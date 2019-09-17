独家专访netfilx限定剧《特工科恩》主演萨莎·拜伦·科恩，该剧改编自摩萨德特工伊莱·科恩的真实故事，他是20世纪最成功的间谍之一，从超市会计一路爬到了叙利亚国防部副部长的位置。





《特工科恩》海报

萨莎·拜伦·科恩：是的，每个犹太小孩应该都听过的他英雄事迹。在我小时候，我爸买了一本《Our Man in Damascus》，那是一本关于科恩的书，我记得小时候在书架上看过这本书，但是从来没有读过，我爸去世后，我才读了这本书，巧的是我现在又拿到了这个角色。

这个故事真的很有意思，他原本只是一个普通的会计，在超市上班，然后摩萨德特工选中了他，并派他以百万富商的身份去阿根廷做卧底。

在那个时代的百万富翁就相当于今天的亿万富翁，他要扮演这样一个角色，然后他被安排到叙利亚首都大马士革，原本他只需要看报纸听电台就行了，但是他很聪明，很有人格魅力，他大胆冒险，最终一路爬到了叙利亚国防部副部长的位置。

所以他真的是二十世纪最成功的间谍，但他原本只是一个普通的超市会计，这种现实中的超级英雄故事，让我很着迷，而且他最终拯救了自己的国家。因为他获得的机密信息让以色列在1967年的战争中获胜。





时光网：在你之前的伪纪录片喜剧作品中，你经常要观察他人，读取他们的反应，这是否和间谍有某些相似之处？





萨莎·拜伦·科恩：我们和真正的间谍有过交流，没错，两者之间确实有共同之处，当我入戏的时候，不管是演Ali G，还是波拉特，还是最近的《谁是美国》中的角色，和真人在一起的时候，你要确保不让他们看出破绽，一旦他们看出你是演员，采访就泡汤了。





伊莱科恩也是一样，只不过他维持了整整五年的入戏状态，他就像我们最优秀的演员，像丹尼尔·戴·刘易斯能保持入戏三个月，这家伙保持了五年，而且没有被人看穿，他最后被抓是因为发电报出问题，而不是因为他露出破绽，五年来他的表演没有一丝破绽，在我看来真的很厉害。



