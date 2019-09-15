第45届“土星奖”宣布了获奖名单，小罗伯特·唐尼（《复联4》）和杰米·李·柯蒂斯（《万圣节》）分获电影类影帝和影后，《复联4》和《权力的游戏》也成为获奖数量最多的影视作品。



《复联4》





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拿到奖项最多的是漫威/迪士尼的《复仇者联盟4：终局之战》，拿到了包括“最佳漫改电影”、“最佳男主角”（小罗伯特·唐尼）、“最佳艺术指导”、“最佳剪辑”、“最佳化妆”与“最佳特效”在内的6座奖杯。杰米·李·柯蒂斯因在《万圣节》中的表现，获得“最佳女主角”，而“最佳男女配角”的奖项则分别颁给了《复联4》中的“灭霸”乔什·布洛林，和《蜘蛛侠：英雄远征》中的赞达亚。

由美国科幻、奇幻及恐怖电影学院举办的，一年一度影视类奖项“土星奖”（Saturn Awards），旨在奖励和推进当年电影及电视领域的科幻类及恐怖类佳作，今年举办到了第45届，昨日在美国加州好莱坞宣布了获奖名单。