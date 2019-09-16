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时光早报："哪吒"北美票房超"战狼2"

寡姐作品获多伦多大奖 内地中秋档创新高

2019-09-16 07:22:40 来源：Mtime时光网

在你睡觉的时候，可能错过了这些重要影视资讯~


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.《小丑回魂2》北美周末票房蝉联冠军



华纳兄弟和新线公司联合推出的恐怖续集片《小丑回魂2》，次周末维持在4500多家影院上映，三天再收票房4000余万美元，如期蝉联周末票房冠军。影片比开画周末下跌55%，累计票房已超1.5亿美元，已经成为华纳公司本年度北美票房最高的作品。

STX发行的喜剧新片《舞女大盗》，首周末在3250家影院开画，三天进账3300多万美元，空降周末票房亚军。影片开画成绩大幅超出市场预期，还打破发行公司的历史最高开画纪录。





在内地，《哪吒之魔童降世》的票房距离《战狼2》还有一小段距离，位列影史第二位；然而影片在北美已经实现赶超。《哪吒之魔童降世》上周末仍维持在北美小范围上映，片方暂未公布其周末票房。

截止上周四，影片在北美累计已斩获294万美元，即将成为继《流浪地球》后，今年第二部突破300万美元的华语电影。影片累计票房已经超过国产影史冠军《战狼2》的北美最终票房（272万美元），最终成绩有望达到《流浪地球》（588万美元）的六成左右。




迪士尼 “真狮版”《狮子王》走势超级稳健，公映2个多月后，仍位列周末票房榜前五。这部合家欢电影北美累计票房已达5.34亿美元，成功超过《侠盗一号》（5.32亿美元），升至北美影史票房第12位。

《狮子王》在海外市场也继续细水长流，目前海外累计票房已高达10.83亿美元，最终有望冲击11亿大关。截止周日，“小辛巴”已在全球范围内席卷票房16.17亿美元，暂列年度票房亚军。

04.《花生酱猎鹰》成希亚·拉博夫近5年票房最高主演作



希亚·拉博夫达科塔·约翰逊主演的冒险电影《花生酱猎鹰》上周末再次加馆到1490家影院上映，三天再收192万美元，再次挤进周末前十。由路边引力公司发行的这部影片仅比前一周末下跌一成，走势仍为老片中最佳。

上映（含点映）六周后，这部影片北美累计票房已达1504万美元，已是希亚·拉博夫近五年来票房最高的主演作品。影片在烂番茄也得到高达95%的好评率，是拉博夫演员生涯评价最好的电影。

05.本届多伦多电影节最高奖“人民选择奖”公布



本届多伦多电影节最高奖“人民选择奖”颁发，斯嘉丽·约翰逊主演新片拿下前两名：第一名《乔乔兔》；第二名《婚姻故事》；第三名《寄生虫》

“人民选择奖”是随后北美颁奖季的重要风向标，去年获奖作品《绿皮书》最终成功拿下奥斯卡最佳影片。​

06.法鲨商谈主演《雷神3》导演新作



迈克尔·法斯宾德商谈主演足球题材新片《下一球成名》（Next Goal Wins），由《雷神3》导演塔伊加·维迪提执导，探照灯出品。据悉该片将在《雷神4》之前拍摄。

塔伊加·维迪提的作品《乔乔兔》刚拿下今年多伦多电影节“观众选择奖”，今年颁奖季或将大有收获。

《下一球成名》基于2014年同名纪录片改编，讲述美属萨摩亚国家足球队在教练Thomas Rongen的带领下，试图从世界上最弱的足球队之一转变成获得2014年世界杯预选赛资格的球队的故事。法斯宾德商谈饰演教练。

07.速度与激情！马特达蒙&贝尔《极速车王》曝新预告



《极速车王》北美全新预告片

马特·达蒙克里斯蒂安·贝尔主演《极速车王》曝新预告。影片根据真实故事改编，当由亨利·福特二世主导的福特汽车公司，没能收购心仪的意大利汽车制造商恩佐·法拉利的公司之后，这群勇于进取的人想出了一个更贵，更有野心的计划——他们要在每年于法国举行的，颇有声望的勒芒24小时耐力赛中正面硬扛这家占据着主导地位的赛车公司。影片将于11月15日全美公映。



01.中秋档内地累计票房7.9亿创历史新高



在刚刚过去的2019年中秋档（9月13日至9月15日），内地电影市场报收综合票房7.9亿（分账票房7.19亿），创下近五年中秋档票房新高。《诛仙Ⅰ》揽下超2.6亿票房，顺利成为中秋档期冠军；《名侦探柯南：绀青之拳》三天收获1.6亿稳居第二，同时创下系列内地票房新高；《小小的愿望》以1.17亿票房位居中秋档第三，累计票房1.47亿。国产动画《罗小黑战记》《哪吒之魔童降世》也分别拿下9178万和6044万票房，位列第四、五名。

02.《罗小黑战记》导演木头微博表示“不否认会蹭到哪吒热度”



《罗小黑战记》导演木头通过微博回应“曾哪吒热度”的关注。他表示“四年前在剧本创作的时候，我就是把哪吒当作一大亮点做的，不光是因为下一部里他会有很多戏份，也是为了有话题。蹭“哪吒”的人气。他虽然出场时间非常短，却最容易给大众留下印象的角色，因为他是名角，也因为我用心去塑造他。”

他接着表示，自己已经尽力在宣传中抹去哪吒的存在感：“不巧因为上映日期的原因，但凡有采访必问魔童，我完全避不开这个话题，前期宣传里除了世界观海报和节气图没法改，我剔除了所有哪吒元素，终极预告里直接删除了哪吒的镜头，哪吒海报也被我摁下了。公司同事画同人我都让他们别画哪吒。我已经尽量避嫌了。但我依然不否认会蹭到热度。”他还让网友给他支招，怎么才能避嫌呢。




   编辑：sasa

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关键词： 时光早报
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