3D灾难片《呼吸》，今日宣布内地定档10月25日。同时，影片“屏息以待”定档海报与“全城窒息”版预告也一并曝光。











“屏息以待”定档海报中，男主角马蒂厄独自站在屋顶上，面前是已被迷雾覆盖的巴黎。往日繁华的街道已经无处可见，映入眼帘的只剩城市中即将被浓雾全部覆盖的一座座屋顶，只有远处的地标建筑——埃菲尔铁塔还能依稀露出大概的轮廓。天空压下的乌云和地面浮起的迷雾将人们的生存空间压成一条细缝，让人喘不过气。

















预告中，马蒂厄蹲在顶层的楼梯处，看着已经升至脚下的致命浓雾焦虑不堪。他用手触碰浓雾后思考片刻，屏住呼吸，顺着墙外的水管奔向了迷雾之中。随后妻子安娜也同样凝重地深吸一口气，跟着冲入浓雾，与马蒂厄一起以身犯险。





在迷雾中“跑毒”的马蒂厄与安娜时刻需要屏住呼吸，否则一旦吸入迷雾就会立刻丧命。他们为何要选择与迷雾赛跑？他们又能否在有限时间内找到生的希望？





《呼吸》讲述了未知迷雾蔓延全城，幸存者寥寥，城市陷入恐慌。女儿萨拉（芳汀·阿杜安 饰）因患怪病只能生活在氧气仓里，马蒂厄（罗曼·杜里斯 饰）和妻子安娜（欧嘉·科瑞兰蔻 饰）必须在有限的时间里为女儿争取存活空间。谁料迷雾不断上升，全城停电，女儿危在旦夕。夫妻俩必须离开安全地带，屏住呼吸末日跑毒，在绝境中寻求一线生机的故事。





影片中饰演安娜的欧嘉·科瑞兰蔻，曾获得布鲁克林国际电影节最佳女演员，后因《007：大破量子危机》中邦女郎一角被内地观众熟知和喜爱。而男主角罗曼·杜里斯是欧容、雅克·欧迪亚等文艺大导爱将，曾荣膺法国“金球奖”卢米埃尔奖最佳男主角，并多次提名法国凯撒电影奖最佳男主角。他在去年国内上映的《金钱世界》中奉献了上佳演技。



