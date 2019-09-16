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中秋档近8亿票房收官 刷新纪录！

"诛仙"占据粉丝红利 "柯南"创系列票房最佳

2019-09-16 07:18:26 来源：Mtime时光网

2019中秋档三天累计票房7.9亿创新高，《诛仙Ⅰ》口碑争议中领跑拿下档期冠军，《名侦探柯南：绀青之拳》稳居第二，同时创下系列片内地票房新高，《小小的愿望》位居季军，《罗小黑》越战越勇。
       时光网讯 在刚刚过去的2019年中秋档（9月13日至9月15日），内地电影市场报收综合票房7.9亿（分账票房7.19亿），创下近五年中秋档票房新高，暑期档过后内地市场终于迎来一个小高潮，可喜可贺。

中秋档三强：《诛仙I》《柯南》《小小的愿望》

      《诛仙Ⅰ》揽下2.69亿票房，顺利成为中秋档期冠军；《名侦探柯南：绀青之拳》三天收获1.6亿稳居第二，同时创下系列内地票房新高；《小小的愿望》以1.18亿票房位居中秋档第三，累计票房1.48亿。国产动画《罗小黑战记》《哪吒之魔童降世》也分别拿下9292万和6131万票房，位列第四、五名。



      今年中秋节（9月13日）当天，内地累计综合票房3.64亿元，大盘比《黄金兄弟》领衔的去年中秋节暴涨超2亿，涨幅高达97.5%；中秋节全国单日观影人次达1078万，比去年同期增长102%，同时成功打破2017年中秋当天创下的3.55亿纪录。不过，今年中秋档影片口碑后劲略显不足，小长假三天日均递减近1亿票房，9月14日综合票房2.71亿，9月15日1.55亿。

      中秋档因每年的公历日期都不一样，又与国庆档距离很近，每年的档期情况变化很大，可比性并不强。

     

《诛仙I》领跑中秋档

2018年，中秋档三天综合票房5.29亿（分账票房4.92亿），强片缺乏市场整体疲软。2017年，中秋档正值10月4日，被国庆档完全“吸收”，并没有单独的中秋档。2016年中秋档三天分账票房5.14亿，2015年，中秋节落在周末，中秋档期实际只有两天，两天票房为6.05亿。

      从2015年开始，中秋档就一直是国产片的天下，今年也不例外，在票房前五名的影片中，有四部都是国产片，日本动画《名侦探柯南：绀青之拳》虽然体量远高于去年中秋档前五名中的进口独苗《碟中谍6》，但国产片市场份额依然远超进口片。

       今年中秋档的亮点是：票房前五的作品中，有三部都是动画作品，除了《名侦探柯南》和《罗小黑战记》，上映已超50天的暑期档爆款《哪吒之魔童降世》，热度还在中秋档延续，实在可以说是“票房常青树”。



      值得一提的是，今年中秋档陆续有5部影片相继撤档，包括张家辉主演的《催眠·裁决》、汤唯主演的《吹哨人》、献礼片《决胜时刻》、张静初主演的《冰峰暴》和秦海璐执导的《拂乡心》。中秋档的这出撤档“大戏”，让人忍不住想到了暑期档开头时的混乱场面，不过今年中秋撤出的影片大多是因为市场原因，主要为避让半个月后更强大的国庆档。
《诛仙I》口碑争议中领跑中秋档
“流量明星+大IP” 到底票房灵不灵？


       由肖战李沁孟美岐主演的仙侠片《诛仙Ⅰ》，上映首日即报收1.42亿元，以领先亚军近一倍的巨大优势，夺得中秋节单日冠军。影片首日排映场次接近12万场，单日票房占比高达达到39.1%，远高于29%的排片占比。

      《诛仙Ⅰ》成为了这个中秋档讨论热度最高的电影，不过它没能摆脱“粉丝电影”的票房高台跳水走势，上映次日票房腰斩至8343万，第三天又减少一半，报收4290万。和单日票房的逐日“腰斩”相对应的，当然还有影片口碑的逐渐崩塌，在粉丝的高声赞美中，普通观众对电影的争议声也越来越大。

     

肖战亮相《诛仙I》发布会

毫无疑问，《诛仙Ⅰ》占据了“流量明星”和“大IP”的两项红利。

      男主角肖战今年夏天因为一部《陈情令》曝火，在该片在电影发布会上，粉丝提前几个小时把会场围得水泄不通，安保等级骤然加强。谁是时下最炙手可热的“当红炸子鸡”，看看活动上粉丝们的疯狂程度，便可管中窥豹。而《诛仙》本身就是网络文学大IP，关注者众多，同样拥有庞大的观众基础。

       今年夏天由鹿晗主演的《上海堡垒》遭遇“口碑惨案”，票房口碑双双遭遇滑铁卢，让不少业内人士高呼“流量已死”，而这部被肖战和孟美岐带火的《诛仙Ⅰ》，又让很多人疑惑是不是“流量回春”了？事实上，如果影片主演正处于爆红阶段，必然会对票房和网络讨论热度有一定的加持，但影片最后能走多远，还是要看具体的实力，“流量演员”并不能起决定性作用。

       总体来看，《诛仙Ⅰ》是一部基本合格的粉丝电影，肖战、李沁的粉丝们乐于把关于他们演技的话题顶上热搜，但普通观众看完仍会觉得表演青涩、单薄平庸，而且配音对不上口型。

     

《诛仙I》终极预告

《诛仙》的原著党也对影片的改编诟病颇多：原著全书共八本，合计150万字，电影选取了全书的三分之一来改编，50万字的内容被压缩在100分钟的作品里，变得支离破碎，伏笔和暗线通通不见，更像是下一部电影的超长预告。截止9月15日，该片在时光网的评分为6.0分，豆瓣评分已从上映当天的6.7分，跌至5.4分。
     
      一部电影采用“流量明星+大IP” 的套路，到底票房灵不灵？还需要靠市场和时间来检验。首日票房1.4亿的《诛仙Ⅰ》究竟能走多远，让我们拭目以待。
《名侦探柯南：绀青之拳》创系列票房最佳
《小小的愿望》中规中矩 票房远不及导演前作


       日本动画剧场版《名侦探柯南：绀青之拳》三天累计收获1.6亿票房，稳居档期第二。该片上映首日开出7420万元票房，排在单日票房第二位，轻松超过《哆啦A梦：大雄的月球探险记》（6240万）和《千与千寻》（4984万），创下2019年度日本动画的最高内地开画纪录。

       柯南系列的前作剧场版电影《名侦探柯南：零的执行人》，去年在内地累计票房1.27亿。在中秋档结束时，这部《名侦探柯南：绀青之拳》票房已突破1.6亿，刷新该系列在中国内地破亿的最快纪录，并创造该系列的内地票房新高。作为日本“平成年代”最后一部柯南电影，同时也是内地影史最快定档的一部柯南剧场版影片，《绀青之拳》在中国内地交上了一份漂亮的答卷。

       

《小小的愿望》

由田羽生执导的青春喜剧片《小小的愿望》，在上映前经历了改档改名、男主角争番位的多次波折，终于在中秋档和观众见面了，但票房表现中规中矩。该片于9月12日14:00上映，虽比其他中秋档电影提早半天，但在三天小长假中一直未能占据排片优势。

       中秋节前两天，《小小的愿望》票房位列单日第三位，到了第三天单日票房已被《罗小黑战记》反超，跌至第四。截止9月15日累计票房1.48亿元，远不及导演的前作票房《前任3：再见前任》19.41亿。
《罗小黑》逐渐发力 后劲可期
票房冠军《哪吒》上映52天 仍热度不减
       今年中秋档，两部国产动画老片《罗小黑战记》《哪吒之魔童降世》携手闯进票房前五名，确实令人惊喜。



      上映一周的《罗小黑战记》在被新片抢占排片空间的情况下，票房和口碑依然稳扎稳打，在小长假第三天甚至越战越勇，从单日票房第四跃居至第三位，目前该片累计票房已突破2亿大关，票房逐渐发力，后劲可期。

      尽管对于大多数的路人观众来说，“罗小黑”的名字还稍显陌生，但这部电影从5分钟一集的泡面番，到终于亮相大银幕，让粉丝足足盼了八年。

       有人说这是一部难得的国产二维动画佳作，也有人认为这是一部“借《哪吒》之势”的平庸之作，但不可否认的是，随着口碑的发酵，该片的观众群也正在逐步扩散。借着“国漫崛起”的余温，《罗小黑战记》的票房还有可能再冲高一些。

       

《哪吒之魔童降世》

上映已超过50天的2019票房冠军《哪吒之魔童降世》，在中秋档期依然热度不减。小长假三天单日票房已反超《速度与激情：特别行动》等片，位列票房榜单前五。截止9月15日，该片累计票房已高达48.96亿，该片已延长上映至9月26日，预计很有希望突破累计票房50亿大关。
五部影片纷纷撤出中秋档
不战而退 更多是为避开国庆档？
       
在今年中秋档期开始前，内地市场陆续有5部影片相继撤档：9月8日，博纳出品的《决胜时刻》宣布改档9月20日全国公映，该片原本定档中秋上映，作为一部献礼片，这个新档期或许离国庆档期更近一些，并且在“国庆三强”（《我和我的祖国》《攀登者》《中国机长》）上映之前抢占先机。

       9月9日，由薛晓路执导，汤唯领衔主演的《吹哨人》宣布撤档，这部电影近期几乎没有任何宣传动作，因此撤档的消息让人并不意外。9月10日，由张家辉和张翰主演的动作电影《催眠·裁决》宣布撤档，这部影片原定9月12日上映。秦海璐导演处女作《拂乡心》，以及张静初主演的《冰峰暴》同样撤出中秋档期。

       中秋档期作为暑期档和国庆档的缓冲地带，国产片的实力比较平均，并没有太多重磅强片，而今年多部电影轮番撤档，业内人士粉丝可能更多是为避开国庆档。

      今年中秋小长假结束后离国庆只剩半个月，而国庆档有三部重量级献礼影片，毫无疑问会瓜分绝大多数市场排片，这些原本能上映一个月的中秋档影片，有效的档期空间被压缩到了半个月。“不战而退”撤档，或许对一些影片来说，是个理智的选择。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 中秋档票房 诛仙I 名侦探柯南 小小的愿望
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