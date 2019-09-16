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"原钻"：粗粝风格彰显了影片的疯狂特质

超越导演前作 凯文加内特本色出演广受好评

2019-09-16 22:46:18 来源：Mtime时光网

《原钻》多伦多首映收获好评。
　

　　时光网讯　《好时光》导演约书亚·萨弗迪和本·萨弗迪在多伦多电影节首映的新片叫做《原钻》，影片由亚当·桑德勒主演，他在其中饰演了一位性格阴暗的珠宝交易商，他希望用自己收购的稀有蛋白石还清赌债，挽救自己麻烦不断的生活。

　　除了桑德勒，影片主演还包括Julia Fox、伊迪娜·门泽尔、勒凯斯·斯坦菲尔德、Eric Bogosian、贾德·赫希，而且NBA传奇球星凯文·加内特、歌手The Weekend都在电影里扮演了自己。最终，他们奉献了一部坚韧不拔、无拘无束、节奏超快、疯狂如过山车的电影。

电影片场照

　　影片讲述了桑德勒饰演的一位纽约钻石店老板Howard Ratner，他嗜赌成瘾，婚姻岌岌可危，还有一个对他不忠诚的女友。Howard欠Eric Bogosian饰演的赌徒钱，而打手们也一直威胁着让他还钱。

　　当他买了一批价值数百万美元的稀有的未切割埃塞俄比亚蛋白石，他觉得自己的霉运会就此终结。这些石头本来是打算用做拍卖的，但是当波士顿凯尔特人超级球星凯文·加内特走进宝石店，希望租下这些石头，因为它们可以给他在NBA总决赛上带来好运，事态也就越发复杂了起来。

　　Howard不情愿的答应了，但加内特并没有按时还回石头，而拍卖也越来越近，同时，赌徒的威胁也越来越多，他和Dinah（伊迪娜·门泽尔 饰演）的婚姻也正在分崩离析，他的女友，也是他的雇员Julia（Julia Fox 饰演），可能正在和The Weekend偷情。最终，Howard终于相信那些石头给加内特带来了好运，对于这位篮球运动员来说，这块石头要么会帮他解决财产问题，要么会让他丧命。

　　导演萨弗迪兄弟凭借他们上一部电影《好时光》备受关注，那部电影由罗伯特·帕丁森主演。但这部电影甚至超越了前作，成为本届多伦多最好的电影之一。他们用到了一种非常完美的运镜方式，似的影评既保留了艺术性，同时也具备真实感。而影片的开始与结尾都用到了非常独特的视效技术，也为电影粗粝的影像风格完成了有效的呼应。


凯文加内特

　　影片节奏很快，有时近乎疯狂，令人感到不安。这部集结了赌瘾、贪婪和嫉妒的如同过山车般的电影，也许有些很难进入，但是非常有趣。

　　作为波士顿人，能看到凯文·加内特出演自己是一件非常惊喜的事情，尽管我认为这是高度虚构版本的凯文·加内特，因为这个角色被刻画成一个偏执、狂躁、迷信、毫无理财之道的人。加内特在电影里表现非常出色，The Weekend同样如此，饰演了一个夸张版本的自己。

　　勒凯斯·斯坦菲尔德也出现在TIFF的另一部电影《利刃出鞘》中，在这部影片里饰演的一个和Howard合作的街头骗子Demany，奉献了非常出色的演技。《冰雪奇缘》配音伊迪娜·门泽尔在电影里演绎了一个不需要她唱歌的角色，Howard贫困的妻子，而她完成的不错。


《利刃出鞘》剧照

　　Howard生命中另一个女人，他的女友Julia，由Julia Fox饰演。她在塑造这个重要角色的时候奉献了扎实的演技。演员老炮贾德·赫希（《独立日》）也占据演员表中的重要一席，另一位老将Eric Bogosian（《亿万》）塑造的赌徒形象，非常亮眼。

　　这部电影从Howard这个角色的视角得到讲述，因此，影片的成果很大程度上归功于饰演这个角色的演员，亚当·桑德勒完成了演艺生涯中最好的表演。这位喜剧演员很少出演严肃的角色，我认为这是他过往所有作品中最好的表演之一，和《狂野之爱》《迈耶罗维茨的故事》不相上下。

　　桑德勒完全沉浸到他的角色当中了，成为了Howard本人，但是同时也展示出他本人真实的一面，作为人的真实一面，而非《球场古惑仔》和《茶水男孩》等喜剧电影中没有灵魂的角色。桑德勒饰演的赌瘾缠身的骗子形象非常可信，基本上他全方位都非常可怕，与演员干净利落的形象完全相反。

影片剧照

　　对于桑德勒来说，这是一个需要勇气的角色，尤其是在他事业进入到这个阶段，但最终结果表明，他很可能因为本片的表演得到奖项的回报。事实上，如果影片没有提名明年奥斯卡最佳剧本奖，我会感到非常惊讶，同时它很有可能入围最佳影片和最佳导演奖。

   编辑：z

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关键词： 原钻 凯文加内特 好时光
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