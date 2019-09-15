时光网多伦多讯 《极速车王》
由詹姆斯·曼高德
担任导演，这是一部层次丰富，制作精良的影片，讲述了上世纪六十年代，一群男人为了高风险汽车竞赛而走到一起并发展出深厚友谊的故事。
电影先在特柳赖德举行了全球首映，之后就来参加了多伦多国际电影节。如果把观众们的热烈反响当做是颁奖季的风向标，那么这部影片即便不是成绩最好的，至少也是强有力的获奖候选影片之一。
这部影片在好莱坞筹备了很久，剧本也改了很多稿，几年时间里有许多位导演都曾参与其中（包括迈克尔·曼
和约瑟夫·科辛斯基
）。电影讲述的是美国一位赛车手卡罗尔·谢尔比（马特·达蒙
饰）的真实故事，他是一位在赛车方面很有远见的人，当他由于健康原因而被迫退役之后，转而去做了汽车制作和销售。
当由亨利·福特二世（崔西·莱茨
饰）主导的福特汽车公司没能收购心仪的意大利汽车制造商恩佐·法拉利的公司之后，这群勇于进取的人想出了一个更贵，更有野心的计划——他们要在每年于法国举行的，颇有声望的勒芒24小时耐力赛中正面硬扛这家占据着主导地位的赛车公司。
福特公司让谢尔比负责这次比赛，而谢尔比依靠的则是出生在英国的肯·迈尔斯（克里斯蒂安·贝尔
饰），他是一位古怪的，脾气不好的赛车天才——既是水平高超的机械师，又是天生的车手——他们一起踏上了这场勇往直前的征程。
“我不是一个热衷于车的人，所以在我看来，这个故事主要讲的是人与人之间的合作与配合，一起完成比自己更伟大的事，”达蒙说，“我们作为演员，其实也一直在做这样的事，所以，我很能理解卡罗尔·谢尔比这个人物。车对于他这个人来说非常重要，虽然我不是很看重车，但我能明白他想要跟朋友一起实现某种目标的心情。”
在大概四五分钟之后，达蒙礼貌地向大家告别，提前离开现场，上了一辆车赶往机场。
接着，曼高德说了他自己对这部电影的看法，赞同了达蒙的说法，这部电影最重要的故事内核还是友情，同时他也相信“赛车电影不一定都是一连串一辆车超过另一辆的长焦镜头，它可以有更好的拍法。”
介绍自己的角色时，贝尔说，“肯·迈尔斯真的很厉害——他的确是个暴躁的人，有些时候还挺混蛋的，但他内心是充满热情的。所以，不管我们对赛车有多少了解，这种热情是我们大家都能有共鸣的。今晚我是第一次跟这么多观众一起观看这部电影，也是我第一次感觉到自己人生与这部电影是有相通之处的。我觉得很感动。虽然赛车的速度可能会达到230迈，没错，但真正让你热血沸腾的，还是你所爱的人，以及你人生中想要跟他们一起实现的梦想。”
其他演员们也都分享了各自的想法和回忆，其中年纪比较小的诺亚·尤佩令人印象深刻，大家都被逗笑了
，他说自己小的时候也很喜欢汽车（他现在也才14岁），还说这部电影让他重燃了对汽车的兴趣。他承认自己在学校其实有一个作业项目就是关于1966年的勒芒耐力赛的
，大家都笑了起来。电影的第三幕高潮讲的就是这场耐力赛。
曼高德听到这儿，突然插话，开玩笑说，“不然你以为呢？我们做的所有研究都是为了你啊！”
注：《极速车王》将于11月15日在美国上映，你是否期待？请在评论区发表你的看法。另外请关注时光网对《极速车王》的影评，以及我们对多伦多国际电影节的持续报道，包括影评、专访、红毯直击等等。