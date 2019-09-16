01.中秋档近8亿票房收官 刷新纪录！















02.第三届平遥国际电影展公布片单













9月16日，第三届平遥国际电影展在北京举行发布会，公布今年电影展首批入围片单、官方海报、影展主题等相关内容。平遥国际电影展创始人贾樟柯和艺术总监马可·穆勒亮相现场。





本届平遥影展的片单亮点不断：闭幕片是中国香港导演张之亮的最新作品《武动天地》，日本电影人小田切让自编自导的《一个船夫的故事》将在平遥进行中国首映礼，《咒怨》导演清水崇将携最新恐怖片《犬鸣村》在平遥进行全球首映。由李仁港执导，集结吴京、章子怡等主演的《攀登者》也将亮相“影迷嘉年华。”



