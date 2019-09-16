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《追凶十九年》定档11.22首发海报预告

张猛监制王泷正&宋宁峰主演 入围平遥影展

2019-09-16 21:26:59 来源：Mtime时光网

刑侦类型片《追凶十九年》入围第三届平遥国际影展“藏龙”单元，预告海报双发，宣布正式定档2019年11月22日公映。
       

《追凶十九年》定档海报

时光网讯 9月16日，第三届平遥国际电影展公布入围片单，刑侦类型片《追凶十九年》受邀入围“藏龙”单元，将与各类优秀电影一同角逐影展各大奖项。《追凶十九年》张猛监制，编剧徐翔云首执导筒，王泷正宋宁峰领衔主演，黄璐特别出演。

      该片故事围绕数宗侦破过程长达十九年的连环凶杀案件展开，聚焦两位基层刑警刘一波（王泷正 饰）和何晨（宋宁峰 饰）与真相死磕到底的追凶之旅。公布入围喜讯的同时，影片还发布一款定档海报及定档预告。倾盆大雨之下，两位警察狂奔缉凶，微弱的灯光暗喻光明尚存，希望不灭。最新曝光的预告片极具刑侦风，鲜明呈现影片气质及主题，影片也正式定档2019年11月22日公映。

      在最新发布的预告片中，领衔主演王泷正、宋宁峰联袂出镜，把观众的视线从上世纪末的犯罪现场一路拉至十九年后，身兼破案使命的基层刑警与真相半生死磕，直到让真凶落入法网。

       

地下赌场里的赌徒

《追凶十九年》的主创团队来头不小。影片监制为《钢的琴》导演张猛，由他推出的多部现实主义作品自成一体，也先后监制过《清水里的刀子》、《我心雀跃》等在各大影节有所斩获的口碑力作。而本片导演则是早已在编剧界打出名堂的徐翔云，其编剧的网络剧《法医秦明》、《十宗罪》也堪称年度网剧佳品。

      演员方面，领衔主演王泷正和宋宁峰皆是品质保障。近年来，话剧演员出身的王泷正凭主演作品《心理罪》、《白夜追凶》人气蹿升。而宋宁峰则在《我心雀跃》和《相爱相亲》等高分电影中贡献入神演技，此次联袂王泷正，二人也频频上演飙戏好段，极致诠释侦凶过程之不易，迸发对戏火花。至于影片特别出演黄璐，更是早已收获内地“文艺片女王”的称号。
 
      电影《追凶十九年》将于2019年11月22日登陆全国院线，敬请期待。





   编辑：隐饮

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关键词： 追凶十九年
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追凶十九年

追凶十九年 (2019)

0.0

导演：徐翔云

主演：王泷正 宋宁峰

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