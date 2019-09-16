著名导演罗兰·艾默里奇战争片《决战中途岛》曝光新预告，从普通人的视角，为观众解析了面对战争时不同人物的心情和感受，真实的展现出战役胜利的来之不易。













面对战友的不安，艾德·斯克林扮演的飞行员直言“他有恐惧的权利”；面对家人的不舍，他抚慰妻子、充满爱意的陪伴女儿，淋漓尽致的刻画出小人物的真实血肉。最终对国家的热爱及对和平的渴望战胜了恐惧，年轻的士兵们穿过枪林炮雨，用自己的血肉之躯扭转了第二次世界大战的局面。





主演尼克·乔纳斯饰演电报员 预告同时展现出另一名平凡英雄的不凡勇气：情报官埃德温·莱顿（帕特里克·威尔森 饰）汲取珍珠港事件失败的经验，通过巧妙的情报分析，预测日本人将在中途岛上采取更大的行动。





面对华盛顿政客的否定时，莱顿坚定不移地宣称，“华盛顿错了。”历史的进程证明莱顿是对的，正是这些平凡英雄的勇气，才改变了世界的命运。





从预告中可以看出，此次导演采用不同的视角传递出强烈的人文主义色彩，他抛开做决策的军事家和政客，将影片的主角聚焦战争中的普通人：无论是冲在第一线的热血战士，还是彻夜解析数据的情报官，以及为抗击日本侵略者不顾一切的平民，都展现出战争面前平凡英雄的伟大努力。





主演伍迪·哈里森饰演太平洋舰队司令切斯特·尼米兹 本片将第二次世界大战最著名的战役之一“中途岛海战”搬上大银幕，透过镜头把观众带回1942年的太平洋之上。日本袭击珍珠港六个月后将目光聚集中途岛，想借此机会将美国太平洋舰队残余的军舰引到中途岛一举歼灭。





在持续48小时的战斗中，日军出动“飞龙”、“苍龙”、“赤城”、“加贺”四艘重型主力航空母舰，264架战机。美国出动航母3艘，230架舰载机和172架陆基飞机，在中途岛环礁附近击败了日本帝国海军的攻击舰队，最终以仅损失一艘航母“约克城”号的代价击沉日本四艘航母，取得初步扭转太平洋战局的胜利。





据悉，本片著名导演罗兰·艾默里奇执导，艾德·斯克林、卢克·伊万斯、帕特里克·威尔森、伍迪·哈里森主演，11月8日北美上映。