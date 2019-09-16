2019中秋档三天累计票房7.9亿创新高，《诛仙Ⅰ》口碑争议中领跑拿下档期冠军，《名侦探柯南：绀青之拳》稳居第二，同时创下系列片内地票房新高，《小小的愿望》位居季军，《罗小黑》越战越勇。

时光网讯 在刚刚过去的2019年中秋档（9月13日至9月15日），内地电影市场报收综合票房7.9亿（分账票房7.19亿），创下近五年中秋档票房新高，暑期档过后内地市场终于迎来一个小高潮，可喜可贺。





中秋档三强：《诛仙I》《柯南》《小小的愿望》



















中秋档因每年的公历日期都不一样，又与国庆档距离很近，每年的档期情况变化很大，可比性并不强。





《诛仙I》领跑中秋档 2018年，中秋档三天综合票房5.29亿（分账票房4.92亿），强片缺乏市场整体疲软。2017年，中秋档正值10月4日，被国庆档完全“吸收”，并没有单独的中秋档。2016年中秋档三天分账票房5.14亿，2015年，中秋节落在周末，中秋档期实际只有两天，两天票房为6.05亿。



















《诛仙I》口碑争议中领跑中秋档 “流量明星+大IP” 到底票房灵不灵？











《诛仙Ⅰ》成为了这个中秋档讨论热度最高的电影，不过它没能摆脱“粉丝电影”的票房高台跳水走势，上映次日票房腰斩至8343万，第三天又减少一半，报收4290万。和单日票房的逐日“腰斩”相对应的，当然还有影片口碑的逐渐崩塌，在粉丝的高声赞美中，普通观众对电影的争议声也越来越大。





肖战亮相《诛仙I》发布会 毫无疑问，《诛仙Ⅰ》占据了“流量明星”和“大IP”的两项红利。









今年夏天由鹿晗主演的《上海堡垒》遭遇“口碑惨案”，票房口碑双双遭遇滑铁卢，让不少业内人士高呼“流量已死”，而这部被肖战和孟美岐带火的《诛仙Ⅰ》，又让很多人疑惑是不是“流量回春”了？事实上，如果影片主演正处于爆红阶段，必然会对票房和网络讨论热度有一定的加持，但影片最后能走多远，还是要看具体的实力，“流量演员”并不能起决定性作用。





总体来看，《诛仙Ⅰ》是一部基本合格的粉丝电影，肖战、李沁的粉丝们乐于把关于他们演技的话题顶上热搜，但普通观众看完仍会觉得表演青涩、单薄平庸，而且配音对不上口型。





《诛仙I》终极预告 《诛仙》的原著党也对影片的改编诟病颇多：原著全书共八本，合计150万字，电影选取了全书的三分之一来改编，50万字的内容被压缩在100分钟的作品里，变得支离破碎，伏笔和暗线通通不见，更像是下一部电影的超长预告。截止9月15日，该片在时光网的评分为6.0分，豆瓣评分已从上映当天的6.7分，跌至5.4分。

一部电影采用“流量明星+大IP” 的套路，到底票房灵不灵？还需要靠市场和时间来检验。首日票房1.4亿的《诛仙Ⅰ》究竟能走多远，让我们拭目以待。

《罗小黑》逐渐发力 后劲可期 票房冠军《哪吒》上映52天 仍热度不减















尽管对于大多数的路人观众来说，“罗小黑”的名字还稍显陌生，但这部电影从5分钟一集的泡面番，到终于亮相大银幕，让粉丝足足盼了八年。







