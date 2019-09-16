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拉丁天后J-Lo"舞女大盗"中演脱衣舞娘

为演好角色 特意去脱衣舞俱乐部提前踩点儿

2019-09-16 12:11:06 来源：Mtime时光网

为了演好新片《舞女大盗》中脱衣舞娘的角色，拉丁天后J-Lo特意带着家里人，去好几家脱衣舞俱乐部踩了点。


　　时光网讯　詹妮弗·洛佩兹是以舞蹈演员的身份开始了她的娱乐圈生涯，她曾在电视喜剧《生动的颜色》中，担任名为“Fly Girl”的舞者角色。对于这位今年夏天刚满50岁的女演员，能有这样的身体素质和自信，在她的新片中演绎一位“脱衣舞娘”，有些人的惊讶可能就显得有点大惊小怪。

　　这部犯罪剧情片《舞女大盗》根据真实故事改编，由劳伦·斯卡法莉娅《末日情缘》2012）编剧并执导，故事发生在2008年全球金融危机爆发的前后几年。单身母亲Dorothy（康斯坦斯·吴饰演）为了养活女儿，在纽约的一家俱乐部开始了脱衣舞表演。在那里，她得到了Ramona（洛佩兹饰演）的庇护，这位俱乐部现任女王，也是很多女孩的导师和启发者。

50岁的J-Lo 这个身材真的爱了

　　由于上述金融业崩盘的影响，俱乐部的华尔街客户业务开始变淡，于是这些女性转向一系列越来越危险的计划，以维持他们现有的生活方式。《舞女大盗》是一部非常丰富的电影，有着多重叙事线索。一方面是她们自我辩护犯罪行为的探索；另一方面是个全框架的部分，充满防御性的Dorothy正在接受一名记者（朱丽娅·斯蒂尔斯饰演）的访问。

　　但是这些能够完全实现的前提条件是，俱乐部里女孩们的设定令人信服，关于这一点洛佩兹（也是这部电影的制片人）非常清楚。因此，为了研究和准备她自己的角色，她和未婚夫A-Rod（美国纽约洋基队著名棒球明星）以及一些朋友，走访了好几家脱衣舞俱乐部。“我是不是带着一堆人去的？”在多伦多国际电影节的首映礼上，洛佩兹在和时光网的谈话中这样笑着说道。

　　“不是的，对于脱衣舞俱乐部我们去得很低调。我们事先安排了一下，提前和经理打了电话，然后直接去了角落里安静的隔间。Alex（未婚夫）和我、我妹妹还有其他一些人，我们是一起去的，我们就是在暗中观察。他们会问我想不想跳舞之类的，我就说，‘额，我觉得我就是想看看，和人们聊聊天。’我们在那里就做了这些，这并不是说大家不知道我们在那里，他们知道的，他们能看见我们。”

　　“我没有戴着渔夫帽或是其他什么的，我就扎了个马尾就进去了。我从女孩们那里学到了很多，” 洛佩兹继续说道。“首先，我喜欢观察和了解一些女孩是如何上台工作的，有些女生上台了就有点敷衍，而有一些我则能从人群中感受到一种非常期待的感觉，像是‘Crystal要上台了!’对我来说，那个女孩就像《舞女大盗》里的Ramona。

采访中的J-Lo

　　所以我会观察，当所有人都冲到舞台前面的时候，那些女孩是如何在人群中工作的，她们如何反应。之后我就和劳伦谈到了这些，也直接启发了Ramona的开场。这样去观察整个俱乐部的环境其实很好，所以我去了好几次，” 洛佩兹补充说。“不过我也会和女孩们谈论为什么从事现在所做的这些，以及如何在工作中表现自己，他们的想法真的千差万别

　　他们有的说‘我为自己的身体感到骄傲，有什么好羞愧的？’有个女孩是单身妈妈，另一个女孩在上大学，她说这就像是有瘾一样。她谈到每天晚上都觉得自己会中头彩，以及她如何每次想停下来，但还是会重新回来。她说，‘一旦你站在舞台上，这些人向你扔钱，你会晕的。有时我带着40美元回家，但有时我会带着5000美元。’所以对她来说这就像去赌场——你可能会赢，你很可能会赢。

　　我想，这对Ramona来说也是一种有趣的心态，因为她是个赌徒，是个骗子，她知道如何与人交谈，她知道如何赢。我觉得对我来说，这是一个很棒的可以演绎的角色。”

　　《舞女大盗》将于9月13日在全美公映。

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 舞女大盗 BrentSimon 詹妮弗·洛佩兹 吴恬敏
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