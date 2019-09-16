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专访美剧《球手们》主演伦敦·布朗

搭档巨石强森 演个不讨喜的角色是什么体验？

2019-09-16 16:35:36 来源：Mtime时光网

专访《球手们》主演伦敦·布朗，他在剧中饰演瑞奇一角，因为这个角色十分不讨喜，也让伦敦·布朗在真实生活中遭遇了不少烦恼。
      时光网讯 由“巨石”道恩·强森主演的HBO电视剧《球手们》，将在第五季划上句号。剧中道恩饰演一位退役的美式足球员，退休后转战球员经纪史班斯，他的对手的是伦敦·布朗London Brown饰演的瑞奇。这个角色十分不讨喜，这让让伦敦·布朗在真实生活中也遭遇了不少烦恼。日前他接受时光网专访，畅聊他从这个演出了五年的角色看到好莱坞的缩影，也分享和道恩·强森共事五年来的改变。



      由道恩·强森主演、制作的HBO电视剧《球手们》，讲述道恩饰演的美式足球球员史班斯，退休后依靠自己的人脉闯荡球员经理的世界，期间遇到了形形色色的人物。 《球手们》以富有庞大商机的美式足球作为故事背景，故事少不了的是投机取巧的不讨喜人物，其中最让观众又爱又恨的是伦敦·布朗饰演的瑞奇。

     

《球手们》剧照

瑞奇是美式足球员威农的好友兼财务管理人，当史班斯转战体育经理人时，第一个想签的就是威农，个性火爆不成熟的瑞奇怕摇钱树被抢走，第一季开始就和史班斯结下梁子。

      在接受采访时，伦敦·布朗说：“拍到第五季，很高兴观众一直跟着角色的故事发展，对我而言，很高兴大家有机会跟着瑞奇一起成长”。

     有别于史班斯的西装笔挺冷静商人形象，一开始瑞奇是一个性格冲动的火爆浪子，时常和观众喜爱的史班斯冲突，让人恨得牙痒痒。伦敦·布朗深刻感受到这个角色有不讨喜，社群媒体上大家都嘴不留情，真实生活中他也遇过逛街时被路人搭讪，要他跟瑞奇在剧中一样和他讨价还价。

       “我觉得大家看剧都挺投入真情实感的，只要大家喜欢这个角色的故事，这都是小事，”布朗无奈的笑说。 “但到了第五季，观众看得见瑞奇的成长，不喜欢瑞奇的人（也改变心意），瑞奇成了大家最喜欢的角色之一。”



      布朗说，第五季中的瑞奇个性更成熟稳重，也更有商业头脑。 “他的态度还是跟第一季一样，但几年下来和身边的人切磋学习如何经营事业，所以第五季的瑞奇更有头脑。”

      “瑞奇不是一个讨喜的角色，但他不断替自己争取机会，虽然观众不喜欢他，但他的个性还是很有趣。以演员的角度，瑞奇用很积极的方式争取曝光率，让观众可以一路跟着瑞奇的发展，有人还认出自己的个性和瑞奇很像。可见这替瑞奇增加很多不同的情绪层次。”

       “其实像瑞奇这样的人也让我很反感。扮演一个让我很烦的角色还蛮有趣的！”布朗说。

       

伦敦·布朗

和一个角色共处五年下来，布朗直言他从瑞奇身上看到一点自己生活的影子，也从中领悟到好莱坞娱乐圈的生态现象。 “像瑞奇这样的人到处都有，把朋友当摇钱树紧抓不放。看到瑞奇我才注意到一个现象，每一位焦点中心人物身边周遭都有一群人，有时候其中会参混一些有趣的跟班，每一群朋友里面都会有一个瑞奇。”

       “我觉得瑞奇不是天性坏，他就只是年轻气盛、个性不成熟。第一季中，巨石强森的角色让瑞奇感到威胁，他不想失去朋友，”布朗说。

      也因为这份不安全感，让个性火爆的瑞奇和“巨石”强森饰演的史班斯硬碰硬冲突。布朗说强森非常的亲民，“和他一起工作，有时候我会忘记他​​的明星光环。”

     

《球手们》海报

布朗透露，因为很多人都想跟强森讲话，所以自己尽量没事不要打扰他。 “不过我们聊天的时候都是专注的一对一对谈。强森同时经营很多项目非常忙碌，到第五季不仅仍旧维持积极正面的态度，热情更是加倍。能有机会看着他这样工作，是很大的荣幸。”

       “强森对这个电视剧项目很投入，”布朗直言，“他的银幕形象都是走动作硬汉路线的，观众有机会可以看到他不是拿着枪，或是把人摔过桌子的样子。在剧中他的形象清新，西装笔挺戴眼镜书生形象。”

      据悉，《球手们》将在今年的第五季划上句号。

作者：Stephanie Wu   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 球手们 伦敦·布朗 StephanieWu
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