网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《美人鱼2》主演没有邓超&吴亦凡

艾伦林允主演 星爷合作"前任3"田羽生导演

2019-09-17 11:49:24 来源：Mtime时光网

《美人鱼2》主演没有上一部的邓超和吴亦凡，男女主角分别是艾伦、林允，星爷将合作《前任3》导演田羽生。由于影片特效还没做完，2019年不会上映。
       时光网讯 田羽生导演的新作《小小的愿望》正在影院热映，日前他在接受“第一导演”采访时，曝光了一些他和周星驰合作拍摄《美人鱼2》的新消息。据田羽生导演透露，“《美人鱼2》的主题仍是讲述人鱼和人类之间的相处，情节涉及太空、五维空间，男女主角分别是艾伦、林允，‘没有邓超，也没有吴亦凡’。影片特效没做完，2019年不会上映。”



      2018年6月，港媒曾透露吴亦凡在《美人鱼2》中挑大梁，周星驰方面曾否认过这个消息。在此之前，该片的唯一确认的主演就是女主角林允。

       

《前任3》《小小的愿望》导演田羽生

田羽生表示，拍《美人鱼》第一部的时候周星驰曾找他合作，但他当时忙于拍摄自己的电影《前任2》，于是遗憾错过。在拍摄《美人鱼2》的时候，两人终于达成了合作。田导直言，“星爷找我去有两个目的，因为他知道我们新圣堂（田羽生编剧工作室）剧本很强，也知道我们对内地观众的笑点比较了解，所以想让我帮他的忙，其实我就是一个大军师。”

       在采访中田导也透露了星爷的工作状态，“他真的疲惫，比如我们每天早上八点钟出工，他大概九点钟来，拍到下午四五点钟，他就要休息了，如果今天拍摄没完成，他就让我拍。虽然是我拍，但我也会找他确认。”田羽生最后感慨说，“星爷就是星爷，没人能复制和模仿他，《美人鱼2》完全是人家星爷的东西。”

      在此前曝光的《美人鱼2》广电总局电影剧本立项公示中，《美人鱼2》的故事是这样的：龙天娜和龙剑飞带着能任意穿梭太空的“虫洞计划”出现，刘轩因此复出商场，人鱼珊珊误打误撞成了太空员，渐渐纠缠不清的四角关系背后，还藏着惊天阴谋。

       据悉，周星驰新作《美人鱼2》2018年3月开机，18年6月主演林允在微博透露该片已杀青。或许是因为该片制作周期太长，所以迟迟未能与观众见面，2019年春节档星爷推出了另一部新作《新喜剧之王》。

田羽生接受“第一导演”采访截图

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 美人鱼2 艾伦 周星驰 田羽生
关注时光网微信

相关电影/影人

美人鱼2

美人鱼2 (2020)

-1.0

导演：周星驰

主演：林允 艾伦

在线播放

田羽生

田羽生

Yusheng Tian

职业：导演 | 编剧 | 演员

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

请以你的名字呼唤我

那些被“脸盲”的好莱坞明星

撞脸恒久远，一张永流传。
2

活久见！美国队长与蝙蝠侠拥抱

金球奖多伦多派对超多大牌影星玩嗨

56
导演奉俊昊与演员妮可·基德曼同框。“小雀斑”埃迪·雷..
3

卡梅隆谈"阿凡达"纪录被破:如释重负

复联4证明了电影院对观众仍有吸引力

10
大导演卡梅隆也担心起了流媒体对影院生意的冲击。
4

又帅回来了！基努里维斯日本亮相

认真宣传《疾速追杀3》 现场比划忍者手势

35
基努·里维斯赴日宣传《疾速追杀3》，日本粉丝躁动了。
5

巩俐：除了作品我没有什么可以宣传

敢于辞演邦女郎 合作周星驰却没自信

巩俐从来没公开谈论过自己的情感世界，关于她的爱情与婚..

查看更多