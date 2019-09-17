过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 《爱尔兰人》首发海报
Netflix发布了马丁·斯科塞斯
新黑帮史诗片《爱尔兰人》
的首张海报，三位男主角摆在了中心位置：罗伯特·德尼罗
、阿尔·帕西诺
和乔·佩西
，这也是佩西自2006年的《特务风云》
以来，首次在大银幕上出演主要角色。通过高端的特效技术，三位男主角都被“减了龄”，可以出演他们各自角色不同的年龄段，而没有找年轻演员来演年轻时的他们。《爱尔兰人》于11月1日全美公映，11月27日在Netflix上首播。
02. “蚁人”新剧《吾为敌》首发预告
“蚁人”保罗·路德
在新剧《吾为敌》
中一人分饰两角，今日Netflix发布了本剧的首支预告片。保罗饰演的是一个在生活的十字路口挣扎的男人，为了成为更好的人，经历了一次实验性的“spa”治疗，结果真的是从字面意义上被“更好”版本的他自己取代了。本剧一共8集，Netflix承诺这会是一部傻乎乎的存在主义式喜剧，问了“我们是不是真的想变得更好”这个问题。《吾为敌》将于10月18日首播。
03. 《利刃出鞘》发角色海报
“美队”克里斯·埃文斯
和“007”丹尼尔·克雷格
共同主演的新片《利刃出鞘》
也放了大招，导演莱恩·约翰逊
发布了影片的一组角色海报，足足有11张！本片故事设置在维多利亚风格的豪宅中，几位家庭成员互相不喜欢彼此，但为了给父亲庆生聚到一起。当父亲被谋杀的时候，party也就结束了，由克雷格和勒凯斯·斯坦菲尔德
饰演的侦探要来解谜。《利刃出鞘》将于11月7日全美公映。
04. 沙马兰又要拍两部环球的惊悚片
在《探访惊魂》《分裂》
和《玻璃先生》
这三部影片的连续成功之后，美国印度裔导演M·奈特·沙马兰
，将和环球影业继续合作两部未定名的惊悚片，分别定档2021年2月26日，和2023年2月17日。沙马兰这三部电影都是独立出资（环球只是发行），预算加起来一共才3500万，然而收获了6.25亿美元的全球票房，一举翻身，接下来两部影片他也会选择相似的投资模式。
05. “权游”索菲·特纳出演新空难惊悚片
01. “霉霉”担任新一季《好声音》导师
在NBC的第十七季《美国好声音》
中，“霉霉”泰勒·斯威夫特
要当导师了，泰难得勒！John Legend和Blake Shelton这两位导师在ins上都发布了宣传视频，公布了这一喜讯。霉霉的作用主要是要在knockout环节指导选手，这也是在选手们被淘汰之前最后的机会。获得过格莱美奖的霉霉对于《好声音》并不陌生，她第七季就来当过导师，上一季最后还表演了新歌“Me”。
02. 辱华喜剧演员被SNL除名
刚刚准备今年秋天加盟SNL的喜剧演员Shane Gillis，由于“辱华”言论，被SNL除名。“他使用的语言是冒犯、伤人，不可接受的，我们很抱歉没早看到那些片段，我们选人的标准不够高，”SNL的发言人称。
去年9月，Gillis在一段现已被Youtube删除的视频中，吐槽了唐人街、华人和中餐，还用到了“chink”这样的侮辱性种族歧视语言（对标的是侮辱黑人用的ni**ar）。Gillis此前的道歉非常敷衍，称自己是喜剧人，职业生涯中有过很多失误，乐于向被冒犯到的任何人道歉。