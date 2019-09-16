《金刚狼3》导演的新片《极速车王》是一部赛车剧情片，“蝙蝠侠”贝尔与“杰森·伯恩”将上演一场互扇耳光的好戏。





时光网讯 赛车剧情片《极速车王》由詹姆斯·曼高德指导，背景设定于1960年代中期，主演为马特·达蒙与克里斯蒂安·贝尔，讲述了美国汽车生产商福特试图在法国著名的勒芒24小时拉力赛中，撼动意大利高档汽车公司法拉利霸主地位的有趣故事。





预告片 故事聚焦于卡罗尔·谢尔比（达蒙饰），一位在福特手下工作的汽车设计师、工程师；另一位主角则是刺儿头英国赛车手肯·迈尔斯（贝尔饰），他是谢尔比带来的，但将后者所有的推荐都抛诸脑后了。





影片自然地发展了三幕式结构，其中有大量可能引起争论却又有深度的戏份，并展现了两位男主间的兄弟情。随着故事的发展，在迈尔斯预料到的一次失败成真后，二人争论不休，这只能描述为“互扇耳光”。





这是一部平衡得很好的电影，其中的幽默也非常聪明且从角色出发，上面提到的互扇是最好玩的一场戏之一——两位主演现在回忆起来这一幕都还是会笑。





贝尔与达蒙出席多伦多电影节活动





“那场戏的挑战就是在整个过程中，努力板着脸，”达蒙在本片于多伦多电影节的放映前，跟时光网大笑着说道，“克里斯蒂安和我都演过那些需要特别严肃的动作戏，我们都得花几个月去熟悉编排。那场戏的话，我们在跟詹姆斯（曼高德）讨论时，重点就是那很像兄弟姐妹间打架的样子，你知道这总有个度，你其实并不想真的伤害对方”。





“就像是有次开拍的时候，我得从购物袋里掏出一个罐子，但我不想拿罐子打他，那样太疼了。所以我就抓了个面包打他，那很有趣。我觉得有次我们正在监视器看回放，然后有个人就低声说：‘我不敢相信这是蝙蝠侠和杰森·伯恩！’所以这次，我们做了许多与之前拍戏的时候不太一样的事情。”





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贝尔表示非常赞同：“当我作为蝙蝠侠、马特作为伯恩拍了许多打戏之后，好的一面就是，这次跟以前是完全相反的”这位45岁的演员回忆起来，笑着跟时光网说道，“我们俩都希望能真正激发出什么，但我们又真的希望不要伤到彼此，所以你好像在把拳头打在他身上，但又得尽量收着。每一次打斗都有故事，但这次的比以往更有故事——这显然是两个男人对彼此都感到非常生气，但就是不想伤害对方。”





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“我那时真的非常瘦，我那两条弱鸡一样的腿穿着运动小短裤；马特其实非常壮，所以他能把我扛起来。这对我们每个人，包括剧组工作人员来说，都是非常搞笑的事情。这是设计好的，但我们又有这个权利来自由发挥一些东西。我真的很喜欢那场戏，还有拍摄的那些珍贵回忆。”





《极速车王》将于11月15日在美国上映，据悉内地有望引进。