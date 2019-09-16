在现场，主持人向平采娜展现了4位中国当红的青春片男星的眼睛，让平采娜从中间点出最喜欢的一双眼睛，平采娜尽显可爱的女生姿态，害羞地选择了林更新的眼睛，并表示非常帅气。



















现场，主持人询问了导演和平采娜最喜欢中国的食物，没想到看起来随和的导演竟然毫不犹豫的选择了“麻辣”，并且一再表示自己非常喜欢“麻辣的食物”，而平采娜则偏爱“秋葵”。平采娜也表示自己非常喜欢中国的女演员赵薇和舒淇，导演则对章子怡赞赏有加。





寒暄结束后讨论起电影拍摄的初衷，平采娜表示：“我觉得（电影中）他们的关系让我难受，我希望所有处在‘友情以上’范围朋友们能够从这段关系中解脱出来。”而导演也表示：“我也有过相同的经历，我觉得‘友情以上’的关系不能只放在心里了，我想要把它拍出来。”











当被问及印象最深刻一场戏时，平采娜表示：“有一场戏我需要吊在广告牌上，那场戏我们让车绕了50多圈……”导演补充道：“因为她不用替身。我当初选择她（平采娜）来饰演这个角色是，试镜的时候我让她哭得很惨，但是要让周围人觉得搞笑，她真的做到了。我觉得她是非常有魅力的一位女演员。”





在现场，主持人还向平采娜展现了4位中国当红的青春片男星的眼睛，让平采娜从中间点出最喜欢的一双眼睛，平采娜尽显可爱的女生姿态，害羞地选择了林更新的眼睛，并表示非常帅气。被“土味情话”撩到脸红，还不忘暖心喊话正处在“友情以上”的年轻人们：“要加油哦。”《友情以上》将于9月20日公映。

编辑：hello王小羊