的悲剧——他们年轻的女儿黛比在大约十年前去世了，而死因则没有明确给出——乔安跟汤姆故作精神地说，自己很高兴黛比没有目睹自己的健康问题。但McCafferty同联合编剧Lisa Barros D’Sa和Glenn Leyburn一起，令人欣慰地去掉了情感大爆发，也没有刻意赚取观众的大把泪水。
事实上，将这部电影称作平淡无奇也不是完全不行，考虑到其在争吵和相互指责戏份所费的较小篇幅。在剧作和编排上，加之《普通人》
这个合适的标题，这部影片简单地挖掘了两个主人公那非常舒服、日常和分享式的生活方式，以及这是怎样被乔安的诊断所打乱的
。
乔安偶然遇到了女儿的前老师Peter（大卫·威尔莫饰），后者也在与癌症抗争，他俩也因此渐渐熟识起来。除了这个，影片其实很少扩展镜头，只是聚焦于乔安和汤姆的生活。为了达到这个目的，必须找来两个在专业度和技巧上都旗鼓相当的曼维尔和尼森来出演——他们都贡献了精彩、细腻的表演。
这部电影的节奏让人感觉有些习以为常，但影片本身绝不会让人感到无聊，只有91分钟的片长完全不会让人觉得久。但对于在这对夫妻的生活中留出大量空白的特点，《普通人》的大众接受度还是有待考证。
这是一部用诚实的小砖块一点点垒砌起来的，展现了爱你的人如何承受忧心和压力并付诸行动。当遭遇一些陈年旧事或不满委屈时，我们不是一直都能快乐无私地将同情与恼怒分开来，有时这还是会让人感到心痛。这部电影是关于爱的，更关于坚持爱所需要付出的代价。
备注：你最喜欢连姆·尼森的哪五部电影？你期待这部《普通人》吗？让我们在评论区看到你的想法，还要记得回来看看时光网对于多伦多电影节的报道，包括访谈、独家专访、红毯、照片以及更多！