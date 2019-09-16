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揭秘"小雀斑"如何展开惊险的热气球冒险

《热气球飞行家》多伦多影展主创独家专访

2019-09-16 19:20:39 来源：Mtime时光网

《热气球飞行家》主演“小雀斑”埃迪·雷德梅恩和菲丽希缇·琼斯接受专访，畅谈关于这部电影令人难忘的幕后故事。
       时光网讯 汤姆·哈伯执导的新片《热气球飞行家》，是基于科学发现的真实事件改编而成的热气球冒险故事，曾经主演过《万物理论》的“小雀斑”埃迪·雷德梅恩和菲丽希缇·琼斯，此次携手再度展开了合作。在多伦多电影节上，时光网记者独家采访到了本片的两位主演，听他们畅谈关于这部电影令人难忘的幕后故事。
“小雀斑”埃迪·雷德梅恩



       时光网：这次来参加多伦多电影节感觉如何？

       埃迪·雷德梅恩：多伦多电影节应该是我最熟悉的电影节，因为包括《万物理论》《丹麦女孩》，还有更早的《乡下人》都来过多伦多电影节，这里给我留下了很多美好的回忆，每次带一部电影过来，我都很开心，大家的观影热情都很高，这座城市也很热闹。

       

《热气球飞行家》预告

时光网：谈谈和你搭戏的菲丽希缇琼斯，这是你们再度重聚，你提到她参演本片是你参演的一大理由，她对你来说为什么这么特别？

       埃迪·雷德梅恩：首先我们是同时拿到剧本的，然后我们互通了电话，表示你演我就演，这部影片的大部分时间都是两个人在一个热气球吊篮里，所以最好能和你信任的、喜欢的、能给你激励的演员合作，我很喜欢和菲丽希缇合作，她对自己要求严格，也对工作充满热情，而且本片对她的体能要求很高，她再一次出乎我的意料。



       时光网：本片是由汤姆·哈珀负责剧本，你对他的导演工作如何评价？

       埃迪·雷德梅恩：这部电影在技术层面很有挑战，他们做了一个真正的热气球，我们是用直升机和无人机进行跟拍，我们把那个热气球升到三千英尺高空，一位特技女演员还爬到了热气球顶端，那是影片的高潮部分。

       但是很多的文戏都是在蓝幕前的吊篮中拍摄的，有些场景需要拍出寒冷的效果，他们会给摄影棚降温，让我们能呼出白气，每次开拍前，我和菲丽希缇都会把手泡在冰桶里，这几乎成了某种仪式，让我们能够体会那种情况下的感受，汤姆让我们自行发挥，想办法演出真实感。

       我很喜欢和汤姆合作，他不达目标决不罢休，但他也像个孩子，包括他本人看上去也像个孩子，他看上去好像才十五岁，但他身上有一种童真，使得和他的合作非常愉快，哪怕是拍摄非常辛苦的戏。

       

《热气球飞行家》剧照

时光网：能否详细聊聊你饰演的真实人物詹姆斯·格莱舍？

       埃迪·雷德梅恩：这部电影是改编自有本书叫《Falling Upwards》，基本上就是一本热气球发展史，我们把热气球发展史上的精彩故事都融合到一起，格莱舍是个真实人物，这次飞行也是真实事件，所以我对这个人物做了一些研究，并让我学到了很多，所以我给这个角色加了那个箱子，里面装满了他的气象学装备，我还展现了他练习迅速拆卸设备，以防遭遇热气球坠落。

       这都是我在研究角色之后加进来的内容，但是在和菲丽希缇进入那个吊篮后，我就把这些研究都抛到脑后，因为推进本片的，归根结底是他们两人之间的故事。

       时光网：你提到乘坐热气球升上天空后获得巨大的寂静感，你在现实中是否也需要安静的工作环境？

       埃迪·雷德梅恩：真有意思你提到这个，我是那种没办法边听歌边工作边看书的人，我喜欢音乐，我也希望自己工作的时候能听歌，但是我做不到，我的耳朵会被吸引注意力，我没法集中精神，所以我是那种需要安静的人，但是我的两个孩子还小，所以安静已经变成了一种奢求。但是安静的时候感觉会很好。
菲丽希缇·琼斯



       时光网：这次来参加多伦多电影节感觉如何？

       菲丽希缇·琼斯：这是我第三次来多伦多电影节，每次的行程安排都特别紧，这个电影节能让你的作品获的全球关注，很高兴看到这么多优秀作品齐聚一堂，这些精彩的故事、令人惊喜的故事，这是电影界的一大盛事。

       

《热气球飞行家》剧照

时光网：你和艾迪是在同一时间拿到剧本，他说你们两个互相通电话，并表示要演就一起演，为什么喜欢和埃迪合作？

       菲丽希缇·琼斯：这部影片的要求很高，能和你熟悉的演员合作会轻松很多，我们会互相鼓励，我觉得我们都是完美主义者，苛求细节，对工作很投入，哪怕这个过程会很痛苦。

       时光网：本片是由汤姆·哈珀负责剧本，你对他的导演工作如何评价？

       菲丽希缇·琼斯：他非常厉害，他激励我挑战自我，这也是我喜欢这次拍摄的原因，而且拍摄也很辛苦，要展现这个女人的经历对体能的要求很高，汤姆总是要求我多拍一次，他致力于获得最自然的表演，这在他的所有作品中都有体现，这也是我想和他合作的原因。

       时光网：你之前也接触过蓝幕表演，但本片更加强调自然真实性，对你来说是否更困难？

       菲丽希缇·琼斯：是的，因为你永远不知道蓝幕效果究竟如何。我们在一个蓝幕摄影棚拍摄了好几个礼拜，你会觉得这东西怎么可能让观众信服？你看到的都是画在屏幕上的橙色记号，第一次看到成片非常震撼，他们承诺会做到的效果全都做到了，视觉特效令人惊叹。

       时光网：你的角色艾米莉亚是一个虚构角色，但主要是以苏菲布兰克为原型，你能否聊聊这个角色？

       菲丽希缇·琼斯：我深入研究了苏菲布莱切特这个人物，把它作为艾米莉亚·伦恩的原型，当然，艾米莉亚这个名字明显取自女飞行员艾米莉亚埃尔哈特，所以我参考了很多她穿着飞行夹克的照片，模仿她的气质，了解这个女人如何对抗时代，因为在那个时代，这不是一个女人该做的事情。

       另外正如你所说，这是一个精彩的时代，维多利亚时代出现了巨大的变化，和今天并没有太大区别，今天是科技革命，当时是工业革命，人们的工作方式发生了翻天覆地的变化，各种知识爆炸，科学发生了转变，就像今天一样，科技改变了世界，而我们都不知道未来会怎样。

       时光网：你的角色说，在热气球里的时候，你能感受到前所未有的安静。你自己在工作中也是一个要求安静的人吗？

       菲丽希缇·琼斯：我感觉确实需要安静，在桌子前坐下学习，你需要集中精神，但是在你坐下来后，你只是在谷歌上搜索各种和工作无关的东西。我觉得周围有噪音会让我效率更高，听上去也许有点矛盾，但我更喜欢去咖啡厅和其它人在一起，这会让我更加集中精神，但在片场还是需要安静的，要拍好一场戏，你一定要绝对集中精神。

   编辑：隐饮

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关键词： 热气球飞行家 小雀斑
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