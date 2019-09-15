《小丑》将再次拿下多伦多电影节大奖“观众选择奖”吗？！









时光网多伦多讯 多伦多电影节不同于戛纳电影节、柏林电影节等，以展映新片为主，不评奖。但随着影响力的不断扩大，多伦多电影节入围展映单元的影片质量越来越高，很多电影在奥斯卡上屡屡斩获大奖。









下面来看看他们的评选结果吧！多伦多电影节一向是北美颁奖季的重要风向标，所以这些影片也很有可能会闪耀今年的颁奖季。





另外，多伦多电影节的最大奖“人民选择奖”也将于今天（9月15日）的闭幕典礼上公布。你认为哪部可能获奖？

ANNA WOLLNER

德国国家公共广播电台 记者

















“它仍然是全城的热议话题。这部改编自喜剧的电影一点都不好笑，它是对当今社会政治和电影的讨论，把我们吓得要死。”

















“德雷克·多雷穆斯再次证明了他对人物关系有很好的掌控，电影展现了一个30岁出头的年轻女人在生活和爱情中的挣扎。他很容易展现她对大屏幕的感觉，多愁善感、感人肺腑，又不失老套和俗气。”









“菲尼克斯的表现是超越性的，令人毛骨悚然的，疯狂的，在任何意义上都是不可思议的。它一直萦绕在你的梦中。”









“正是她的表演给了‘朱迪’心灵和灵魂。脆弱，敏感，冲动，对齐薇格来说这可能是她事业的巅峰。”

BONNIE LAUFER

SiriusXM 特约记者























“影片由莱恩·约翰逊操刀，充满戏剧性和催人泪下，是本次多伦多电影节上的一部新奇的黑马片。这部写得很巧妙的侦探小说，演员云集，从头到尾都很受观众欢迎。丹尼尔·克雷格·汉姆饰演一位风趣的私家侦探，带有南方口音，这给他加分不少。”









“总是很难归类……但我要和塔伊加·维迪提一起去捉兔子乔乔。也许世界上没有一个人愿意幽默地谈论希特勒，但塔伊加做到了。这部电影很聪明，充满了只有维迪提才能带来的令人满意的回报。创造性的大胆和前卫，但不是适合于每个人。”









“任何人只要能把唐娜·塔特这本近800页的书变成一部2小时45分钟的电影，而且情节流畅流畅，那么他就是我心目中的英雄!”









“关于杰昆·菲尼克斯扮演小丑的炒作一点也不夸张!在托德·菲利普的巧妙指导下，菲尼克斯演绎了他作为一个悲伤、疯狂的疯子的职业生涯。小丑是一个起源的故事，菲尼克斯给了我们一个缓慢但引人入胜的视角来观察这个疯子。在威尼斯国际电影节上的首映礼之后，影片获得了梦寐以求的金狮奖，这无疑将使菲尼克斯成为奥斯卡最佳竞争者。”









在奥斯卡颁奖典礼上，励志人物的传记电影总是能大获成功，而这个关于废奴主义者哈里特·塔布曼从一名越狱奴隶成长为地下铁路领袖和美国英雄，应该会赢得很多人的喜爱。”

MARTYN PALMER

时光网 特约记者















“萨夫迪兄弟乔什和本尼履行了他们早期作品的承诺，亚当·桑德勒饰演的伶牙还牙的珠宝交易商霍华德·拉特纳是一个值得获奖的角色。”

















“创意十足、出人意料的是，在这片美丽的街区里度过了美好的一天。这一天，一位深受孩子们喜爱的儿童电视节目主持人，以一种纸上谈心的方式，向孩子们询问什么是美好的生活。她的影片发人深省，感人至深，也并不会顾观众的冷嘲热讽。”

















“汤姆·汉克斯再次让表演看起来似乎很简单，但不要被愚弄了——他创造了一个善良、人道的儿童电视节目主持人罗杰斯先生。这确实是一个很高的标准。”









PATRICK HEIDMANN

德国最大的新闻网站Spiegel Online、德国版《GQ》《滚石》等 特约记者















“莱恩·约翰逊对侦探小说的敬意不仅有出色的演员阵容和精彩有趣的对话，而且在社会政治讨论与流行文化之间找到了完美的平衡。”









“贾斯汀·库泽尔回归，以一种全新的、不合时宜的、有时近乎怪异的方式演绎了澳大利亚传奇人物内德·凯利的故事，给观众带来惊喜，还有所有演员们的精彩表演。”









“故事本身可能是这部电影的弱点，但艾格斯讲述这个令人产生幻觉、难以忘怀的故事的力度、氛围和视觉效果却令人着迷。”





最佳剧本： 查里扎尼《试奏》





“这完全是尼娜·霍斯的电影，她是才华横溢的小提琴老师却痴迷于自己的学生，但如果没有查里扎尼微妙的剧本，她不可能做到这一点。查里扎尼的剧本非常清楚地知道，需要向观众展示的东西是多么的少。”

















“虽然这部电影本身并不特别，但蕾妮·齐薇格在片中饰演的主角却是一切:她把自己变成了朱迪·加兰，这种方式远非模仿，而且在她的整个职业生涯中可能从未有过如此出色的表现。”

BRENT SIMON

时光网 记者















“以富有、层次分明、演技精湛的手法，讲述了一对夫妇在离婚和日益激烈的子女监护权纠纷中挣扎的故事，是一部引人入胜的电影。“









“休·杰克曼精妙绝伦的表演为这部精心制作的电影加分，该片根据一个真实的故事改编，讲述了道德、贪婪，以及成年人为了‘改善’他们本应教导的孩子而对自己撒下的谎言。整部电影引人入胜，略显滑稽，但也不失时效性和发人深省。”

















“史蒂文·索德伯格的经常合作伙伴斯科特·Z·伯恩斯在这本生动、流线化、连环漫画式的书中，有趣地提炼出了巴拿马文件曝光的复杂本质，讲述了最高层的贪婪、贪污和腐败。“









“杰昆·菲尼克斯以一种完全沉浸式的方式，深入到亚瑟·弗莱克的角色中，展现出了他精神疾病所带来的痛苦和致命的自我。在看这部电影的时候，他让人忘记了小丑的其他版本——这是一个不小的壮举。“









“在2019年多伦多电影节上，强劲的女主角表演相对较少，但蕾妮·齐薇格饰演的朱迪·加兰，不一定是一部伟大的电影，但她对这个悲剧人物的复杂演绎令人难忘。“

Wilson Morales

Blackfilm.com 特约记者

















“玛丽埃勒·海勒的这部电影极具娱乐性，跨越了多种类型的界限，所有观众都会非常满意，尤其是汤姆·汉克斯饰演的罗杰斯先生。”









“这部电影可能有些伤感，但它的卖点是关于不公正的故事，以及迈克尔·B·乔丹、杰米·福克斯和罗布·摩根的精彩表演。“









“在这部夫妻不能在一起生活，令人心碎、复杂而又亲密的剧情片中，鲍姆巴赫导演了他最好的作品。“









“这部电影融合了喜剧和剧情，德莱佛和约翰逊饰演的角色所表达的观点和话语也达到了平衡。“









“杰昆·菲尼克斯在这部讲述一个疯子成为蝙蝠侠最可怕的对手的故事，从头到尾都表现得非常出色。”









“蕾妮·齐薇格完美地体现了朱迪·加兰的精髓，并带来了她自《芝加哥》以来最好的表演。”