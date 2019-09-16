“川航5·14”事件真实原型四川航空3U8633航班责任机长刘传健、第二机长梁鹏、副驾驶徐瑞辰、乘务长毕楠等“中国民航英雄机组”成员集体现身，为《中国机长》打call。





电影拍摄时，英雄机组全员还现身片场探班，参观片场并与各位主演进行深入交流，刘传健机长表示：“整个剧组的工作状态非常好，他们非常辛苦。相信电影《中国机长》会感染大家，希望大家到电影院去看《中国机长》。”





























电影《中国机长》根据四川航空3U8633航班机组成功处置特情真实事件改编，影片由刘伟强执导、李锦文监制，张涵予、欧豪、杜江、袁泉、张天爱、李沁领衔主演，雅玫、杨祺如、高戈主演，还有黄志忠、朱亚文、李现、杨颖、陈数、焦俊艳、吴樾、阚清子、余皑磊、小爱、李岷城、冯文娟等友情出演。影片将于9月30日全国公映。





演员张涵予透露，“我跟刘机长一直保持着联系，在几个月的时间内，也见过好几次面。在影片拍摄过程中，我也经常向刘机长请教问题。”刘传健则表示，自己到片场探班时发现整个剧组都非常投入，这也让他感到非常欣慰。





在电影开拍之前，张涵予等演员曾跟随 “中国民航英雄机组”刘传健、梁鹏、徐瑞辰等原型人物完成“复飞”重返蓝天，这也让演员有机会近距离观察人物原型的工作状态。谈及感受时，饰演副驾驶徐奕辰的欧豪表示：“因为角色是丰富饱满的真实人物，所以就需要我们演员多去跟原型人物交流探讨，了解他的感受到底是怎么样的。对我们而言，怎么样可以把角色塑造得真实可信，是最重要的事。”



