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《下一球成名》基于2014年同名纪录片改编，讲述美属萨摩亚国家足球队在教练Thomas Rongen的带领下，试图从世界上最弱的足球队之一转变成获得2014年世界杯预选赛资格的球队的故事。法斯宾德商谈饰演教练。

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他接着表示，自己已经尽力在宣传中抹去哪吒的存在感：“不巧因为上映日期的原因，但凡有采访必问魔童，我完全避不开这个话题，前期宣传里除了世界观海报和节气图没法改，我剔除了所有哪吒元素，终极预告里直接删除了哪吒的镜头，哪吒海报也被我摁下了。公司同事画同人我都让他们别画哪吒。我已经尽量避嫌了。但我依然不否认会蹭到热度。”他还让网友给他支招，怎么才能避嫌呢。