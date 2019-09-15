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今年多伦多电影节大奖将花落谁家？！

时光网特约评审团：小丑&婚姻故事仍热门

2019-09-15 14:40:07 来源：Mtime时光网

《小丑》将再次拿下多伦多电影节大奖“观众选择奖”吗？！


　　时光网多伦多讯 多伦多电影节不同于戛纳电影节、柏林电影节等，以展映新片为主，不评奖。但随着影响力的不断扩大，多伦多电影节入围展映单元的影片质量越来越高，很多电影在奥斯卡上屡屡斩获大奖。

　　时光海外观影团及时光网特约记者、时光网资深记者，针对第43届多伦多电影节亮相的影片，选出了自己的“获奖名单”。他们的喜好非常多元，每一位评审选择的最佳影片都不同；但是大家对于演员的表现意见比较同意，《小丑》杰昆·菲尼克斯《朱迪》蕾妮·齐薇格二人频繁出现在最佳男女主角的名单中。

　　下面来看看他们的评选结果吧！多伦多电影节一向是北美颁奖季的重要风向标，所以这些影片也很有可能会闪耀今年的颁奖季。

　　另外，多伦多电影节的最大奖“人民选择奖”也将于今天（9月15日）的闭幕典礼上公布。你认为哪部可能获奖？
ANNA WOLLNER
德国国家公共广播电台 记者



最佳影片：《小丑》

“它仍然是全城的热议话题。这部改编自喜剧的电影一点都不好笑，它是对当今社会政治和电影的讨论，把我们吓得要死。”
 
亚军：《浪潮》

“在风格、剧本、表演和视觉效果上，这部电影是今年最接近《月光男孩》的电影。一部从两个不同角度讲述的家庭剧。情感充分且具有力量。”
 
最佳导演：莱恩·约翰逊《利刃出鞘》

《利刃出鞘》是一部以阿加莎的精神为主题的欢快的‘侦探小说’。导演兼编剧莱恩·约翰逊一遍又一遍地努力保持神秘和惊喜。它是老式的也是现代的。”

最佳剧本：德雷克·多雷穆斯《结束，开始》

“德雷克·多雷穆斯再次证明了他对人物关系有很好的掌控，电影展现了一个30岁出头的年轻女人在生活和爱情中的挣扎。他很容易展现她对大屏幕的感觉，多愁善感、感人肺腑，又不失老套和俗气。”

最佳男主角：杰昆·菲尼克斯《小丑》

“菲尼克斯的表现是超越性的，令人毛骨悚然的，疯狂的，在任何意义上都是不可思议的。它一直萦绕在你的梦中。”

最佳女演员：蕾妮·齐薇格《朱迪》

“正是她的表演给了‘朱迪’心灵和灵魂。脆弱，敏感，冲动，对齐薇格来说这可能是她事业的巅峰。”
BONNIE LAUFER
SiriusXM 特约记者



最佳影片：《浪潮》

《浪潮》可能不是每个人都喜欢的，但它会引起很多关注。电影讲述了一个生活在北佛罗里达的黑人孩子Tyler的故事，他似乎一切安好直至悲剧发生……影片的视效和音效让影片更加震撼，哈里森和泰勒·拉塞尔的表演引人入胜，令人难忘。”

亚军：《利刃出鞘》

“影片由莱恩·约翰逊操刀，充满戏剧性和催人泪下，是本次多伦多电影节上的一部新奇的黑马片。这部写得很巧妙的侦探小说，演员云集，从头到尾都很受观众欢迎。丹尼尔·克雷格·汉姆饰演一位风趣的私家侦探，带有南方口音，这给他加分不少。”

最佳导演：塔伊加·维迪提《乔乔兔》

“总是很难归类……但我要和塔伊加·维迪提一起去捉兔子乔乔。也许世界上没有一个人愿意幽默地谈论希特勒，但塔伊加做到了。这部电影很聪明，充满了只有维迪提才能带来的令人满意的回报。创造性的大胆和前卫，但不是适合于每个人。”

最佳剧本：彼特·斯特劳恩《金翅雀》

“任何人只要能把唐娜·塔特这本近800页的书变成一部2小时45分钟的电影，而且情节流畅流畅，那么他就是我心目中的英雄!”

最佳男主角：杰昆·菲尼克斯《小丑》

“关于杰昆·菲尼克斯扮演小丑的炒作一点也不夸张!在托德·菲利普的巧妙指导下，菲尼克斯演绎了他作为一个悲伤、疯狂的疯子的职业生涯。小丑是一个起源的故事，菲尼克斯给了我们一个缓慢但引人入胜的视角来观察这个疯子。在威尼斯国际电影节上的首映礼之后，影片获得了梦寐以求的金狮奖，这无疑将使菲尼克斯成为奥斯卡最佳竞争者。”

最佳女演员：辛西娅·艾莉佛《哈丽特》

“托尼奖得主辛西娅·艾莉佛在电影《哈丽特》中扮演的哈里特·塔布曼很吸引人。
在奥斯卡颁奖典礼上，励志人物的传记电影总是能大获成功，而这个关于废奴主义者哈里特·塔布曼从一名越狱奴隶成长为地下铁路领袖和美国英雄，应该会赢得很多人的喜爱。”
MARTYN PALMER
时光网 特约记者



最佳影片：《原钻》

“萨夫迪兄弟乔什和本尼履行了他们早期作品的承诺，亚当·桑德勒饰演的伶牙还牙的珠宝交易商霍华德·拉特纳是一个值得获奖的角色。”

亚军：《宽宥》

《宽宥》让人有幽闭恐怖的感觉，让人难以忘怀的是阿尔夫雷德·伍德饰演的伯纳丁。”

最佳导演：玛丽埃尔·海勒《邻里美好的一天》

“创意十足、出人意料的是，在这片美丽的街区里度过了美好的一天。这一天，一位深受孩子们喜爱的儿童电视节目主持人，以一种纸上谈心的方式，向孩子们询问什么是美好的生活。她的影片发人深省，感人至深，也并不会顾观众的冷嘲热讽。”

最佳剧本：迈克尔·温特伯顿《贪婪》

“迈克尔·温特伯顿执导的电影《贪婪》的剧本十分夺目。影片滑稽有趣，对一位超级富豪(史蒂夫·库根饰演)举办派对庆祝60岁生日的场景进行了辛辣的讽刺。”

最佳男主角：汤姆·汉克斯《邻里美好的一天》

“汤姆·汉克斯再次让表演看起来似乎很简单，但不要被愚弄了——他创造了一个善良、人道的儿童电视节目主持人罗杰斯先生。这确实是一个很高的标准。”

最佳女主角：伊斯·戴维斯《凯利帮的真实历史》

“伊斯·戴维斯在剧中饰演艾伦·凯利，她在19世纪的澳大利亚艰难求生，性格暴躁、复杂、报复心强。在丈夫杰森·库泽尔所著的《凯利帮的真实历史》一书中，她的儿子被判为不法之徒。”
PATRICK HEIDMANN
德国最大的新闻网站Spiegel Online、德国版《GQ》《滚石》等 特约记者



最佳影片：《利刃出鞘》

“莱恩·约翰逊对侦探小说的敬意不仅有出色的演员阵容和精彩有趣的对话，而且在社会政治讨论与流行文化之间找到了完美的平衡。”

亚军：《凯利帮的真实历史》

“贾斯汀·库泽尔回归，以一种全新的、不合时宜的、有时近乎怪异的方式演绎了澳大利亚传奇人物内德·凯利的故事，给观众带来惊喜，还有所有演员们的精彩表演。”

最佳导演：罗伯特·艾格斯《灯塔》

“故事本身可能是这部电影的弱点，但艾格斯讲述这个令人产生幻觉、难以忘怀的故事的力度、氛围和视觉效果却令人着迷。”

最佳剧本： 查里扎尼《试奏》

“这完全是尼娜·霍斯的电影，她是才华横溢的小提琴老师却痴迷于自己的学生，但如果没有查里扎尼微妙的剧本，她不可能做到这一点。查里扎尼的剧本非常清楚地知道，需要向观众展示的东西是多么的少。”

最佳男主角:罗曼·格里芬·戴维斯《乔乔兔》

“当然，杰昆·菲尼克斯在《小丑》里演得很棒，杰米·福克斯在《正义的慈悲》里演得也很棒，汤姆·汉克斯在《邻里美好的一天》里演得也很棒。但至少同样令人印象深刻的是10岁的罗曼·格里芬·戴维斯，他是第一次出演，非常有趣，同时也非常感人。”

最佳女主角:蕾妮·齐薇格《朱迪》

“虽然这部电影本身并不特别，但蕾妮·齐薇格在片中饰演的主角却是一切:她把自己变成了朱迪·加兰，这种方式远非模仿，而且在她的整个职业生涯中可能从未有过如此出色的表现。”
BRENT SIMON
时光网 记者



最佳影片:《婚姻故事》

“以富有、层次分明、演技精湛的手法，讲述了一对夫妇在离婚和日益激烈的子女监护权纠纷中挣扎的故事，是一部引人入胜的电影。“

亚军:《不良教育》

“休·杰克曼精妙绝伦的表演为这部精心制作的电影加分，该片根据一个真实的故事改编，讲述了道德、贪婪，以及成年人为了‘改善’他们本应教导的孩子而对自己撒下的谎言。整部电影引人入胜，略显滑稽，但也不失时效性和发人深省。”

最佳导演:詹姆斯·曼高德《极速车王》

《极速车王》不仅仅是一个赛车的故事，詹姆斯·曼高德还编织了一个关于兄弟情谊的引人入胜的故事，以及一个关于追求激情的寓言，以及与大公司合作或为大公司工作所带来的好处、局限、危险和心碎。”

最佳剧本:史蒂文·索德伯格《洗钱风云》

“史蒂文·索德伯格的经常合作伙伴斯科特·Z·伯恩斯在这本生动、流线化、连环漫画式的书中，有趣地提炼出了巴拿马文件曝光的复杂本质，讲述了最高层的贪婪、贪污和腐败。“

最佳男主角:杰昆·菲尼克斯《小丑》

“杰昆·菲尼克斯以一种完全沉浸式的方式，深入到亚瑟·弗莱克的角色中，展现出了他精神疾病所带来的痛苦和致命的自我。在看这部电影的时候，他让人忘记了小丑的其他版本——这是一个不小的壮举。“

最佳女主角:蕾妮·齐薇格《朱迪》

“在2019年多伦多电影节上，强劲的女主角表演相对较少，但蕾妮·齐薇格饰演的朱迪·加兰，不一定是一部伟大的电影，但她对这个悲剧人物的复杂演绎令人难忘。“
Wilson Morales
Blackfilm.com 特约记者



最佳影片:《邻里美好的一天》

“玛丽埃勒·海勒的这部电影极具娱乐性，跨越了多种类型的界限，所有观众都会非常满意，尤其是汤姆·汉克斯饰演的罗杰斯先生。”

亚军:《正义的慈悲》

“这部电影可能有些伤感，但它的卖点是关于不公正的故事，以及迈克尔·B·乔丹、杰米·福克斯和罗布·摩根的精彩表演。“

最佳导演：诺亚·鲍姆巴赫《婚姻故事》

“在这部夫妻不能在一起生活，令人心碎、复杂而又亲密的剧情片中，鲍姆巴赫导演了他最好的作品。“

最佳剧本：《婚姻故事》

“这部电影融合了喜剧和剧情，德莱佛和约翰逊饰演的角色所表达的观点和话语也达到了平衡。“

最佳男主角：杰昆·菲尼克斯《小丑》

“杰昆·菲尼克斯在这部讲述一个疯子成为蝙蝠侠最可怕的对手的故事，从头到尾都表现得非常出色。”

最佳女主角：蕾妮·齐薇格《朱迪》

“蕾妮·齐薇格完美地体现了朱迪·加兰的精髓，并带来了她自《芝加哥》以来最好的表演。”

   编辑：飒飒

关键词： 多伦多电影节 海外评审团 获奖名单 观众选择奖 预测
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