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"爱德华诺顿成功演绎了古怪的主角"

诺顿自导自演《布鲁克林秘案》独家影评

2019-09-16 21:43:13 来源：Mtime时光网

诺顿饰演的主角患有妥瑞氏症，在行走时会伴随大量抽动，极易发出不恰当的声音以及有强迫症。诺顿让这些成为他所饰演的角色的一部分。


　　时光网多伦多讯 在多伦多电影节上首映的《布鲁克林秘案》，是爱德华·诺顿的最新作品。他自己参与编剧、制作、导演，并在其中饰演一位古怪孤单的私家侦探，一直在调查他老板的谋杀案，这部惊悚影片和《洛城机密》（1997）、《唐人街》（1974）类似，都发生在1950年代，其主题是腐败和黑暗秘辛

　　这是诺顿出于热爱创作的，尽管没达到那两部当代黑色经典的高度，但影片仍然有许多可取之处，尤其是诺顿创造性地演绎出的这个古怪的主角Lionel Essrog。

《布鲁克林秘案》中字预告

　　他患有妥瑞氏症，在行走时会伴随大量抽动，极易发出不恰当的声音以及有强迫症。这些会让他不断检查钱包里的钞票，确保它们以正确方式折叠好；在想要给一位漂亮女士点烟时，不断吹熄火柴；也会令他重复地拍打别人的肩膀。

　　如果是一个不那么优秀的演员，所有这些肢体习惯都可能被演绎得具有攻击性或者太过外在，但是在诺顿身上这些简直成为他所扮演角色肢体的一部分，甚至在过了一会之后，观众很难会留意这些。
微剧透提醒！

　　我们了解到Lionel坎坷的过去，他的母亲在他六岁的时候过世了，他被送往一家天主教孤儿院。在这里，一位年长的男孩Frank成了他的保护者。

　　在一起参加过战争之后，他们变成了一生的朋友。Frank一直把Lionel叫做布鲁克林，因为Lionel第一次来孤儿院时，他的标签上就是这个名字。现在Lionel为他的英雄工作——Frank在纽约的穷街陋巷经营一家私家侦探所。



　　在精彩的开场镜头中，Frank（布鲁斯·威利斯饰演）要去见一位神秘客户，正在嘱咐Lionel和另一位员工，将一份神秘的、具有爆炸性的文件交给对方时要一直盯着。

　　不过一切发展得都非常不顺，Frank被塞进一辆汽车，Lionel和同事紧追其后，于是有了在布鲁克林大桥上那紧张的一幕，结果是Frank受了致命伤。

　　Lionel对于失去这个像他哥哥一样的人非常心痛，他开始想要查出是谁因为什么杀了Frank。之前因为他的抽动，他一直远离和客户打交道这件事。但现在如果他想要查清楚一切，他不得不跨出这一步去接替Frank的位置。

　　随即他就踏入了满是欺诈的世界，这包括市政厅的腐败、种族主义，以及一位非常冷酷无情的高位政客Moses Randolph那黑暗的过去——他同时也是无能市长背后真正的实权人物。

　　亚历克·鲍德温很享受将Randolph塑造成一个有着扭曲愿景的邪恶人物，他要清除“平民窟”（主要是黑人居住的区域），为他的城市愿景让路，根本不在乎付出什么样的代价。他是那种盲目相信适者生存的怪物。


　　影片中强有力的表演始终贯穿，一如既往靠谱的威廉·达福饰演Moses有点疯狂的兄弟Paul Randolph；优秀的古古·玛芭塔劳饰演美丽的Laura，她的父亲是一个夜总会的老板，却在不知不觉中陷入了这场谜团（同时Laura也是布鲁克林的心之所爱）；迈克尔·威廉姆斯成功饰演了一名出色的爵士小号手，不过他不太可能成为Brooklyn的盟友。

　　随着故事的展开，古怪的布鲁克林在银幕上呈现出明显的成长。直到Frank去世，他一直生活在阴暗里，但是现在他直面着世界，并且证明了自己是一位颇有天赋的侦探。

　　这部电影剧本改编自乔纳森·勒瑟姆的小说， 诺顿其实调整了时间框架，从1990年代的设定改到了1950年代，而他陶醉于这个时代——街道上闪亮的雪佛兰轿车，呢毡帽还有双排扣西装，这些让电影在视觉上变得赏心悦目。

　　但是两小时24分钟，电影时长真的太长了，如果让专业剪辑将其制作得更紧凑可能会更好，最终会让人更加满意。电影情节也是，有时会变得太错综复杂，而其中有几段沉重的对话穿插，你觉得它们存在的目的就是努力确保我们明白发生了什么。

　　诺顿的心血之作似乎并不完全像我们希望中的那样，但无论如何至少还有些值得钦佩的地方。

　　多伦多首映之后电影受到了很多评价。《Collider》称其是一部“紧凑、摇晃的黑色电影。”

　　《综艺》表示：“相较于直接启发了加州水资源战争的《唐人街》《布鲁克林秘案》的腐败核心并不仅仅是钱。纽约基础设施选择的隐秘之处，构成了一段绵密而长舌的历史课，观众需要时间来消化。”

　　《卫报》给这部电影打了3分（满分5分），表示：“不管它有什么缺陷，这是一部重要的、与众不同的影片，和目前影院里的任何一部作品都不相同。显然它不是昔日的侦探悬疑片。”

作者：Martyn Palmer   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 多伦多电影节 影评 MartynPalmer
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