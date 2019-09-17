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出演20世纪最成功的间谍是什么体验？

独家专访《特工科恩》主演萨莎·拜伦·科恩

2019-09-17 09:58:23 来源：Mtime时光网

独家专访netfilx限定剧《特工科恩》主演萨莎·拜伦·科恩，该剧改编自摩萨德特工伊莱·科恩的真实故事，他是20世纪最成功的间谍之一，从超市会计一路爬到了叙利亚国防部副部长的位置。
       时光网讯 netfilx限定剧《特工科恩》改编自前摩萨德特工伊莱·科恩的真实故事，他在20世纪60年代初成功潜入叙利亚，成为一名卧底。科恩与野心勃勃的军方领导人以及他们富有的朋友关系密切，从而在叙利亚最大的反以色列秘密行动中赢得了超乎寻常的信任。

       在剧集中，荣获艾美奖提名的萨莎·拜伦·科恩《谁是美国？》）饰演伊莱·科恩，他一心只想为国家服务，由于工作极为出色，这让他很难摆脱双重身份。近日时光网独家专访了萨莎·拜伦·科恩，听他详细介绍关于这部剧台前幕后的故事。
       

《特工科恩》海报

时光网：参演本片之前你是否了解他的故事？

       萨莎·拜伦·科恩：是的，每个犹太小孩应该都听过的他英雄事迹。在我小时候，我爸买了一本《Our Man in Damascus》，那是一本关于科恩的书，我记得小时候在书架上看过这本书，但是从来没有读过，我爸去世后，我才读了这本书，巧的是我现在又拿到了这个角色。

       这个故事真的很有意思，他原本只是一个普通的会计，在超市上班，然后摩萨德特工选中了他，并派他以百万富商的身份去阿根廷做卧底。

      在那个时代的百万富翁就相当于今天的亿万富翁，他要扮演这样一个角色，然后他被安排到叙利亚首都大马士革，原本他只需要看报纸听电台就行了，但是他很聪明，很有人格魅力，他大胆冒险，最终一路爬到了叙利亚国防部副部长的位置。

       所以他真的是二十世纪最成功的间谍，但他原本只是一个普通的超市会计，这种现实中的超级英雄故事，让我很着迷，而且他最终拯救了自己的国家。因为他获得的机密信息让以色列在1967年的战争中获胜。

       时光网：在你之前的伪纪录片喜剧作品中，你经常要观察他人，读取他们的反应，这是否和间谍有某些相似之处？

       萨莎·拜伦·科恩：我们和真正的间谍有过交流，没错，两者之间确实有共同之处，当我入戏的时候，不管是演Ali G，还是波拉特，还是最近的《谁是美国》中的角色，和真人在一起的时候，你要确保不让他们看出破绽，一旦他们看出你是演员，采访就泡汤了。

      伊莱科恩也是一样，只不过他维持了整整五年的入戏状态，他就像我们最优秀的演员，像丹尼尔·戴·刘易斯能保持入戏三个月，这家伙保持了五年，而且没有被人看穿，他最后被抓是因为发电报出问题，而不是因为他露出破绽，五年来他的表演没有一丝破绽，在我看来真的很厉害。

       时光网：剧中伊莱说自己做了噩梦，但那不是属于我的噩梦，他是以另一个身份做的梦，你自己有没有入戏太深的情况？

      萨莎·拜伦·科恩：有的，我在《布鲁诺》里面演的是一个奥地利同性恋时尚人士，其中有一场戏是在铁笼里格斗，当时有大概两千名观众在现场观看格斗，我的律师告诉我，不管你干什么，千万不要挑架，因为这会触犯联邦法律，你会被判三年监禁，因为这会引发暴乱，而且我是在别的州拍摄。

      但是我在现场彻底入戏了，我向所有观众挑战，让他们来打我，我以为没人进得了笼子，结果一个身材彪悍的大汉冲上来，翻过铁笼，跳上擂台，开始向观众欢呼，我赶在他上来揍我之前逃出去了，那时我才跳出角色。

作者：Brent Simon   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 特工科恩 萨莎·拜伦·科恩 BrentSimon
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萨莎·拜伦·科恩

萨莎·拜伦·科恩

Sacha Baron Cohen

职业：演员 | 编剧

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