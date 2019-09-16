《小丑回魂2》
时光网讯
北美市场上周末迎来两部实力相差悬殊的新片，两部作品都未能成功攻占周末冠军宝座。华纳兄弟和新线公司联合推出的恐怖续集片《小丑回魂2》
，次周末维持在4500多家影院上映，三天再收票房4000余万美元，如期蝉联周末票房冠军。影片比开画周末下跌55%，累计票房已超1.5亿美元，已经成为华纳公司本年度北美票房最高的作品
。
STX发行的喜剧新片《舞女大盗》
，首周末在3250家影院开画，三天进账3300多万美元，空降周末票房亚军。影片开画成绩大幅超出市场预期，还打破发行公司的历史最高开画纪录
。实力不错的新片有效地弥补了老片的弱势，周末市场热度对于9月的淡季也还算过得去。
《舞女大盗》《天使陷落》《好小子们》
2019年第37个周末的票房榜，前12名影片累计票房报收1.01亿美元，周末大盘环比回落20.4%，不过大盘仍要比《铁血战士》
开画登顶的去年同期（大盘9740万美元）微涨4.2%。在《小丑回魂2》强势加持下，9月前半程北美市场票房达3.74亿美元，大盘比去年同期微涨0.7%，创下历史同期最佳；按照下半个月的新片体量推算，9月最终大盘应该跟过去两年相去不远
。
截止周日， 2019年北美累计票房达到81.2亿美元，大盘比去年晚了近半个月才突破80亿美元大关，年票房同比仍有超过5亿美元的巨大缺口。
北美周末票房前十名 2019.09.13-09.15（单位：万美元）
狮门发行的动作续集《天使陷落》
周末再斩获票房440万美元，退居周末票房季军。影片周末跌幅缩小至三成以内，累计票房已破6000万美元。
环球出品的R级喜剧《好小子们》
周末再收426万美元，退居周末票房第四。影片周末跌幅仅为两成出头，累计票房已超7300万美元。
迪士尼出品的CG重制版《狮子王》
周末再收355万美元，仍排在周末榜第五的位置，北美累计票房已高达5.34亿美元。
华纳兄弟发行的剧情片《金翅雀》
上周五在2542家影院上映，首周末仅收票房264万美元，仅排在周末榜第八位。影片由《布鲁克林》
导演约翰·克劳利
掌镜，由妮可·基德曼
和安塞尔·埃尔格特
联合主演，故事讲述经历博物馆爆炸事件而丧母的西奥陷入悲痛与自责，在他长大后，他悄悄收藏了一件那次事件的纪念物——世界名画《金翅雀》，这成为他追忆母亲的唯一慰藉。
《金翅雀》根据唐娜·塔特
的同名小说改编，制作成本达4500万美元，其中40%由亚马逊影业出资。在开画之前，市场对影片的开画预期就不高，但其开画成绩还不到成本线的十分之一，表现比市场预期更加糟糕
。在妮可·基德曼主演的作品中，《金翅雀》开画成绩仅高于2014年上映的《在我入睡前》
（首周180万美元）。
影片媒体评价也非常不理想，110家烂番茄媒体只给出24%的好评率，评论表示：导演对原著的改编明显失误，将复杂的叙事扁平化处理，只有罗杰·狄金斯
的摄影值得称赞。
国产高口碑动画电影《哪吒之魔童降世》
，上周末仍维持在北美小范围上映，片方暂未公布其周末票房。截止上周四，影片在北美累计已斩获294万美元，即将成为继《流浪地球》后，今年第二部突破300万美元的华语电影
。影片累计票房已经超过国产影史冠军《战狼2》的北美最终票房（272万美元）
，最终成绩有望达到《流浪地球》（588万美元）的六成左右。
《摔跤吧！爸爸》
导演尼特什·提瓦瑞
执导的新作《最初的梦想》
，次周在北美市场的195家影院上映，周末三天收获41.9万美元，跌出周末票房榜前20名。影片仅比开画周末下跌32%，走势远好于其他宝莱坞电影，上映两周累计票房已达132
万美元。