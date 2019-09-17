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“警察的故事是挖之不尽的宝矿”

公安英模系列电影《我是警察》正式启动

2019-09-17 09:15:19 来源：Mtime时光网

中国文联中国电影家协会分党组书记、驻会副主席张宏表示，警察的故事在全世界都是一个挖之不尽的宝矿。美国有犯罪片、黑帮片，中国香港有警匪片，中国大陆有公安英模片。


      时光网讯 9月16日，由公安部新闻宣传局、中国电影家协会、爱奇艺主办，以“致敬伟大祖国 致敬公安英雄”为主题的《我是警察》公安英模系列电影启动发布会在京举行。《利剑行动》主演陈启杰、《千里追凶》主演艾东等演员，以及来自10个省市的10位英模代表和他们的战友作为特邀嘉宾出席了活动。

      《我是警察》公安英模系列电影是国内首次对公安题材内容进行系列化影视开发。该系列电影第一批项目将以公安系统的10位警察英雄为原型拍摄10部电影，并在爱奇艺独家上线。

      中国文联中国电影家协会分党组书记、驻会副主席张宏表示，警察的故事在全世界都是一个挖之不尽的宝矿。美国有犯罪片、黑帮片，中国香港有警匪片，中国大陆有公安英模片。大陆的公安题材影片不消费血腥和暴力，歌颂为了国家、为了民族利益挺身而出，在关键时期能献出自己生命的人民警察。

      《我是警察》公安英模系列电影题材覆盖特警、刑警、缉毒警、治安民警等多警种在不同岗位的真实事迹。基于这些原型人物的英雄事迹，爱奇艺联合相关电影制作公司将陆续创作上线《生死一线》、《明天我休息》、《利剑行动》、《千里追凶》、《遥远的你》、《铿锵警花》、《缉毒先锋》、《警坛神画》、《绝不退让》、《扫黑英雄》10部正能量电影。



      发布会上，以辽宁省辽阳市太子河分局局长张喆为原型，和以黑龙江省鸡西市公安局刑侦支队副支队长朱振龙为原型改编的《利剑行动》和《千里追凶》两部影片正式宣布开机，主创团队当天即奔赴辽宁省辽阳市、黑龙江省鸡西市启动影片拍摄，也标志着《我是警察》公安英模系列电影正式启动。

      爱奇艺创始人、CEO龚宇表示，无论是《破冰行动》，还是筹备已久的《我是警察》系列电影，都充分体现了真实性对大众的影响是广泛深入的。《我是警察》，简单的四个字，却体现了人民警察这个职业的自豪感，它取自于真实事件人物，同时又是一个特别好的文艺作品。

   编辑：羊羊

关键词： 我是警察 爱奇艺
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