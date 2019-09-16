《坏家伙们》、《老千3》和《加油，李先生》三部中秋档本土片上映占据周末票房榜三甲，将上周冠军《小丑回魂2》挤落至票房榜第六位。





《坏家伙们》虽然上映首日票房落后于同日上映的《老千3》，但次日便实现赶超，累计观影人次上映3天就突破了200万，刷新了历年中秋档上映韩国本土电影突破200万人次的用时最短纪录。





《坏家伙们》目前在NAVER的观众评分为8.62，媒体评分4.83。给出10分的观众占比54%，有83%的观众给出了8分（含）以上的评分。





点赞最多的好评来自剧粉：“看过电视剧《坏家伙们》的人应该有同感，朴勇哲和吴求卓的打戏什么时候看都特别有意思，特别的刺激。（9分）”而作为一部马东锡主演的电影，看点怎么也少不了这位已经杀入好莱坞的硬汉欧巴：“太马东锡了，但就是喜欢。（10分）”





《坏家伙们》预告片

而该片点赞最多的一条差评则列举了该片的多个缺点：“1，故事不合理；2，后半部分杂乱，看的太累；3、为了马东锡的角色拍的电影；4、因为第三点故事展开特别得想当然。”





《老千3》周末三天动员98万观影人次，位列周末票房榜第二位。该片目前NVARE观众评分为6.62，媒体评分5.43。而另一部车胜元主演的喜剧片《加油，李先生》首周末以64万观影人次上榜第三。该片在NAVER的观众评分8.54，媒体评分5.17。





《老千3》首周末票房第二





《加油，李先生》首周末位列第三 《加油，李先生》首周末位列第三

















9月13日-9月15日（2018年第37周）末票房统计数据排名 （观众数单位：万人次/票房单位：亿韩元)









本周新片上映：



