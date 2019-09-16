蜘蛛侠被迫更衣 荷兰弟害羞现场大公开





今日，电影《蜘蛛侠：英雄远征》发布一支有趣的正片片段，片段中，欧洲游学小分队在旅途中下车休息，虽然已被神盾局局长尼克·弗瑞强行调整行程，但大家仍沉浸在探索欧洲各国的兴奋中，连下车上厕所时都好奇十足，不断爆梗。而身兼重任的蜘蛛侠彼得·帕克则被安排前往秘密小黑屋，一位高挑的金发美女为他带来了神盾局特制的服装。













但美女特工却让彼得·帕克当场试穿衣服验证尺码是否合适，此举令未成年、无恋爱经历的蜘蛛侠瞬间害羞起来。这也是荷兰弟在戏中为数不多的脸红场面，少年的尴尬和手足无措被演绎的淋漓尽致，不少观众看到此幕都笑声不止，荷兰弟此刻也是萌度满分，十分讨喜。





在今日曝光的片段中，短短一幕便出现了许多极具地域特色的小物件和场景，不断穿插的文化梗不仅让观众莞尔一笑，也突出了片方的用心。此次电影多国取景，蜘蛛侠一行人到访巴黎、伦敦、柏林、布拉格等地，众多风土人情在彼得·帕克与MJ的甜蜜之旅中缓缓释出，而影片开场时的“小蜘蛛告白计划”也在旅行中逐渐展开。