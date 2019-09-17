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时光早报:Netflix"爱尔兰人"首发海报

"蚁人"新剧发预告 霉霉要当"好声音"导师

2019-09-17 07:27:09 来源：Mtime时光网

在你睡觉的时候，可能错过了这些重要影视资讯。


　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《爱尔兰人》首发海报



　　Netflix发布了马丁·斯科塞斯新黑帮史诗片《爱尔兰人》的首张海报，三位男主角摆在了中心位置：罗伯特·德尼罗阿尔·帕西诺乔·佩西，这也是佩西自2006年的《特务风云》以来，首次在大银幕上出演主要角色。通过高端的特效技术，三位男主角都被“减了龄”，可以出演他们各自角色不同的年龄段，而没有找年轻演员来演年轻时的他们。《爱尔兰人》于11月1日全美公映，11月27日在Netflix上首播。
02. “蚁人”新剧《吾为敌》首发预告

　　“蚁人”保罗·路德在新剧《吾为敌》中一人分饰两角，今日Netflix发布了本剧的首支预告片。保罗饰演的是一个在生活的十字路口挣扎的男人，为了成为更好的人，经历了一次实验性的“spa”治疗，结果真的是从字面意义上被“更好”版本的他自己取代了。本剧一共8集，Netflix承诺这会是一部傻乎乎的存在主义式喜剧，问了“我们是不是真的想变得更好”这个问题。《吾为敌》将于10月18日首播。
03. 《利刃出鞘》发角色海报









　　“美队”克里斯·埃文斯和“007”丹尼尔·克雷格共同主演的新片《利刃出鞘》也放了大招，导演莱恩·约翰逊发布了影片的一组角色海报，足足有11张！本片故事设置在维多利亚风格的豪宅中，几位家庭成员互相不喜欢彼此，但为了给父亲庆生聚到一起。当父亲被谋杀的时候，party也就结束了，由克雷格和勒凯斯·斯坦菲尔德饰演的侦探要来解谜。《利刃出鞘》将于11月7日全美公映。
04. 沙马兰又要拍两部环球的惊悚片



　　在《探访惊魂》《分裂》《玻璃先生》这三部影片的连续成功之后，美国印度裔导演M·奈特·沙马兰，将和环球影业继续合作两部未定名的惊悚片，分别定档2021年2月26日，和2023年2月17日。沙马兰这三部电影都是独立出资（环球只是发行），预算加起来一共才3500万，然而收获了6.25亿美元的全球票房，一举翻身，接下来两部影片他也会选择相似的投资模式。
05. “权游”索菲·特纳出演新空难惊悚片



　　索菲·特纳《权力的游戏》《X战警：黑凤凰》）和科瑞·霍金斯《黑色党徒》《金刚：骷髅岛》）要共同出演的新片，是短视频平台Quibi（Q币？？）的惊悚片《幸存》（Survive），由马克·佩灵顿执导。索菲饰演的Jane，坐的飞机坠毁在了一个荒无人烟的雪山上，她和Paul（霍金斯饰）是空难仅有的幸存者，必须从废墟中活下来，踏上荒野之旅。

01. “霉霉”担任新一季《好声音》导师



　　在NBC的第十七季《美国好声音》中，“霉霉”泰勒·斯威夫特要当导师了，泰难得勒！John Legend和Blake Shelton这两位导师在ins上都发布了宣传视频，公布了这一喜讯。霉霉的作用主要是要在knockout环节指导选手，这也是在选手们被淘汰之前最后的机会。获得过格莱美奖的霉霉对于《好声音》并不陌生，她第七季就来当过导师，上一季最后还表演了新歌“Me”。
02. 辱华喜剧演员被SNL除名



　　刚刚准备今年秋天加盟SNL的喜剧演员Shane Gillis，由于“辱华”言论，被SNL除名。“他使用的语言是冒犯、伤人，不可接受的，我们很抱歉没早看到那些片段，我们选人的标准不够高，”SNL的发言人称。

　　去年9月，Gillis在一段现已被Youtube删除的视频中，吐槽了唐人街、华人和中餐，还用到了“chink”这样的侮辱性种族歧视语言（对标的是侮辱黑人用的ni**ar）。Gillis此前的道歉非常敷衍，称自己是喜剧人，职业生涯中有过很多失误，乐于向被冒犯到的任何人道歉。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 爱尔兰人 吾为敌 利刃出鞘 霉霉
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