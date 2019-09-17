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"好莱坞往事"成昆汀全球第二卖座电影

国内档期仍未确定 4亿票房才能回本？

2019-09-17 11:33:18 来源：Mtime时光网

昆汀的《好莱坞往事》全球票房突破3.29亿美元，生涯全球第二高票房。如果中国内地能上映，破4亿美元应该问题不大。
　　“昆汀宇宙”你最喜欢哪一部？

　　时光网讯 截止到9月15日，《好莱坞往事》全球票房3.29亿美元，超过《无耻混蛋》的3.23亿，成为昆汀·塔伦蒂诺导演全球第二卖座的电影。昆汀可能很难被叫做全球最牛独立电影导演，但“全球最卖座独立电影导演“”这一称号，暂时没有太多人能和他争。

昆汀电影全球票房排行榜


《被解救的姜戈》 4.25亿美元
《好莱坞往事》 3.29亿美元
《无耻混蛋》 3.23亿美元
《低俗小说》 2.13亿美元
《杀死比尔1》1.80亿美元
《八恶人》 1.55亿美元
《杀死比尔2》1.52亿美元
《危险关系》7400万美元
《刑房》 2500万美元
《落水狗》 283万美元（仅在北美上映）

　　从1992年的《落水狗》起，昆汀一直游离于好莱坞六大制作和发行体系之外，广义上算是独立电影导演。2004年《杀死比尔2》之前他的电影都由米拉麦克斯负责北美发行，《刑房》《无耻混蛋》《被解救的姜戈》《八恶人》则由韦恩斯坦负责北美发行。（帝门是《刑房》的联合发行方）

　　

《好莱坞往事》中文预告片

由于哈维·韦恩斯坦的性侵案件以及韦恩斯坦影业破产，今年的《好莱坞往事》北美发行由索尼影业接手。全球发行权利比较分散，譬如中国内地由博纳影业负责版权。

     据悉，这部影片仍旧有希望和内地观众见面，档期还没确定，静候官宣。

《好莱坞往事》有三大明星

      和其他美国独立导演不同，昆汀喜欢和大明星合作，约翰·特拉沃尔塔布鲁斯·威利斯乌玛·瑟曼杰米·福克斯等出演他作品时都有一定的名气。

     今年的《好莱坞往事》更集齐了到莱昂纳多·迪卡普里奥布拉德·皮特两大帅哥，外加小丑女玛歌特·罗比。由于两位大明星的加盟，加上要复原1969年的洛杉矶，影片制作预算攀升9000万美元，这在独立电影中也比较罕见的。加上市场宣发费用，外媒预计《好莱坞往事》需要全球突破4亿美元才能回本。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 好莱坞往事 票房 昆汀
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