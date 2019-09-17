01. “霉霉”担任新一季《好声音》导师











02. 辱华喜剧演员被SNL除名











刚刚准备今年秋天加盟SNL的喜剧演员Shane Gillis，由于“辱华”言论，被SNL除名。“他使用的语言是冒犯、伤人，不可接受的，我们很抱歉没早看到那些片段，我们选人的标准不够高，”SNL的发言人称。





去年9月，Gillis在一段现已被Youtube删除的视频中，吐槽了唐人街、华人和中餐，还用到了“chink”这样的侮辱性种族歧视语言（对标的是侮辱黑人用的ni**ar）。Gillis此前的道歉非常敷衍，称自己是喜剧人，职业生涯中有过很多失误，乐于向被冒犯到的任何人道歉。