







这对夫妻的世界在乔安的胸部发现肿块后改变了，他们得去看医生，来确定这到底是恶性还是良性。接下来，影片记录了这对夫妻接下来一年中的生活，包括乔安接受药物治疗，而汤姆则对自己并不擅长的照料工作感到十分纠结。













乔安偶然遇到了女儿的前老师Peter（大卫·威尔莫饰），后者也在与癌症抗争，他俩也因此渐渐熟识起来。除了这个，影片其实很少扩展镜头，只是聚焦于乔安和汤姆的生活。为了达到这个目的，必须找来两个在专业度和技巧上都旗鼓相当的曼维尔和尼森来出演——他们都贡献了精彩、细腻的表演。





这部电影的节奏让人感觉有些习以为常，但影片本身绝不会让人感到无聊，只有91分钟的片长完全不会让人觉得久。但对于在这对夫妻的生活中留出大量空白的特点，《普通人》的大众接受度还是有待考证。





这是一部用诚实的小砖块一点点垒砌起来的，展现了爱你的人如何承受忧心和压力并付诸行动。当遭遇一些陈年旧事或不满委屈时，我们不是一直都能快乐无私地将同情与恼怒分开来，有时这还是会让人感到心痛。这部电影是关于爱的，更关于坚持爱所需要付出的代价。





备注：你最喜欢连姆·尼森的哪五部电影？你期待这部《普通人》吗？让我们在评论区看到你的想法，还要记得回来看看时光网对于多伦多电影节的报道，包括访谈、独家专访、红毯、照片以及更多！

取而代之的是在家庭生活的大量占比，迷人地呈现出了关于“无论丰腴困厄”这句话全面、立体的描绘；而本片将这句通常在婚礼上听到的誓词，真正地变为了现实。如此，一段丰富、复杂的深刻爱情自然地浮出了水面。