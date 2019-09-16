











“我们觉得能和漫威一起走过这些路，非常幸运，但现在也要成长了，乔和我总是心怀全球，我们总会对政治和全世界发生的社会问题感兴趣”，哥哥安东尼说。“拍了那么多漫威电影，让我们与全球观众更加接近了，因为这些电影很受欢迎。我们得以走遍全球，遇到很多人，和世界各地的粉丝们互动。这让我们充满活力，也激励了我们在世界范围内故事的讲述这一点上，挖掘得更深。”







蜘蛛侠在《美队3》中的出现让人惊艳















“英雄远征”是MCU中的最后一部“蜘蛛侠”电影









“能让蜘蛛侠出现在《美国队长3》中很难的，那个过程漫长又艰辛，是凯文·费奇做到的这一点，”安东尼解释说。“迪士尼和索尼的所有人都找到了一个能让合作成为可能的方式，这一合作也持续了几部影片。我们有过美妙的体验，观众们也很享受这样的联姻。但是我们知道这样的联姻在一开始就是非常难的，所以有一天两家分开了，我和乔也不是很惊讶。”



