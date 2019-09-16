第三届平遥国际电影展公布首批入围片单、官方海报、影展主题等相关内容，创始人贾樟柯和艺术总监马可·穆勒亮相现场。















本届电影展首批公布片单共包含来自26个国家和地区的52部影片，在官方单元49部展映影片中，57.1%（28部）为全球首映，73.5%（36部）为亚洲首映，中国首映率则达到100%。第三届平遥国际电影展开幕前，电影展还将公布最后一批官方单元入围片单。





同时第三届平遥国际电影展官方海报“电影小星球”和本届电影展主题“大家和大家”正式公布。官方海报“电影小星球”寓意为电影是一个独特神奇的星球，所有电影创作者、电影观众都是这个星球上的居民。“这个星球里有游荡的年轻人，有闪闪发光的创意。”贾樟柯说，“因为十天的电影展，平遥也变成了一个星球。”





官方单元影片：57.1%全球首映，100%中国首映

清水崇、张之亮、万玛才旦等知名导演的新作曝光



















在首批片单中，发掘国际优秀新导演作品的“卧虎”单元涵盖多部备受国际关注的导演处女作品。入围影片包括第72届戛纳国际电影节“金摄影机奖”得主《我们的母亲》；日本电影人小田切让自编自导的首部长片《一个船夫的故事》，该片曾入围76届威尼斯国际电影节威尼斯日单元。此外，曾凭首部影片获得戛纳金摄影机奖的新加坡导演陈哲艺将带来自己的第二部长片、多伦多电影节“站台”竞赛单元入围影片《热带雨》。





关注华语新人新作的“藏龙”单元均为年度备受期待的华语片，由演员祖峰执导、入围第72届戛纳电影节一种关注单元的《六欲天》，入围莫斯科、慕尼黑国际电影节，集结归亚蕾、杨贵媚两位影后的《蕃薯浇米》，入围鹿特丹、慕尼黑国际电影节的《周军的行走》，都将在平遥进行亚洲首映。





“藏龙”单元还有热播网络剧《法医秦明》《十宗罪》编剧徐翔云的首部导演作品《追凶十九年》，本届影展入围导演中年纪最小的宁元元导演的《小事儿》，以及由鹿特丹电影节最佳亚洲电影大奖得主雎安奇执导、王学兵出演的《海面上漂过的奖杯》将在平遥进行全球首映。





“华语最强阵容”《攀登者》亮相平遥影展

《黑骏马》《红高粱》修复版放映











平遥国际电影展的“类型之窗”单元关注优秀类型电影，今年入围本单元的影片涵盖奇幻、悬疑、恐怖、武侠等多元类型，值得一提的是，《咒怨》导演清水崇将携最新恐怖片《犬鸣村》在平遥进行全球首映；入围影片还包括妻夫木聪与丰川悦司主演、日本配乐大师半野喜弘执导的犯罪嫌疑片《亡命之途》，入围第72届戛纳导演双周单元和釜山电影节的奇幻影片《万物迷踪》，入围威尼斯和釜山国际电影节的犯罪悬疑片《5是最完美的数字》。





“首映”单元影片囊括威尼斯电影节主竞赛入围影片《乳牙》，戛纳电影节一种关注单元入围影片《灼人秘密》、田壮壮监制影片《建筑师》和进行全球首映的印度影片《靶心》。





“影展之最”单元则全部为本年度各大重要电影节的获奖佳作，包括戛纳电影节主竞赛单元评审团大奖得主《大西洋》；戛纳影评人周单元大奖得主《我失去了身体》；入围威尼斯电影节地平线单元及多伦多、釜山国际电影节的《索莱》；入围捷克卡罗维瓦利电影节主竞赛单元、俄罗斯Kinotavr电影节大奖得主《公牛》以及入围威尼斯地平线单元、多伦多及釜山电影节的万玛才旦导演作品《气球》。





同时，入围戛纳国际电影节导演双周、同时获慕尼黑电影节电影视觉奖的《无名之歌》，和中国导演松太加入围圣塞巴斯蒂安电影节主竞赛单元的《拉姆与嘎贝》将进行亚洲首映。





在官方单元展映之外，第三届平遥国际电影展青年导师谢飞将在“青年导师之选”中带来自己导演的《黑骏马》2K修复版，这部影片曾获蒙特利尔电影节最佳导演奖；柏林金熊奖得主张艺谋的《红高粱》4K修复版将作为“东西方交流贡献之选”与平遥观众见面。由李仁港执导，集结吴京、章子怡、张译、井柏然、胡歌等演员出演的《攀登者》则将作为“影迷嘉年华”影片惊喜亮相平遥。





第三届平遥国际电影展将于10月10日至19日在位于山西晋中平遥古城内的平遥电影宫举行。







编辑：隐饮