克里斯·埃文斯和丹尼尔·克雷格主演的新作《利刃出鞘》，是一部具有希区柯克式惊悚反转的侦探喜剧片，非常有趣，让多伦多电影节的观众们全程都捧腹大笑，直到最后一秒。



《利刃出鞘》片场照





时光网讯











《利刃出鞘》剧照



















主创卡司大合影









看着她跟丹尼尔·克雷格互相争斗，绝对是电影的一个亮点。尽管看到这么多才华横溢的明星共聚在一部电影里本身就是一种享受，但毫无疑问，丹尼尔·克雷格饰演的南方警探英俊潇洒，还是挺出类拔萃的。仅仅听着饰演詹姆斯·邦德的男人操着一口完美的美国南方口音，说着一句又一句诙谐幽默的台词，就已经值回票价了。







“美队”和“007”的同框





在电影放映之后的问答环节里，约翰逊被问到拍摄影片的灵感来源。他拿《利刃出鞘》和阿加莎·克里斯蒂的悬疑谋杀作品相比较，说这部电影有着一种“希区柯克式的惊悚反转，一开始你觉得这是一部侦探片，然后就会变成一部惊悚片，当你真心希望片中的人可以逃脱出去的时候，你又会发现其实这还是一部侦探片。”





约翰逊还说，他喜欢把这个家庭塑造成一群争吵不休的、自私自利的疯子，而阿玛斯的角色则是片中的“道德中心”。他说剧本改了很多稿才改到满意，但他也很开心，这些演员能够在拍摄过程中做到顺其自然，而且他也很鼓励大家即兴发挥。





丹尼尔·克雷格几乎是立刻就抓住了这个机会，他很开心能出演贝诺特·布兰克这样一个角色。当被问到他为什么想扮演一个跟过去差别那么大的角色，他很快就回答说，“因为这个角色写得太鲜活了。这是莱恩的剧本，这就是原因。”











能看到已经90岁高龄的加拿大资深演员克里斯托弗·普卢默在自己的家乡登台，并且获得了观众们的长时间起立鼓掌，这是多么美好的经历。当被问到他为何能保持这么长久的职业生涯，以及是什么原因让他一直坚持演戏的时候，他简单地回答说，“是因为剧本，这个剧本写得很好，很聪明，故事又很残忍，每一秒我都很喜欢。”





约翰逊在执导了《星战8》之后，又接下了执导“星球大战”新三部曲的工作。尽管他的第一部“星球大战”电影在粉丝群体中评价不一，但影片本身还是获得了赞誉，很多影评人都说这是最好的“星球大战”电影之一，《利刃出鞘》则标志着他在“星战”之外的又一突破。





先导预告片 在多伦多还传出了约翰逊的新消息，他和《利刃出鞘》的制作人兰姆·伯格曼一起成立了T-Street，这是一家为电影和电视剧提供原创内容的新创业公司。





现在的观众是否还愿意去电影院看阿加莎·克里斯蒂式的悬疑电影，还有待观察，但从多伦多观众们的反应来看，《利刃出鞘》是一部诙谐幽默、新奇的侦探片，一定会让你保持好奇，并且全程都捧腹大笑，直到最后一秒。