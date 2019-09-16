《犯罪现场》今日发布“正邪难辨”版海报及剧照，网友猜测：“多次犯案，难道古天乐这次是‘坏’到底了？”











此次曝光的“正邪难辨”版海报，暗藏着不少关键信息。古天乐饰演的汪新元面色沉重的侧立于一面墙前，墙上贴着关于他的新闻报道——抢劫珠宝店、闹市枪战、因伤人被捕入狱十八个月……种种信息描述出汪新元是个让警察都感到棘手的凶猛匪徒。但他似乎并不在意这些，而是眉头紧锁若有所思。





在悍匪的标签之后，汪新元更是一个重情重义、极度讲原则的人。暗处的杀机令他坐立不安，出生入死的兄弟接二连三死去，自己被当成凶手全城通缉，这一切不得不促使他展开了一次“自救式”的明察暗访找出真凶，还给兄弟同时也是还给自己一个清白。





《犯罪现场》讲述了心狠手辣的犯罪团伙头目汪新元（古天乐 饰）与同伙在一场珠宝店抢劫案中造成多人伤亡。两个月后，他的同党被人割喉谋杀，惨死屋内。以分赃不均陷入内斗为由，警察将汪新元列为头号嫌疑人。随着小警官林法梁（张继聪饰）深入调查，发现案件真相并不简单。

编辑：hello王小羊