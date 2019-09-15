



















“我不是一个热衷于车的人，所以在我看来，这个故事主要讲的是人与人之间的合作与配合，一起完成比自己更伟大的事，”达蒙说，“我们作为演员，其实也一直在做这样的事，所以，我很能理解卡罗尔·谢尔比这个人物。车对于他这个人来说非常重要，虽然我不是很看重车，但我能明白他想要跟朋友一起实现某种目标的心情。”





在大概四五分钟之后，达蒙礼貌地向大家告别，提前离开现场，上了一辆车赶往机场。





贝尔和达蒙在多伦多 接着，曼高德说了他自己对这部电影的看法，赞同了达蒙的说法，这部电影最重要的故事内核还是友情，同时他也相信“赛车电影不一定都是一连串一辆车超过另一辆的长焦镜头，它可以有更好的拍法。”





介绍自己的角色时，贝尔说，“肯·迈尔斯真的很厉害——他的确是个暴躁的人，有些时候还挺混蛋的，但他内心是充满热情的。所以，不管我们对赛车有多少了解，这种热情是我们大家都能有共鸣的。今晚我是第一次跟这么多观众一起观看这部电影，也是我第一次感觉到自己人生与这部电影是有相通之处的。我觉得很感动。虽然赛车的速度可能会达到230迈，没错，但真正让你热血沸腾的，还是你所爱的人，以及你人生中想要跟他们一起实现的梦想。”





当红小童星诺亚·尤佩和贝尔叔叔 其中年纪比较小的诺亚·尤佩令人印象深刻，大家都被逗笑了，他说自己小的时候也很喜欢汽车（他现在也才14岁），还说这部电影让他重燃了对汽车的兴趣。他承认自己在学校其实有一个作业项目就是关于1966年的勒芒耐力赛的，大家都笑了起来。电影的第三幕高潮讲的就是这场耐力赛。 其他演员们也都分享了各自的想法和回忆，，他说自己小的时候也很喜欢汽车（他现在也才14岁），还说这部电影让他重燃了对汽车的兴趣。，大家都笑了起来。电影的第三幕高潮讲的就是这场耐力赛。





曼高德听到这儿，突然插话，开玩笑说，“不然你以为呢？我们做的所有研究都是为了你啊！”





电影先在特柳赖德举行了全球首映，之后就来参加了多伦多国际电影节。