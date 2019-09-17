《徒手攀岩》自上映以来好评不断，截至目前已收割三千万票房，成为国内进口纪录片票房冠军。同时，该片在第71届创意艺术艾美奖颁奖礼上七提七中。





《徒手攀岩》自上映以来好评不断，截至目前已收割三千万票房，成为国内进口纪录片票房冠军。同时，该片在第71届创意艺术艾美奖颁奖礼上七提七中，一举揽获包括“纪录片/非虚构影片最佳导演”等在内的七项重量级奖项。





《徒手攀岩》最新发布的正片片段中曝光了亚历克斯通过“巨砾坡难点”处的全程画面，位于2050英尺高的“巨砾坡难点”是搭便车路线上最具挑战性的一个路段，需要在近乎垂直的岩壁上横向移动，且双手能抓取的着力点非常小，稍有不慎便会坠落悬崖。





此前亚历克斯曾在此处进行了多次练习并尝试了不同的动作。最终他选择用空手道中的“侧踢”通过了这段“死亡路段”，当亚历克斯通过这一路段时连摄影师都转过身不敢面对镜头。攻克这一难点后亚历克斯面露笑容并对着镜头说：“太棒了！”通过了这个最难的路段后的亚历克斯一路向上登顶，最终成功登顶。













当地时间9月14日，2019年创意艺术艾美奖的评奖结果在洛杉矶微软剧院揭晓，电影《徒手攀岩》获纪录片/非虚构影片最佳导演、非虚构影片最佳摄影、非虚构影片最佳剪辑、纪录片最佳音乐、非虚构类最佳声音编辑、非虚构类最佳混音、无剧本影片杰出互动媒体创意七项大奖。





此前本片作为纪实类种子选手获得了七项提名时便引起了极高期待，最终以绝佳的品质和深刻的精神内核荣获七项极高殊荣，本片导演金国威与伊丽莎白·柴·瓦沙瑞莉在出席艾美奖颁奖礼时表示很高兴大家能在中国看到这部电影，希望影片能带给更多人力量去勇敢追求热爱、追求梦想。



