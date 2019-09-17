《美人鱼2》主演没有上一部的邓超和吴亦凡，男女主角分别是艾伦、林允，星爷将合作《前任3》导演田羽生。由于影片特效还没做完，2019年不会上映。











2018年6月，港媒曾透露吴亦凡在《美人鱼2》中挑大梁，周星驰方面曾否认过这个消息。在此之前，该片的唯一确认的主演就是女主角林允。









在采访中田导也透露了星爷的工作状态，“他真的疲惫，比如我们每天早上八点钟出工，他大概九点钟来，拍到下午四五点钟，他就要休息了，如果今天拍摄没完成，他就让我拍。虽然是我拍，但我也会找他确认。”田羽生最后感慨说，“星爷就是星爷，没人能复制和模仿他，《美人鱼2》完全是人家星爷的东西。”









据悉，周星驰新作《美人鱼2》2018年3月开机，18年6月主演林允在微博透露该片已杀青。或许是因为该片制作周期太长，所以迟迟未能与观众见面，2019年春节档星爷推出了另一部新作《新喜剧之王》。





田羽生接受“第一导演”采访截图



在此前曝光的《美人鱼2》广电总局电影剧本立项公示中，《美人鱼2》的故事是这样的：龙天娜和龙剑飞带着能任意穿梭太空的“虫洞计划”出现，刘轩因此复出商场，人鱼珊珊误打误撞成了太空员，渐渐纠缠不清的四角关系背后，还藏着惊天阴谋。