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"复联4"与"权游"在"土星奖"大放异彩

旨在奖励科幻/奇幻/恐怖类影视作品的奖项

2019-09-15 16:31:24 来源：Mtime时光网

第45届“土星奖”宣布了获奖名单，小罗伯特·唐尼（《复联4》）和杰米·李·柯蒂斯（《万圣节》）分获电影类影帝和影后，《复联4》和《权力的游戏》也成为获奖数量最多的影视作品。

《复联4》

　　时光网讯　由美国科幻、奇幻及恐怖电影学院举办的，一年一度影视类奖项“土星奖”（Saturn Awards），旨在奖励和推进当年电影及电视领域的科幻类及恐怖类佳作，今年举办到了第45届，昨日在美国加州好莱坞宣布了获奖名单。

　　拿到奖项最多的是漫威/迪士尼的《复仇者联盟4：终局之战》，拿到了包括“最佳漫改电影”、“最佳男主角”（小罗伯特·唐尼）、“最佳艺术指导”、“最佳剪辑”、“最佳化妆”与“最佳特效”在内的6座奖杯。杰米·李·柯蒂斯因在《万圣节》中的表现，获得“最佳女主角”，而“最佳男女配角”的奖项则分别颁给了《复联4》中的“灭霸”乔什·布洛林，和《蜘蛛侠：英雄远征》中的赞达亚。


《权力的游戏》

　　在美剧方面，HBO的《权力的游戏》获得4座奖杯：最佳奇幻剧集、最佳女主角（“龙妈”艾米莉亚·克拉克）、最佳男配角（“小恶魔”彼特·丁拉基），以及最佳年轻演员（“二丫”麦茜·威廉姆斯）。

　　有资格参选今年“土星奖”的影视作品，是需要在2018年3月1日-2019年7月7日间进行首映/首播的。

完整获奖名单

电影类


　　最佳漫改电影：《复仇者联盟4：终局之战》，漫威/迪士尼
　　最佳科幻电影：《头号玩家》，华纳
　　最佳奇幻电影：《玩具总动员4》，皮克斯/迪士尼
　　最佳恐怖片：《寂静之地》，派拉蒙
　　最佳动作/冒险片：《碟中谍6：全面瓦解》，派拉蒙
　　最佳惊悚片：《皇家酒店谋杀案》，福斯
　　最佳动画片：《蜘蛛侠：平行宇宙》，索尼
　　最佳独立电影：《曼蒂》尼古拉斯·凯奇主演的），RLJ娱乐
　　最佳国际电影：《燃烧》
　　最佳男主角：小罗伯特·唐尼，《复联4》
　　最佳女主角：杰米·李·柯蒂斯《万圣节》，环球
　　最佳男配角：乔什·布洛林，《复联4》
　　最佳女配角：赞达亚《蜘蛛侠：英雄远征》，漫威/索尼
　　最佳导演：乔丹·皮尔《我们》，环球
　　最佳剧本：《寂静之地》
　　最佳艺术指导：《复联4》
　　最佳剪辑：《复联4》
　　最佳电影音乐：《新欢乐满人间》，迪士尼
　　最佳电影服装：《阿拉丁》，迪士尼
　　最佳化妆：《复联4》
　　最佳特效：《复联4》

电视与流媒体类


达娜·古瑞拉，《行尸走肉》

　　最佳超级英雄剧集：《女超人》，CW
　　最佳科幻剧集：《西部世界》，HBO
　　最佳奇幻剧集：《权力的游戏》，HBO
　　最佳恐怖剧集：《行尸走肉》，AMC
　　最佳动作/惊悚剧集：《风骚律师》，AMC
　　最佳动画剧集：《星球大战：抵抗组织》，迪士尼频道
　　最佳男主角：山姆·修汉《古战场传奇》，Starz
　　最佳女主角：艾米莉亚·克拉克，《权力的游戏》
　　最佳男配角：彼特·丁拉基，《权力的游戏》
　　最佳女配角：达娜·古瑞拉（“刀女”），《行尸走肉》
　　最佳年轻演员：麦茜·威廉姆斯，《权力的游戏》
　　最佳客串出演：杰弗里·迪恩·摩根（“尼根”），《行尸走肉》
　　最佳流媒体超英剧集：《超胆侠》，Netflix
　　最佳流媒体科幻/动作/奇幻剧集：《星际迷航：发现号》，CBS
　　最佳流媒体恐怖/惊悚剧集：《怪奇物语》，Netflix
　　最佳流媒体男主角：亨利·托马斯《鬼入侵》，Netflix
　　最佳流媒体女主角：索妮夸·马丁-格林《星际迷航：发现号》
　　最佳流媒体男配角：道格·琼斯，《星际迷航：发现号》（也就是《水形物语》里面的鱼人）
　　最佳流媒体女配角：玛雅·霍克《怪奇物语》乌玛·瑟曼伊桑·霍克的女儿）

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 复联4 权游 土星奖 怪奇物语 行尸走肉
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