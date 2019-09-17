网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《小小的愿望》曝幕后制作特辑

田羽生导演客串交警 "愿望三兄弟"拍戏敬业

2019-09-17 10:52:50 来源：Mtime时光网

《小小的愿望》曝幕后制作特辑，田羽生导演客串出演交警，搞笑戏份曝光，彭昱畅、王大陆、魏大勋组成的 "愿望三兄弟"，拍戏十分敬业。
       

三兄弟海边嬉戏

时光网讯 由《前任》系列导演田羽生执导的青春喜剧电影《小小的愿望》正在全国热映中。今日，影片释出一支制作特辑，全方位、多角度的揭秘了小小愿望实现的全过程。

      电影《小小的愿望》今日发布的制作特辑，向观众揭秘了该片诞生的全过程。如特辑中透露的，为了使剧本内容更加扎实，导演田羽生与彭昱畅、王大陆、魏大勋等演员多次一起进行围读；为了使人物性格更加丰满，导演与演员们经常一同探讨角色，交流想法。

       

三兄弟骑行出游

高远父亲的扮演者岳旸表示：“整个剧组都处在一种很浓厚的创作氛围当中。”除了大家的努力创作外，演员们的敬业态度更是令人钦佩：三兄弟在海滩上摔倒，一起冲向冰冷的海水；真扇巴掌，再疼也忍着；奋力奔跑，体力达到极限……

       整个剧组二百六十名工作人员，每个人都坚守在自己的工作岗位，日日夜夜辛苦付出。张正阳父亲的扮演者贾冰对此说道：“我们是一个团结的组，一个奋进的组。”两个多月的拍摄时光就这样匆匆而过，日常称呼田羽生导演为“田宝宝”的三兄弟在离别之际也表达了对导演、对剧组的不舍，难掩失落之情。

       电影《小小的愿望》以喜剧的方式探讨了告别主题，让观众在大笑之余，感受到友情的珍贵，生命的宝贵，以及青春的可贵。正如导演田羽生所说：“以这个片子来献给那些在我们青春岁月里逝去的年轻生命，‘最好的愿望’就是在最后的时光里让彼此安心。”

       电影《小小的愿望》讲述了三个死党在实现愿望的过程中所遭遇的各种爆笑糗事，并在此期间逐渐成长，微笑告别的故事。 

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小小的愿望
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

小小的愿望

小小的愿望 (2019)

5.6

导演：田羽生

主演：彭昱畅 王大陆

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

请以你的名字呼唤我

那些被“脸盲”的好莱坞明星

撞脸恒久远，一张永流传。
2

活久见！美国队长与蝙蝠侠拥抱

金球奖多伦多派对超多大牌影星玩嗨

56
导演奉俊昊与演员妮可·基德曼同框。“小雀斑”埃迪·雷..
3

卡梅隆谈"阿凡达"纪录被破:如释重负

复联4证明了电影院对观众仍有吸引力

10
大导演卡梅隆也担心起了流媒体对影院生意的冲击。
4

又帅回来了！基努里维斯日本亮相

认真宣传《疾速追杀3》 现场比划忍者手势

35
基努·里维斯赴日宣传《疾速追杀3》，日本粉丝躁动了。
5

巩俐：除了作品我没有什么可以宣传

敢于辞演邦女郎 合作周星驰却没自信

巩俐从来没公开谈论过自己的情感世界，关于她的爱情与婚..

查看更多