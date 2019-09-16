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马东锡《坏家伙们》成韩国中秋档赢家

"老千3"同档上映居亚 上周冠军"小丑回魂2"猛跌

2019-09-16 16:39:16 来源：Mtime时光网

《坏家伙们》、《老千3》和《加油，李先生》三部中秋档本土片上映占据周末票房榜三甲，将上周冠军《小丑回魂2》挤落至票房榜第六位。

《坏家伙们》成中秋档票房赢家

　　时光网讯 中秋节连休有多部韩国本土影片上映，马东锡领衔的《坏家伙们》成为最大赢家。该片首个周末以196万观影人次登顶票房冠军，同日上映的卖座系列新作《老千3》和车胜元主演的喜剧片《加油，李先生》分列第二和第三位。

　　《坏家伙们》虽然上映首日票房落后于同日上映的《老千3》，但次日便实现赶超，累计观影人次上映3天就突破了200万，刷新了历年中秋档上映韩国本土电影突破200万人次的用时最短纪录。

　　《坏家伙们》目前在NAVER的观众评分为8.62，媒体评分4.83。给出10分的观众占比54%，有83%的观众给出了8分（含）以上的评分。

　　点赞最多的好评来自剧粉：“看过电视剧《坏家伙们》的人应该有同感，朴勇哲和吴求卓的打戏什么时候看都特别有意思，特别的刺激。（9分）”而作为一部马东锡主演的电影，看点怎么也少不了这位已经杀入好莱坞的硬汉欧巴：“太马东锡了，但就是喜欢。（10分）”

《坏家伙们》预告片

　　而该片点赞最多的一条差评则列举了该片的多个缺点：“1，故事不合理；2，后半部分杂乱，看的太累；3、为了马东锡的角色拍的电影；4、因为第三点故事展开特别得想当然。”

　　《老千3》周末三天动员98万观影人次，位列周末票房榜第二位。该片目前NVARE观众评分为6.62，媒体评分5.43。而另一部车胜元主演的喜剧片《加油，李先生》首周末以64万观影人次上榜第三。该片在NAVER的观众评分8.54，媒体评分5.17。

《老千3》首周末票房第二


《加油，李先生》首周末位列第三

　　年度票房黑马影片《极限逃生》上映一月有余仍位列周末票房榜第五位，累计观影人次达到938万。

　　受到新旧影片的夹击，上周冠军《小丑回魂2》本周直落五个位次排名第六，上映两周累计观影人次55万。

　　此外将于9月18日正式在韩国上映的美国音乐电影《昨日奇迹》本周试映上榜排名第十。

9月13日-9月15日（2018年第37周）末票房统计数据排名
（观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元)


本周新片上映：

　　除了《昨日奇迹》外，本周还将有多部外画在韩国上映，包括皮特主演的《星际探索》、甜茶的新片《漂亮男孩》、妮可·基德曼主演的《无间炼狱》

   编辑：ruo

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关键词： 韩国票房 坏家伙们
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