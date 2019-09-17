《宠物联盟》公布“回家”版定档海报与“小救星”版预告片，宣布将于11月8日登陆院线。





《宠物联盟》讲述了流浪狗罗杰和废弃机器人鲍勃带领被抛弃的宠物们打败试图用机器人代替人类的未来之城统治者弗兰克斯通，恢复了未来之城平静的故事。在这段旅程中，原本自私、骄傲、任性、懦弱的宠物们也慢慢找到了真我，变得勇敢、团结、互帮互助，实现了自我的价值，而流浪狗罗杰和原本被当做废品抛弃的鲍勃这两个失败者，也在和现实生活的对抗中逐渐开始重新面对生活。





























《宠物联盟》由中德两国的顶尖动画团队联手打造，导演莱茵哈德·克洛斯作为国际知名的制片人、导演、编剧，在动画电影的制作上有着不俗的功力，此前曾凭借《动物总动员》提名第61届德国电影讲最佳儿童片，《动物总动员》、《人猿泰山》等动画作品都在全球斩获过超1亿欧元的票房成绩；





影片的德国制作团队曾参与《神偷奶爸》、《愤怒的小鸟》、《复仇者联盟》系列等影片的制作，在国内，则是由参与过《西游记之大圣归来》等优质国漫的制作团队负责，同时，美国著名音乐制作人戴维纽曼也将为影片担纲谱曲。





在此次公布的“小救星”版预告片中，不仅将科技感与未来感十足的罗伯市呈现在大家面前，在影片中结成“宠物联盟”一同踏上回家路，打倒邪恶统治者的萌宠们也在观众面前一同亮相：





骄傲任性又有些胆小的暹罗猫贝儿、臭屁又自恋的卷毛狗罗纳尔多、性格大大咧咧喜欢大秀电臀舞的红河猪苏菲、有些不自信却又酷爱耍宝的哈巴狗沃尔特、还有流浪狗罗杰和机器人鲍勃这一对活宝搭档……这群小宠物们看上去蠢萌到无可救药，但他们也是一颗专治不开心的“快乐灵药”，不仅能拯救世界，更能拯救不开心。



