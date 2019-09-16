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乔罗素:索尼让蜘蛛侠离开MCU是大错误

"没有凯文费奇 索尼无法复制蜘蛛侠的成功"

2019-09-16 08:37:44 来源：Mtime时光网

“蜘蛛侠”将不再成为MCU中的一部分，对于索尼和漫威的这一分家，乔·罗素认为，“索尼觉得自己能复制凯文·费奇的成功，是个非常悲剧的错误”。


　　时光网讯　《复仇者联盟4：终局之战》的导演之一乔·罗素，对于索尼要让“蜘蛛侠”离开MCU这一点不觉得惊讶，但他认为，没有漫威影业和凯文·费奇，索尼自己的“蜘蛛侠”不会那么成功。

　　在近日与外媒的采访中，乔和哥哥安东尼·罗素聊到了索尼和漫威的“分家”，“我尽量客观地表达自己的想法，我觉得索尼认为自己能复制凯文·费奇的成功，认为能复制他这些年来通过讲述了不起的故事，所获得的让人惊艳的成功，是个非常悲剧的错误，”乔表示。


　　在《复联4》之后，罗素兄弟开了自己的工作室，准备制作一些“小”一点儿的电影。他们的工作室AGBO是和《复联》系列的联合编剧斯蒂芬·麦克菲利一起创立的，新片《摩苏尔》刚刚在多伦多电影节举办了首映式，影片讲述的是把被战争折磨得分崩离析的这个伊拉克城市，从ISIS的控制中夺回来的真实战争故事。

　　“我们觉得能和漫威一起走过这些路，非常幸运，但现在也要成长了，乔和我总是心怀全球，我们总会对政治和全世界发生的社会问题感兴趣”，哥哥安东尼说。“拍了那么多漫威电影，让我们与全球观众更加接近了，因为这些电影很受欢迎。我们得以走遍全球，遇到很多人，和世界各地的粉丝们互动。这让我们充满活力，也激励了我们在世界范围内故事的讲述这一点上，挖掘得更深。”


蜘蛛侠在《美队3》中的出现让人惊艳

　　除了《复仇者联盟3：无限战争》和《复联4》，罗素兄弟还执导了MCU中的《美国队长3》，小蜘蛛正是在这一部电影中首次加盟了漫威电影宇宙。当年索尼和迪士尼达成协议，索尼允许自己版权旗下的蜘蛛侠出现在MCU的电影中，而迪士尼可以获得所有衍生品的收入。

　　作为交换的是，漫威影业也将与索尼共同制片独立的《蜘蛛侠》电影，这些电影也是MCU的一部分，由哥伦比亚公司发行和出资。两部《蜘蛛侠：英雄归来》《蜘蛛侠：英雄远征》都是这个协议下的产物，全球范围内拿下了超过20亿美元，而“英雄远征”凭借11.2亿美元的全球票房，更是成为了索尼影业有史以来的票房之最


“英雄远征”是MCU中的最后一部“蜘蛛侠”电影

　　天下没有不散的筵席，只是没有想到分手来得这么快，今年8月，索尼和迪士尼谈崩了。“荷兰弟”汤姆·赫兰德还会继续在索尼的未来《蜘蛛侠》电影中饰演彼得·帕克，但这些电影不会再是MCU的一部分了，也不会有漫威影业的参与。

　　“能让蜘蛛侠出现在《美国队长3》中很难的，那个过程漫长又艰辛，是凯文·费奇做到的这一点，”安东尼解释说。“迪士尼和索尼的所有人都找到了一个能让合作成为可能的方式，这一合作也持续了几部影片。我们有过美妙的体验，观众们也很享受这样的联姻。但是我们知道这样的联姻在一开始就是非常难的，所以有一天两家分开了，我和乔也不是很惊讶。”


　　除了《摩苏尔》，罗素兄弟接下来还将制片STX的警察惊悚片《21座桥》，由《黑豹》的男主角查德维克·博斯曼主演，11月22日全美公映。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蜘蛛侠 索尼 MCU 漫威 迪士尼
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