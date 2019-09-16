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时光晚报：乔罗素称蜘蛛侠离开MCU是大错

"雷神4"主角不是娜塔莉波特曼 "蜡笔小新"配音演员去世

2019-09-16 20:08:20 来源：Mtime时光网

确认!"雷神4"主角还是锤哥 "蜡笔小新"配音演员去世
过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。



01.中秋档近8亿票房收官 刷新纪录！



在刚刚过去的2019年中秋档（9月13日至9月15日），内地电影市场报收综合票房7.9亿（分账票房7.19亿），创下近五年中秋档票房新高。《诛仙Ⅰ》揽下超2.6亿票房，顺利成为中秋档期冠军；《名侦探柯南：绀青之拳》三天收获1.6亿稳居第二，同时创下系列内地票房新高；《小小的愿望》以1.17亿票房位居中秋档第三，累计票房1.47亿。国产动画《罗小黑战记》《哪吒之魔童降世》也分别拿下9178万和6044万票房，位列第四、五名。

02.第三届平遥国际电影展公布片单




9月16日，第三届平遥国际电影展在北京举行发布会，公布今年电影展首批入围片单、官方海报、影展主题等相关内容。平遥国际电影展创始人贾樟柯和艺术总监马可·穆勒亮相现场。

本届平遥影展的片单亮点不断：闭幕片是中国香港导演张之亮的最新作品《武动天地》，日本电影人小田切让自编自导的《一个船夫的故事》将在平遥进行中国首映礼，《咒怨》导演清水崇将携最新恐怖片《犬鸣村》在平遥进行全球首映。由李仁港执导，集结吴京、章子怡等主演的《攀登者》也将亮相“影迷嘉年华。”





在内地，《哪吒之魔童降世》的票房距离《战狼2》还有一小段距离，位列影史第二位；然而影片在北美已经实现赶超。《哪吒之魔童降世》上周末仍维持在北美小范围上映，片方暂未公布其周末票房。

截止上周四，影片在北美累计已斩获294万美元，即将成为继《流浪地球》后，今年第二部突破300万美元的华语电影。影片累计票房已经超过国产影史冠军《战狼2》的北美最终票房（272万美元），最终成绩有望达到《流浪地球》（588万美元）的六成左右。

04.“蜡笔小新”台湾配音演员蒋笃慧逝世

据台湾媒体报道，动画剧集《蜡笔小新》的配音演员蒋笃慧今日因病逝世，终年49岁。蒋笃慧在台湾长期担任配音演员，曾为《蜡笔小新》《名侦探柯南》《火影忍者》的国语版担任配音，其中，她为野原新之助的配音最为著名，成为小新这个角色国语版的代言人。不仅如此，她也是《名侦探柯南》中的柯南、《火影忍者》中鸣人的配音演员，几乎包揽了几大日漫主角的配音，实力和影响力非同一般。

05.劳模古天乐又出新片!《犯罪现场》海报“正邪难辨”


 由古天乐领衔主演，尔冬升监制、冯志强编剧及执导，张继聪、宣萱、颜卓灵、姜皓文、薛凯琪、谭耀文、安志杰、凌文龙、李璨琛等主演的犯罪警匪电影《犯罪现场》已定档10月12日。今日发布“正邪难辨”版海报及剧照，网友猜测：“多次犯案，难道古天乐这次是‘坏’到底了？”



01.乔罗素:索尼让蜘蛛侠离开MCU是大错误

《复仇者联盟4：终局之战》的导演之一乔·罗素，对于索尼要让“蜘蛛侠”离开MCU这一点不觉得惊讶，但他认为，没有漫威影业和凯文·费奇，索尼自己的“蜘蛛侠”不会那么成功。

在近日与外媒的采访中，乔和哥哥安东尼·罗素聊到了索尼和漫威的“分家”，“我尽量客观地表达自己的想法，我觉得索尼认为自己能复制凯文·费奇的成功，认为能复制他这些年来通过讲述了不起的故事，所获得的让人惊艳的成功，是个非常悲剧的错误，”乔表示。

02.克雷格&蕾雅赛杜共乘007经典座驾飙车


第25部007电影《007：无暇死亡》近日在意大利马泰拉古城热拍。当地时间9月15日，“007”丹尼尔·克雷格与“邦女郎”蕾雅·赛杜双双现身外景地，共乘邦德经典座驾银色阿斯顿马丁上演了一场追车大戏。

《007：无暇死亡》讲述邦德退休后在牙买加过了一小段平静日子，然后中情局的老朋友Felix Leiter前来求助，任务是营救一名被绑架的科学家，但实际情况比预期的危险得多，邦德不得不面对一个装备着危险新技术的神秘反派。

03."塔导"确认锤哥才是《雷神4》主角
 《雷神4》目前定档2021年11月5日北美公映，这也是继《蜘蛛侠：英雄远征》之后，漫威电影宇宙的又一部第四阶段收官作。自从漫威宣布娜塔莉·波特曼重返《雷神4》扮演简·福斯特，并将成为女雷神后，网友一直好奇她是否会成为电影的第一主角？

近日，该片导演“塔导”塔伊加·维迪提予以否认，他表示“《雷神4》克里斯·海姆斯沃斯主演的影片，‘锤哥’才是主角，这是雷神索尔的电影，娜塔莉只是参演了而已。”

04.《小丑回魂2》北美周末票房蝉联冠军



华纳兄弟和新线公司联合推出的恐怖续集片《小丑回魂2》，次周末维持在4500多家影院上映，三天再收票房4000余万美元，如期蝉联周末票房冠军。影片比开画周末下跌55%，累计票房已超1.5亿美元，已经成为华纳公司本年度北美票房最高的作品。

STX发行的喜剧新片《舞女大盗》，首周末在3250家影院开画，三天进账3300多万美元，空降周末票房亚军。影片开画成绩大幅超出市场预期，还打破发行公司的历史最高开画纪录。

05.寡姐新片《乔乔兔》摘“人民选择奖”



本届多伦多电影节最高奖“人民选择奖”颁发，斯嘉丽·约翰逊主演新片拿下前两名：第一名《乔乔兔》；第二名《婚姻故事》；第三名《寄生虫》

“人民选择奖”是随后北美颁奖季的重要风向标，去年获奖作品《绿皮书》最终成功拿下奥斯卡最佳影片。​

06.法鲨商谈主演《雷神3》导演新作



迈克尔·法斯宾德商谈主演足球题材新片《下一球成名》（Next Goal Wins），由《雷神3》导演塔伊加·维迪提执导，探照灯出品。据悉该片将在《雷神4》之前拍摄。

《下一球成名》基于2014年同名纪录片改编，讲述美属萨摩亚国家足球队在教练Thomas Rongen的带领下，试图从世界上最弱的足球队之一转变成获得2014年世界杯预选赛资格的球队的故事。法斯宾德商谈饰演教练。

07.马特达蒙&贝尔《极速车王》曝新预告

北美全新预告片

马特·达蒙克里斯蒂安·贝尔主演《极速车王》曝新预告。影片根据真实故事改编，当由亨利·福特二世主导的福特汽车公司，没能收购心仪的意大利汽车制造商恩佐·法拉利的公司之后，这群勇于进取的人想出了一个更贵，更有野心的计划——他们要在每年于法国举行的，颇有声望的勒芒24小时耐力赛中正面硬扛这家占据着主导地位的赛车公司。影片将于11月15日全美公映。


01.马东锡《坏家伙们》成韩国中秋档赢家



中秋节连休有多部韩国本土影片上映，马东锡领衔的《坏家伙们》成为最大赢家。该片首个周末以196万观影人次登顶票房冠军，同日上映的卖座系列新作《老千3》和车胜元主演的喜剧片《加油，李先生》分列第二和第三位。

《坏家伙们》目前在NAVER的观众评分为8.62，媒体评分4.83。给出10分的观众占比54%，有83%的观众给出了8分（含）以上的评分。


01.罗伯特·帕丁森《灯塔》获评审团大奖


第45届法国多维尔电影节落下帷幕，并揭晓了各大奖项归属。入围戛纳一种关注单元的Annie Silverstein导演处女作《公牛犹斗》包揽最佳电影、最佳处女作、评论家奖。

罗伯特·艾格斯导演，罗伯特·帕丁森威廉·达福主演的黑白惊悚片《灯塔》则将评审团大奖收入囊中。

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关键词： 蜘蛛侠 索尼 中秋档
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