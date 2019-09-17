《解放·终局营救》曝光了“一战功成”版预告片以及一组全新剧照。





电影《解放·终局营救》的故事发生在平津战役总攻打响前夕，周一围饰演的解放军炮兵侦察连连长蔡兴福所带领的解放炮兵侦察别动队将要执行一个特殊的火线任务——不仅要将国民党重兵看守的地下兵工厂一举摧毁，还要救出被关押在监狱中的人质。一场以寡敌众的“不可能完成”行动在中共地下党的协助下迅速展开。









































此次发布的“一战功成”版预告片将该片紧张刺激的城市战争场面首次全面曝光在观众面前：机枪、坦克以及榴弹炮等重型武器制造出的密集爆炸，配合不断倒数的计时器和拉动枪栓的声音，将观众的肾上腺素拉升。随着解放军炮兵侦察兵马宝树全神贯注地数秒，预告中的战争场面愈加紧张激烈。“一战功成”版预告片的首度曝光也让观众们看到了电影《解放·终局营救》对于“城市巷战”的还原。





主演们悉数登场，包括：解放军炮兵侦察连连长蔡兴福的扮演者周一围，国民党军需官姚哲的扮演者钟汉良，拥有双重身份的神秘歌女梅艳扮演者钟楚曦。





解放军炮兵侦察兵马宝树的扮演者王迅，解放军炮兵见习参谋葛贵忱的扮演者王锵，国民党天津警备司令部稽查处科长钱卓群的扮演者姜皓文，中共天津市地下党党员、蔡兴福妻子何秀萍的扮演者杨幂，姚哲之女姚君兰的扮演者乌兰托雅·朵，中共天津市地下党党员曹春生的扮演者傅亨，解放军炮兵报务员廖枫的扮演者郭麒麟，国民党军迫击炮连连长李梹的扮演者尹子维，小五子的扮演者魏子淇，解放军炮兵团团长的扮演者邵兵。





此外，国民党兵站副官万三的扮演者潘斌龙，梅艳弟弟大包牙的扮演者季路桐，林默雪的扮演者艾米，蔡兴福何秀萍之子蔡解放的扮演者高铭昊也将在影片中有着重要表现。