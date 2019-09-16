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"英雄远征"发片段 来看荷兰弟换衣服!

走进小黑屋 等待小蜘蛛的是强硬黑衣美女

2019-09-16 12:59:34 来源：Mtime时光网

《蜘蛛侠：英雄远征》发布了一支有趣的正片片段，身兼重任的蜘蛛侠彼得·帕克被安排前往秘密小黑屋，一位高挑的金发美女为他带来了神盾局特制的服装。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的漫威超英巨制《蜘蛛侠：英雄远征》，今日曝光一支正片片段。欧洲游学小分队被神盾局局长全程安排，连上厕所都被指定地点，而当蜘蛛侠下车时则被送进秘密小黑屋，等待他的是黑衣美女强硬的试衣要求，蜘蛛侠瞬间害羞起来，可爱度爆棚。



蜘蛛侠被迫更衣 荷兰弟害羞现场大公开

　　今日，电影《蜘蛛侠：英雄远征》发布一支有趣的正片片段，片段中，欧洲游学小分队在旅途中下车休息，虽然已被神盾局局长尼克·弗瑞强行调整行程，但大家仍沉浸在探索欧洲各国的兴奋中，连下车上厕所时都好奇十足，不断爆梗。而身兼重任的蜘蛛侠彼得·帕克则被安排前往秘密小黑屋，一位高挑的金发美女为他带来了神盾局特制的服装。



　　但美女特工却让彼得·帕克当场试穿衣服验证尺码是否合适，此举令未成年、无恋爱经历的蜘蛛侠瞬间害羞起来。这也是荷兰弟在戏中为数不多的脸红场面，少年的尴尬和手足无措被演绎的淋漓尽致，不少观众看到此幕都笑声不止，荷兰弟此刻也是萌度满分，十分讨喜。

　　在今日曝光的片段中，短短一幕便出现了许多极具地域特色的小物件和场景，不断穿插的文化梗不仅让观众莞尔一笑，也突出了片方的用心。此次电影多国取景，蜘蛛侠一行人到访巴黎、伦敦、柏林、布拉格等地，众多风土人情在彼得·帕克与MJ的甜蜜之旅中缓缓释出，而影片开场时的“小蜘蛛告白计划”也在旅行中逐渐展开。



　　《蜘蛛侠：英雄远征》由导演乔·沃茨再次执导，“蜘蛛侠”汤姆·赫兰德、“局长”塞缪尔·杰克逊重磅加盟！更有好莱坞实力派巨星杰克·吉伦哈尔饰演新角色“神秘客”。玛丽莎·托梅、乔恩·费儒、赞达亚、雅各布·巴特朗等原班人马也将悉数回归。蜘蛛侠独挑大梁，劫后重生决战千里，2019年度必看漫威宇宙大片！影片已正式登陆全网，火爆热映中！

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 蜘蛛侠：英雄远征 索尼 荷兰弟 汤姆·赫兰德
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