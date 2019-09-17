《小小的愿望》曝幕后制作特辑，田羽生导演客串出演交警，搞笑戏份曝光，彭昱畅、王大陆、魏大勋组成的 "愿望三兄弟"，拍戏十分敬业。









三兄弟骑行出游 高远父亲的扮演者岳旸表示：“整个剧组都处在一种很浓厚的创作氛围当中。”除了大家的努力创作外，演员们的敬业态度更是令人钦佩：三兄弟在海滩上摔倒，一起冲向冰冷的海水；真扇巴掌，再疼也忍着；奋力奔跑，体力达到极限……





整个剧组二百六十名工作人员，每个人都坚守在自己的工作岗位，日日夜夜辛苦付出。张正阳父亲的扮演者贾冰对此说道：“我们是一个团结的组，一个奋进的组。”两个多月的拍摄时光就这样匆匆而过，日常称呼田羽生导演为“田宝宝”的三兄弟在离别之际也表达了对导演、对剧组的不舍，难掩失落之情。









电影《小小的愿望》讲述了三个死党在实现愿望的过程中所遭遇的各种爆笑糗事，并在此期间逐渐成长，微笑告别的故事。