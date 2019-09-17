在戏中甘当人梯“底座”的吴京透露：“张译是个戏痴，他可以为戏做很多自我牺牲。而且他在搭戏的时候，即使镜头带不到他，但他该给情绪、该给眼泪的时候人家照给。”





60年中国登山队的方五洲、曲松林与杰布（拉旺罗布 饰）通过用身体搭人梯的方式，向陡峭的“第二台阶”发起冲击。曲松林为了争取登峰时间，在珠峰极寒的环境下脱掉鞋袜赤脚踩上人梯。

































对于片中赤脚拍摄的戏份，张译坦言：“拍摄那天我是赤脚站在零下20多度的雪地上，每一脚下去的感觉已经不是寒冷而是钻心的痛，真正切身体会到了当年登山前辈们的艰辛。”





而在戏中甘当人梯“底座”的吴京则透露：“张译是个戏痴，他可以为戏做很多自我牺牲。而且他在搭戏的时候，即使镜头带不到他，但他该给情绪、该给眼泪的时候人家照给。”





在此前发布的“使命”版预告中，张译与吴京对坐喝酒摔酒瓶的一幕，也透露出两人角色波折起伏的兄弟感情。张译表示：“曲松林与方五洲是一对生死兄弟，但也因为60年的那次攀登让两人产生了一些隔阂。”





而随着75年气象学家徐缨（章子怡 饰）、队员李国梁（井柏然 饰）、杨光（胡歌 饰）等新一代攀登者加入登山队，为了让年轻一辈肩负起前辈身上的重任、继承攀登的精神，片中曲松林还变身成为“魔鬼教官”对年轻队员展开“地狱式训练”。





对此张译坦言：“其实曲松林并非有意针对这些有梦想、有胆识的年轻人，而是珍惜他们年轻的生命，希望他们都能平安顺利地完成登顶任务。”对于张译的“魔鬼训练”，井柏然笑称：“戏内是魔鬼，戏外是榜样。他永远能带给我们一种表演状态和情绪，带着我们一起入戏。”











电影《攀登者》由徐克、曾佩珊监制，李仁港编剧兼导演，阿来编剧，吴京、章子怡、张译、井柏然、胡歌、王景春、何琳、陈龙、刘小锋、曲尼次仁、拉旺罗布、多布杰领衔主演，成龙友情出演，影片将于9月30日国庆档公映。