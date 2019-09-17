时光网讯
由《前任》系列导演田羽生
执导的青春喜剧电影《小小的愿望》
正在全国热映中。今日，影片释出一支制作特辑，全方位、多角度的揭秘了小小愿望实现的全过程。
电影《小小的愿望》
今日发布的制作特辑，向观众揭秘了该片诞生的全过程。如特辑中透露的，为了使剧本内容更加扎实，导演田羽生与彭昱畅、王大陆、魏大勋等演员多次一起进行围读；为了使人物性格更加丰满，导演与演员们经常一同探讨角色，交流想法。
高远父亲的扮演者岳旸表示：“整个剧组都处在一种很浓厚的创作氛围当中。”除了大家的努力创作外，演员们的敬业态度更是令人钦佩：三兄弟在海滩上摔倒，一起冲向冰冷的海水；真扇巴掌，再疼也忍着；奋力奔跑，体力达到极限……
整个剧组二百六十名工作人员，每个人都坚守在自己的工作岗位，日日夜夜辛苦付出。张正阳父亲的扮演者贾冰对此说道：“我们是一个团结的组，一个奋进的组。”两个多月的拍摄时光就这样匆匆而过，日常称呼田羽生导演为“田宝宝”的三兄弟在离别之际也表达了对导演、对剧组的不舍，难掩失落之情。
电影《小小的愿望》
以喜剧的方式探讨了告别主题，让观众在大笑之余，感受到友情的珍贵，生命的宝贵，以及青春的可贵。正如导演田羽生所说：“以这个片子来献给那些在我们青春岁月里逝去的年轻生命，‘最好的愿望’就是在最后的时光里让彼此安心。”
电影《小小的愿望》讲述了三个死党在实现愿望的过程中所遭遇的各种爆笑糗事，并在此期间逐渐成长，微笑告别的故事。