时光网讯 田羽生
导演的新作《小小的愿望》
正在影院热映，日前他在接受“第一导演”采访时，曝光了一些他和周星驰合作拍摄《美人鱼2》
的新消息。据田羽生导演透露，“《美人鱼2》
的主题仍是讲述人鱼和人类之间的相处，情节涉及太空、五维空间，男女主角分别是艾伦、林允，‘没有邓超，也没有吴亦凡’。影片特效没做完，2019年不会上映。”
2018年6月，港媒曾透露吴亦凡在《美人鱼2》中挑大梁，周星驰方面曾否认过这个消息。在此之前，该片的唯一确认的主演就是女主角林允。
田羽生表示，拍《美人鱼》
第一部的时候周星驰曾找他合作，但他当时忙于拍摄自己的电影《前任2》，于是遗憾错过。在拍摄《美人鱼2》的时候，两人终于达成了合作。田导直言，“星爷找我去有两个目的，因为他知道我们新圣堂（田羽生编剧工作室）剧本很强，也知道我们对内地观众的笑点比较了解，所以想让我帮他的忙，其实我就是一个大军师。”
在采访中田导也透露了星爷的工作状态，“他真的疲惫，比如我们每天早上八点钟出工，他大概九点钟来，拍到下午四五点钟，他就要休息了，如果今天拍摄没完成，他就让我拍。虽然是我拍，但我也会找他确认。”田羽生最后感慨说，“星爷就是星爷，没人能复制和模仿他，《美人鱼2》完全是人家星爷的东西。”
在此前曝光的《美人鱼2》广电总局电影剧本立项公示中，《美人鱼2》的故事是这样的：龙天娜和龙剑飞带着能任意穿梭太空的“虫洞计划”出现，刘轩因此复出商场，人鱼珊珊误打误撞成了太空员，渐渐纠缠不清的四角关系背后，还藏着惊天阴谋。
据悉，周星驰新作《美人鱼2》2018年3月开机，18年6月主演林允在微博透露该片已杀青。或许是因为该片制作周期太长，所以迟迟未能与观众见面，2019年春节档星爷推出了另一部新作《新喜剧之王》。