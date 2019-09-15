《复联4》
时光网讯
由美国科幻、奇幻及恐怖电影学院举办的，一年一度影视类奖项“土星奖”（Saturn Awards），旨在奖励和推进当年电影及电视领域的科幻类及恐怖类佳作，今年举办到了第45届，昨日在美国加州好莱坞宣布了获奖名单。
拿到奖项最多的是漫威/迪士尼的《复仇者联盟4：终局之战》，拿到了包括“最佳漫改电影”、“最佳男主角”（小罗伯特·唐尼）、“最佳艺术指导”、“最佳剪辑”、“最佳化妆”与“最佳特效”在内的6座奖杯。杰米·李·柯蒂斯因在《万圣节》中的表现，获得“最佳女主角”，而“最佳男女配角”的奖项则分别颁给了《复联4》中的“灭霸”乔什·布洛林，和《蜘蛛侠：英雄远征》中的赞达亚。
《权力的游戏》
在美剧方面，HBO的《权力的游戏》获得4座奖杯：最佳奇幻剧集、最佳女主角（“龙妈”艾米莉亚·克拉克）、最佳男配角（“小恶魔”彼特·丁拉基），以及最佳年轻演员（“二丫”麦茜·威廉姆斯）。
有资格参选今年“土星奖”的影视作品，是需要在2018年3月1日-2019年7月7日间进行首映/首播的。
完整获奖名单
电影类
最佳剧本：《寂静之地》
最佳艺术指导：《复联4》
最佳剪辑：《复联4》
最佳化妆：《复联4》
最佳特效：《复联4》
电视与流媒体类